通信制高校の合同説明会「まるごと通信制フェスタ」2026年5月より全47都道府県でオンライン開催。参加者の84%が「初めて」

株式会社リクメディア通信制高校の合同説明会

株式会社リクメディア（所在地：福岡県福岡市、代表取締役：藤村賢志）は、通信制高校・サポート校のオンライン合同説明会「まるごと通信制フェスタ」を2026年5月23日より全47都道府県を対象に順次開催いたします。本イベントは、各エリアで通学可能な通信制高校が最大8校登壇し、ZOOMによるライブ配信で1校15分ずつ学校説明を行うもので、視聴者はカメラOFF・ミュートのまま自宅から参加できます。昨年度の申込者を対象にした調査では、参加者の84%が「通信制高校の合同説明会に初めて参加した」と回答しており、全日制高校と並べて比較検討する機会がまだ十分にない現状があります。

開催の背景

■ 高校生の10人に1人が通信制。「特別な選択肢」ではなくなった

文部科学省「令和7年度学校基本調査（速報値）」によると、通信制高校の在籍生徒数は30万5,221人となり、初めて30万人を超えました。高校生の約10人に1人が通信制で学んでいる計算です。2025年4月には過去最多の29校が新規開校し、通信制高校は303校を超えて初の「300校時代」に入りました。オンラインを活用した学びのスタイル、自分のペースで学べるカリキュラム、専門分野に特化したコースなど、全日制にはない特色を持つ学校が増えています。

■ 全日制と比較検討する機会がない

ただ、中学生の保護者の方が全日制高校と通信制高校をフラットに比較検討できる場はほとんどありません。対面の合同相談会は大都市圏に偏っており、地方では「どんな通信制高校があるのか」を知る機会自体がありません。本イベントの昨年度の申込者調査では、84%が「通信制高校の合同説明会に初めて参加した」と回答しており、関心はあっても具体的な情報に触れる機会がなかったご家庭が大半でした。

昨年度の申込者調査から見えたこと

参加者からの質問■ 参加者の84%が「通信制高校の合同説明会に初めて参加」

申込時のアンケートで「過去に通信制高校の合同説明会に参加したことがありますか」と尋ねたところ、84%が「いいえ」と回答しました。「まずは全日制」という前提のまま、通信制高校の情報に触れないまま進路選択を迎えているご家庭が多いと見られます。

■保護者が最も知りたいのは「登校頻度」― 学費ではない

申込時に自由記述で寄せられた質問を分類したところ、最も多かったテーマは「登校頻度・スクーリング」（34%）で、「学費・費用」（27%）を上回りました。「週何日通うのか」「毎日通学するコースもあるのか」「宿泊のスクーリングは必須か」など、通信制高校の基本的な仕組みに関する質問が中心です。通信制高校の学び方は多様化しているのに、その具体像が保護者の方にまだ届いていないことがわかりました。

■ 申込者の質問テーマ上位- 登校頻度・スクーリング（34%）「週何日通う必要がありますか」「毎日通学するコースもありますか」等- 学費・費用・無償化（27%）「年間でどのくらいかかりますか」「授業料無償化の対象になりますか」等- 卒業後の進路（18%）「大学進学のサポートはありますか」「卒業生はどのような進路に進んでいますか」等- 学習方法・カリキュラム（15%）「レポートは紙ですか、オンラインですか」「どんなコースや資格が選べますか」等- 不登校・学力の遅れ（11%）「中学校から不登校ですが、ついていけますか」「中学校の学び直しはできますか」等■ 参加者の声（2025年度アンケートより）

「スケジュールが明確で、個々の学校の伝えたい部分が明確に分かれていて、とても良かったです」（中学3年生保護者）

「初めての高校進学で分からない事が多い中、オンラインで一度に何校も聞けるのは本当に良かったです」（中学3年生保護者）

「質疑応答も知りたい事をピックアップしてもらえたので参考になりました」（中学3年生保護者）

「各学校の特色がわかり、選択肢が増え助かりました」（中学3年生保護者）

「仕事でお休みが日曜日しかないので、見逃し配信をしていただけるのは凄く助かりました」（中学3年生保護者）

「今の自分でも気軽に通えそう。楽しそう。先生の雰囲気も良くて話を聞きに行きたいと思った」（中学3年生本人）

「学校により様々特徴があることで、子どもに合う学校に行ってほしいと思います。実際に見学に行きたいと思います」（中学3年生保護者）

「このイベントに参加する前より通信制高校のイメージを掴むことができ、より具体的に前向きに検討することができました」（中学3年生保護者）

■ 代表コメント

「全日制高校の情報は学校説明会や進路指導で自然と入ってきますが、通信制高校の情報は自分から探しに行かないと手に入りません。どちらが良い・悪いではなく、全日制と通信制をフラットに並べて比較できる環境をつくりたい。それがこのイベントの出発点です」

― 株式会社リクメディア 代表取締役 藤村賢志

「まるごと通信制フェスタ」3つの特徴

合同説明会のイメージ■ 全47都道府県×ほぼ毎月開催

2024年に16エリアから47エリアに拡大し、2026年度はほぼ毎月の定期開催体制へ移行しました。中3の受験期だけでなく、中1・中2の段階から進路の選択肢として通信制高校を知ることができます。転入学を検討中の高校生にも対応しております。

■ エリア別だから「通える学校」が見つかる

全国一律ではなく、各都道府県で通学可能な通信制高校がエリアごとに登壇します。「毎日通学できるキャンパスがあるのか」「スクーリングはどこで行うのか」など、自分の生活圏に根ざした情報が得られます。

■ 最大8校を比較してから、気になった学校に問い合わせできる

8校すべての説明を視聴した後に、興味を持った学校に資料請求や学校見学を申し込める仕組みです。比較しながら自分に合った学校を見つけて、学校見学などの次のステップに進めます。

まるごと通信制フェスタの開催概要

<開催概要>

・イベント名 ：まるごと通信制フェスタ2026 - 通信制高校のオンライン合同説明会 -

・特設サイト ：https://recmedia.jp/school/001/

・参加対象 ：保護者・中学生（1～3年生）、高校生（1～3年生）、中学校の教職員、入学希望者

・開催方法 ：オンライン（Zoomを使用）※カメラOFFで参加可能（チャットで質問可能）

・参加費 ：無料

・開催期間 ：2026年5月23日（土）～2026年6月7日（日）

・見逃し配信 ：土曜日の生配信の翌日（日曜日）に録画配信あり

＜全47都道府県の開催日程＞

■ 北海道・東北

北海道 6/6(土)・6/7(日)、青森 6/6(土)・6/7(日)、岩手 6/6(土)・6/7(日)、宮城 6/6(土)・6/7(日)、秋田 6/6(土)・6/7(日)、山形 6/6(土)・6/7(日)、福島 6/6(土)・6/7(日)

■ 関東

茨城 6/6(土)・6/7(日)、栃木 6/6(土)・6/7(日)、群馬 6/6(土)・6/7(日)、埼玉１. 5/23(土)・5/24(日)、埼玉２. 6/6(土)・6/7(日)、千葉 5/30(土)・5/31(日)、東京１. 5/23(土)・5/24(日)、東京２. 5/30(土)・5/31(日)、東京３. 6/6(土)・6/7(日)、神奈川１. 5/23(土)・5/24(日)、神奈川２. 5/30(土)・5/31(日)

■ 中部

新潟 6/6(土)・6/7(日)、富山 6/6(土)・6/7(日)、石川 6/6(土)・6/7(日)、福井 6/6(土)・6/7(日)、山梨 6/6(土)・6/7(日)、長野 6/6(土)・6/7(日)、岐阜 6/6(土)・6/7(日)、静岡 6/6(土)・6/7(日)、愛知１. 5/23(土)・5/24(日)、愛知２. 6/6(土)・6/7(日)

■ 近畿

三重 6/6(土)・6/7(日)、滋賀 6/6(土)・6/7(日)、京都 5/30(土)・5/31(日)、大阪 5/30(土)・5/31(日)、兵庫 5/30(土)・5/31(日)、奈良 6/6(土)・6/7(日)、和歌山 6/6(土)・6/7(日)

■ 中国・四国

鳥取 6/6(土)・6/7(日)、島根 6/6(土)・6/7(日)、岡山 5/30(土)・5/31(日)、広島 6/6(土)・6/7(日)、山口 6/6(土)・6/7(日)、徳島 6/6(土)・6/7(日)、香川 6/6(土)・6/7(日)、愛媛 6/6(土)・6/7(日)、高知 6/6(土)・6/7(日)

■ 九州・沖縄

福岡１. 5/23(土)・5/24(日)、福岡２. 5/30(土)・5/31(日)、佐賀 6/6(土)・6/7(日)、長崎 6/6(土)・6/7(日)、熊本 5/30(土)・5/31(日)、大分 6/6(土)・6/7(日)、宮崎 6/6(土)・6/7(日)、鹿児島 6/6(土)・6/7(日)、沖縄 6/6(土)・6/7(日)

※ １.２.３.の番号がついたエリアは、各回で登壇校が異なります。

※ 上記は2026年5～6月の日程です。7月以降もほぼ毎月開催予定。

▼ 登壇予定の通信制高校・サポート校

ID学園高等学校、AOIKE高等学校、飛鳥未来高等学校、飛鳥未来きずな高等学校、飛鳥未来きぼう高等学校、あずさ第一高等学校、ASO高等部、HR高等学院、エナジックスポーツ高等学院、NSA高等学院、N高等学校、おおぞら高校、開志創造高等学校、神村学園高等部、学研WILL学園、京都美山高等学校、岐阜みずほ高等学院、興学社高等学院、神戸セミナー、ゴールフリー高等学院、さくら国際高等学校、松陰高等学校、湘南一ツ星高等学院、シンギュラリティ高等学校、スターシャル学院、精華学園高等学校、青楓館高等学院、第一学院高等学校、第一学院managaraBASE、つくば開成学園高等学校、東京YMCA高等学院、トライ式高等学院、ナビ高等学院、新潟産業大学附属高等学校、原宿AIA高等学院、ヒューマンキャンパス高等学校、ベネッセ高等学院、未来高校、明誠高等学校、明蓬館高等学校、八洲学園高等学校、八洲学園大学国際高等学校、柳川高等学校 通信制課程（シリウス）、勇志国際高等学校、LITALICO高等学院、Loohcs高等学院、ワオ高等学校 他

※エリアごとの登壇校は特設サイトでご確認ください：https://recmedia.jp/school/001/

教職員・教育関係者の方へ ― ご案内ポスターを無料配布中

教職員向け配布ポスター

中学校の教職員、フリースクール関係者、スクールソーシャルワーカー、教育委員会の方に向けて、各都道府県別のご案内ポスター（PDF）を無料で配布しております。

進路指導の場面で、全日制高校だけでなく通信制高校も選択肢として生徒さんや保護者の方にご紹介いただけます。各エリアの登壇校が一覧でわかるポスターを、中学生・高校生・保護者へのご案内や掲示用にご活用ください。

● 全47都道府県別ポスターのダウンロードはこちら：https://recmedia.jp/school/001/poster/

■ 調査概要

調査名 ：まるごと通信制フェスタ 申込者アンケート

調査期間：2025年5月1日～6月30日

調査方法：イベント申込フォーム内のアンケート

調査対象：まるごと通信制フェスタ2025（5月・6月）の申込者

■ イベント主催について

企業名：株式会社リクメディア

所在地：福岡県福岡市中央区天神2丁目5-28 天神西通りセンタービル6階

代表者：代表取締役 藤村 賢志

設立 ：2020年6月

主な事業内容：

・全国の通信制高校の合同進学説明会「まるごと通信制フェスタ(https://recmedia.jp/school/001/)」

・大学進学に強い通信制高校の進学メディア「すごい通信制高校(https://recmedia.jp/school/)」

・大学生向けオンライン就職説明会「まるごと業界研究(https://recmedia.jp/fukuoka/)」

お問い合わせ・学校出展ご希望・取材等：

・会社ホームページ（https://recmedia.jp/）のフォームよりご連絡ください。