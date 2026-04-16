バン仲村「見た目で損するな！」”髪を武装する”という新提案！ヘアカバースプレーCAXが新プロモーション開始

goodbody株式会社

goodbody株式会社は、同社が展開するヘアカバースプレー「CAX（カックス）」において、タレント・YouTuberとして活躍するバン仲村さんを起用した新たなプロモーションを開始したことをお知らせいたします。

■起用背景

今回のプロモーションでは、

「見た目を整えることは“武装”である」という価値観を軸に展開しています。

近年、第一印象における見た目の重要性が高まる一方で、

従来のヘアケアは「効果実感までに時間がかかる」「継続が必要」といった特性から、

“今すぐ印象を整えたい”というニーズに十分応えきれていない側面もあります。

こうした背景のもと、CAXは

短時間で見た目の印象を整えることができる“即時性”に着目し、

日常の中で手軽に取り入れられる新たな選択肢を提案しています。

この新プロモーションでは、この価値を単なるスタイリングではなく、

「自分をどう見せるかを選ぶ“武装”として再定義しています。

バン仲村さんは、

見た目や印象を含めた自己表現に対してストレートな言葉で向き合い、

多くの共感を集めてきた存在です。

その発信力とメッセージ性が、本プロモーションのコンセプトと高い親和性を持つと考え、今回の起用に至りました。

■バン仲村さんプロフィール

バン仲村（ばん なかむら）タレント・YouTuber

自身の経験や価値観をもとにしたリアルな発信で支持を集め、YouTubeを中心に幅広い層から人気を獲得。

力強い言葉と独自のキャラクター性で注目を集め、エンターテインメントだけでなく、自己表現や生き方に関する発信でも影響力を持つ存在として活動中。

■バン仲村さんコメント

見た目で損するのって正直もったいないと思うんだよね。

やれることがあるならちゃんとやった方がいい。

気になるなら隠すんじゃなくて整えればいい。

カッコつけろよ。CAXで。

今回、実際に後輩に使わせて動画も撮ってみたんだけど

見た目の印象ってここまで変わるんだなって思った。

そいつ、ちょっと前に失恋して落ち込んでたんだけど

使ったあと普通に表情も変わってきて

「これなら自信が持てるっす」って言ってたのが印象的だったね。

結局さ、見た目って“武装”なんだよ。

ちゃんと整えてるやつの方が前に出れる。

実際に使わせた後輩も言ってたけど

CAXは軽く触れたくらいじゃ気にならないし

風がある日でも安心感あるって言ってた。

まあ特別なことじゃなくていい。

自分なりに“武装”して前に出ればいい。

使うなら、あんたでもいいよ。

“今すぐ整えたい”って時に使える選択肢としては

かなりアリだと思う。

■CAX（カックス）とは

CAXは、気になる部分に吹きかけることで

髪のボリューム感を演出するヘアカバースプレーです。

分け目・つむじを自然にカバー 外出前の短時間ケアに対応 スタイリングの一部として使用可能

■市場背景・独自調査

20代男女400名にアンケート実施した調査によると、

「薄毛をカバーした方が誠実そうに見える」と回答した人は89%という結果となりました。

見た目の印象が対人評価に与える影響は大きく、

特に清潔感や髪型といった要素は、第一印象を左右する重要なポイントとされています。

また、「効果を感じるまでに時間がかかる」といった声も多く、

継続的なケアに課題を感じている人が一定数存在することも分かっています。

こうした背景から、「今すぐ印象を整えたい」というニーズに応える即時性のあるケア商品への関心が高まっています。

■調査概要

調査対象：20代男女400人

実施時期：2025年5月

調査方法：インターネット調査

調査サービス：freeasy

調査会社：アイブリッジ株式会社

■プロモーション記念キャンペーン

本プロモーション開始を記念し、

公式サイト限定で初回500円OFFキャンペーンを実施中。

▼キャンペーン対象販売

公式サイト：キャンペーンページはこちらから(https://body-good.com/lp?u=cx_cx_gd_pr_pr_001_260415)

■今後の展開

今後は、本プロモーションを軸に

SNS広告（Instagram / X / TikTok） 動画コンテンツ 特設LP

などを順次展開し、ブランド認知の拡大と販売促進を図ってまいります。

◆goodbody株式会社について

商号：goodbody（グッドボディ）株式会社

所在地：〒860-0845 熊本県熊本市中央区上通町11-1 TMG BLDG. 2F

T E L ：096-288-1068

代表者： 宮本 琢也（ミヤモトタクヤ）

メール：support@body-good.com

ホームページ：http://good-body.biz/