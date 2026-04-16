紀伊國屋書店　オーストラリア・シドニー北部チャツウッドに新店舗をオープン



















株式会社紀伊國屋書店（代表取締役社長 藤則幸男）は、2026年4月9日、シドニー北部の主要商業エリアであるチャツウッドに新店舗を開店しました。







オーストラリア紀伊國屋書店は1996年にニュートラル・ベイでオーストラリア1号店を開店しました。その後2002年にシドニー中心部の商業施設「ザ・ギャラリーズ」へ移転し、800坪を超える大型店として現在の旗艦店を開店しました。以来20年以上にわたり幅広いジャンルの書籍、マンガ、芸術書、文具等を提供し、地元の読者や地域のクリエイター、取引先や教育機関などと共に文化を育んでまいりました。この度開店したチャツウッド店は2002年の移転以来となる、オーストラリアで初となる新規出店であり、当社の豪州事業にとって大きな節目となります。







チャツウッドはシドニー北部に位置する主要な商業エリアで、ショッピング、飲食、エンターテインメントが集積する活気ある地域として知られています。多様な住民が暮らす住宅地を擁し、さらに周辺地域からも幅広い客層が訪れるため、家族連れや学生、働く人々などで常ににぎわいのある環境が形成されています。







本店舗が入居する 「ウェストフィールド チャツウッド」は、同エリアを代表する大型ショッピングセンターのひとつであり、鉄道駅やバスターミナル至近で利便性の高いロケーションを誇り、多様な人々が行き交います。こうした地域特性は、幅広いジャンルの書籍や多様な文化的コンテンツを提供してきた紀伊國屋書店との親和性が高く、シドニー中心部の旗艦店と補完し合う重要な立地に位置付けられます。







チャツウッド店は87坪の敷地に地域に寄り添った選書で約３万冊の書籍と約５千点の文具雑貨を取り扱う、オーストラリアでは初めての小型店モデルとなります。多様な読者が集う北部エリアにおける新たな文化拠点として、また気軽に立ち寄れる地域に根差した書店としての成長を目指します。







＜紀伊國屋書店チャツウッド店の概要＞

住所 ： Westfield Chatswood, Shop 520/A, 1 Anderson Street Chatswood NSW 2067

規模 ： 87坪

営業品目 ： 書籍、文具、雑貨

営業時間 ： 月～水 9:30-18:00

木 9:30-21:00

金 9:30-18:00

土 9:00-18:00

日 10:00-18:00







<紀伊國屋書店について>

昭和2年(1927年)に創業し、99年以上の歴史を持つ日本最大規模の書店チェーンです。海外事業では、昭和44年(1969年)に海外1号店となるサンフランシスコ店を開店して以来、米国、シンガポール、台湾、インドネシア、マレーシア、タイ、オーストラリア、アラブ首長国連邦(UAE)、カンボジアに店舗を展開し、現在10カ国で47店の海外店を営業しております。ベトナムでは、2016年からベトナム最大の書店であるFAHASAと業務提携し、FAHASA店頭で日本語書籍を販売しています。

このリリースのお問い合わせ先：株式会社紀伊國屋書店 総務人事部 広報担当 info@kinokuniya.co.jp

















