牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪市城東区、代表取締役社長：宮崎悌二）は、gamoyon Art labo（以下、ガモラボ）を運営する東信洋紙株式会社（本社：大阪市城東区、代表取締役社長：東江智史）が主催・運営する地域イベント「がもらぼのまつり2026」に協力・出展いたします。

今年で3回目となる本イベントは、大阪・城東区の活性化と、地域の方に喜んでいただくことを目的に開催され、毎年多くの来場者で賑わう人気企画です。当社は、カウブランド赤箱のロゴを“身近なアイテム”に印刷できるシルクスクリーン印刷体験への協力と、イベント限定コラボアイテムの来場者プレゼントで盛り上げます。



シルクスクリ―ンで印刷したTシャツ・トートバッグ

牛乳石鹸の代表商品「赤箱」のロゴデザインを使用した「シルクスクリーン印刷体験」では、Tシャツやバッグなど、お好きな素材に印刷することで、世界にひとつだけのオリジナル赤箱グッズが制作できます。素材はお持ち込み可能なほか、会場でのご購入にも対応しており、気軽にご参加いただけます。

また、来場者アンケート回答者へのプレゼント企画や、スタンプラリーによるオリジナルブックカバーの配布も予定しています。

より多くの地域の皆さまに、ものづくりの楽しさと新たな地域の魅力をお届けします。

がもらぼのまつり2026 実施概要

ガモラボが主催する音楽・アート・フード等、幅広いマルシェが楽しめるイベント。

日 時：2026年4月26日（日）10:00～18:00

場 所：gamoyon Art labo

（大阪府大阪市城東区今福西4丁目1-2）

費 用：入場無料 ※マルシェでの物販、イベントによっては別途費用がかかります。

▼詳細は、gamoyon Art labo 公式サイトでご確認ください。

https://gamolabo.com/

シルクスクリーン印刷体験

簡単3ステップで気軽にモノづくり体験をお楽しみいただけます。

カウブランド赤箱のロゴを“身近なアイテム”に印刷して、自分だけのオリジナル“赤箱グッズ”が作れます。

体験費用：無料

※印刷素材を当日購入する場合、別途費用がかかります。（例：Tシャツ900円～、トート200円～）







●持ち込み印刷素材について

持ち込み素材はデザインサイズ（横18cm×縦18cm）より大きく、撥水・表面加工がされていない紙・綿・麻生地。たいらで表面に起伏がすくないものに限ります。

※素材や形状によって印刷できない場合がございます。

※詳細は、gamoyon Art labo 公式サイト https://gamolabo.com/ をご確認ください。

●その他注意点

・当日は整理券の配布を予定しています。

・混雑状況によって体験受付を早期終了する場合もございます。

来場者アンケート プレゼント

QRコードを読み取り、アンケートに回答いただいた方に、特製巾着袋と入浴料1包をプレゼントします。

イベントを楽しんだ後は、お風呂でゆっくりリラックス！

※配布数には限りがございます。

特製巾着袋と入浴料

スタンプラリー プレゼント

マルシェを利用してスタンプを集めた方に、牛乳石鹸×正和堂書店×ガモラボコラボブックカバーをプレゼントします。

※デザイン赤箱ブックカバーでお馴染み「正和堂書店」

コラボブックカバー

＜gamoyon Art laboについて＞

大阪・蒲生四丁目にある紙卸 東信洋紙が、世の中にあるたくさんの紙をもっと知ってもらいたいという想いで設立した紙と一緒にアートで遊べるクリエイティブスペース。

約400種類の紙を「見て、さわって、感じる」ことができるペーパーギャラリーや、アナログ感とあたたかみのある仕上がりが特徴の孔版印刷機「リソグラフ」、誰でも簡単に手ぶらで遊べる「シルクスクリーン」で、ゆっくりとものづくりを楽しめます。

https://gamolabo.com/

■牛乳石鹸共進社株式会社

1909年（明治42年）の創業以来、「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は創業116年の会社になりますが、昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ、時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ、赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。

https://www.cow-soap.co.jp/