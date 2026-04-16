ティル（CV：斉藤壮馬）ボイスPVを博多駅、博多口正面にある大型ビジョン「博多どんたくビジョン」で放映！『生贄悪女の白い結婚～目覚めたら8年後、かつては護衛だった公爵様の溺愛に慣れません！～』

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、ブリーゼコミックス『生贄悪女の白い結婚～目覚めたら8年後、かつては護衛だった公爵様の溺愛に慣れません！～(https://www.comic-brise.com/contents/ikenieakuzyo/)』のボイスPVを、博多駅、博多口正面にある大型ビジョン「博多どんたくビジョン」で放映いたします。

ボイスPV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xIYb6bq-RAw ]

CV：斉藤壮馬

【PV放映について】

放映期間：2026年4月16日（木）～4月22日（水）

放映場所：博多どんたくビジョン

人気声優の斉藤壮馬さんがCVを担当！

お近くへお越しの際は、ぜひご覧ください。※施設へのお問い合わせはご遠慮ください。

YouTubeコミックブリーゼチャンネル【公式】(https://www.youtube.com/@comic_brise)にて

【CV：石川由依／斉藤壮馬】ボイスコミック動画 好評公開中！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zRqk_mPbIdg ]

【キャスト】

ニネット（CV：石川由依）

ティル（CV：斉藤壮馬）

『生贄悪女の白い結婚～目覚めたら8年後、かつては護衛だった公爵様の溺愛に慣れません！～(https://www.comic-brise.com/contents/ikenieakuzyo/)』

最新第2巻 好評発売中！

生贄悪女の白い結婚～目覚めたら8年後、かつては護衛だった公爵様の溺愛に慣れません！～2(https://www.comic-brise.com/comics/ikenieakuzyo2/)

漫画：廣本シヲリ(https://x.com/hiromoto_40ri)／原作：一分咲(https://x.com/ichibusaki)

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221587

年齢逆転溺愛ラブファンタジー、感動の最終巻！

精霊の愛し子としてベルリオーズ公爵家に嫁ぐことになったニネット。しかし結婚相手であるティルソン・ベルリオーズ公爵は、かつて護衛だった少年ティルと同一人物で……!?相手が大好きなニネットだと気付かずに「白い結婚」を申し込み落ち込むティルと、お姉ちゃんとしてティルにいいお嫁さんを見つけてあげようと意気込むニネットの、すれ違いながらも甘い新生活が始まる。

そんな中、すべての元凶である義妹のエッダと再会し――

生贄悪女の白い結婚～目覚めたら8年後、かつては護衛だった公爵様の溺愛に慣れません！～(https://www.comic-brise.com/contents/ikenieakuzyo/)

元護衛の年下少年が年上の美形公爵様に！？

不幸な身の上の男爵令嬢が幸せを掴む、年齢逆転溺愛ラブファンタジー！

異性を引き寄せる体質のせいで悪女と呼ばれる男爵令嬢のニネット。

継母と連れ子に家を乗っ取られた彼女は、

屋敷の片隅にある小屋で護衛の少年ティルと二人で暮らしていた。

ある日、ニネットは連れ子に嵌められ、生贄として差し出されてしまう。

それをきっかけに大きな力を手に入れるが、

町に戻ると、どういうわけか8年もの月日が経っていて……。

かつて少年だったはずのティルは、一人で生きることを決めたニネットの契約結婚相手として現れる。

突然消えたニネットへの想いを抱いたまま……。

1巻は発売即重版！1話2話無料公開中！作品ページはこちら :https://www.comic-brise.com/contents/ikenieakuzyo/(C)Shiori Hiromoto(C)Saki Ichibu 2026 Printed in Japan／キルタイムコミュニケーションキミコミ 作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/14252fbac5a39

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