AIサポートシステム「ヘルプドッグ」、FAQサイト内に電話やフォームなどの窓口をまとめて案内する「問い合わせブロック」の提供開始

noco株式会社

noco株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：堀辺 憲）は、このたび、AIサポートシステム「ヘルプドッグ」（https://helpdog.ai）において、FAQサイトのトップページに多様な連絡先を一覧表示できる「問い合わせブロック」の提供を開始しました。

分散するお問い合わせ窓口の情報が引き起こす顧客の離脱

カスタマーサポートの現場では、利用者が自ら疑問を解消する自己解決の仕組みが重要視されています。しかし、個別の事情を含む複雑な問題は、FAQの記事を読むだけでは解決に至らないケースも少なくありません。

このような場面で、電話やフォームといった直接の連絡先が別ページに分かれていたり、階層の深い場所に配置されていたりすることは、利用者が強いストレスを感じる原因です。適切な窓口が見つからないという分かりにくさは、疑問の解消を諦めさせてしまうだけでなく、企業に対する信頼感の低下を招きかねません。

状況に合わせた最適な窓口案内で顧客満足度を向上

新たに実装した「問い合わせブロック」により、FAQサイトのトップページへ複数の連絡手段を直接配置できます。電話、フォーム、チャットなど、それぞれの窓口のタイトルや説明文、リンク先を並べて提示し、利用者が置かれた状況に最適なアプローチを直感的に選択できるよう支援する機能です。

また、サイトの雰囲気や構成に合わせて、画像表示の有無を指定できるほか、縦列や並列といったレイアウトを柔軟に調整できます。疑問を検索する場と、直接相談する窓口を同じ画面に統合し、シームレスなサポート体験を実現します。

自己解決から個別対応までをつなぐ一貫した導線設計

多様な問い合わせ手段を用意する企業ほど、全体の選択肢をひと目で把握できる画面設計が不可欠です。本機能の活用により、利用者の疑問を置き去りにせず、一人ひとりのニーズに寄り添った確実なサポート体制を構築します。

「ヘルプドッグ」は、疑問の自己解決を促すだけでなく、必要に応じて最適な連絡手段へと案内することで、利用者の迷いや離脱を防ぐ確かな価値を生み出します。

今後も、FAQサイト、AIチャットボット、お問い合わせフォームなどを一体で運用できるAI活用型のオールインワンカスタマーサポートシステムとして、強固なガバナンスの維持と、自己解決の支援から問い合わせ受付までをつなぐサポート体験の向上に継続して取り組みます。

■ヘルプドッグとは

新機能の詳細はこちら :https://helpdog.ai/news/detail/9ustoh25vgkz/

「ヘルプドッグ」は、FAQサイト・AIチャットボット・フォームを一体化したAIサポートシステムです。利用者が知りたい情報にすぐたどり着けるよう、直感的な検索体験とわかりやすいUIを提供し、問い合わせの削減と顧客満足度の向上を実現します。さらに、担当者が専門知識なしでも継続的に運用・改善できる仕組みを備え、企業のサポート業務を効率化します。

詳細を見る :https://helpdog.ai/

■noco株式会社について

私たちは、「企業と顧客の架け橋となり、すべての声を価値に変える」というミッションのもと、ユーザーの疑問や課題を解決するテクノロジーを提供しています。AIセルフサポートシステム「ヘルプドッグ(https://helpdog.ai/)」や、マニュアル作成ツール「ヘルプドッグマニュアル(https://toaster.how/)」などを通じて、企業の問い合わせ削減・業務効率化・顧客体験向上を支援しています。「ヘルプ・インフラストラクチャ」の実現を掲げ、あらゆる人がスムーズに情報へアクセスし、誰もが迷わず行動できる社会の実現に挑戦しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/38439/table/73_1_0411eef9b7dadce156f873d0d0a42bd8.jpg?v=202604160951 ]