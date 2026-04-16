“水なしでそのまま摂れる美容習慣” 炭酸タブレット型インナーケア「Lily Cats」シリーズ登場
株式会社JCTY（本社：大阪市西区北堀江2丁目7-7 703）は、水なしでそのまま摂取できる炭酸タブレット型サプリメント「Lily Cats Beauty Sparkling Tablet」シリーズを発売いたします。
“いつでも・どこでも・手軽に摂れる”新しいインナーケア習慣として提案します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346827/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346827/images/bodyimage2】
■ インナーケア需要の高まり
近年、美容分野ではスキンケアに加え、体の内側から整える「インナーケア」への関心が高まっています。
一方で、従来のサプリメントは継続しづらいという課題があり、日常に定着しにくい側面がありました。
■ 水なしで摂れる、新しいインナーケア
Lily Catsは、水なしでそのまま摂取できる炭酸タブレット型サプリメントです。
口の中でやさしく溶ける設計により、外出先や移動中、仕事の合間など、水がないシーンでも手軽に取り入れることができます。
また、水に溶かして飲用することも可能で、シーンに応じた使い分けが可能です。
■ “腸内ケア×美容”のダブル設計
本製品は、植物性乳酸菌とビタミンCを組み合わせた設計を採用。
腸内環境のサポートと美容ケアを同時に行う“ダブルアプローチ”により、日常のコンディション維持をサポートします。
さらに、腸内環境と肌状態の関係性に着目した設計により、内側から整える新しい美容習慣を提案します。
■ 続けやすさを重視した設計
・水なしで摂取できる口溶けタイプ
・1日1粒のシンプル設計
・1粒あたり低カロリー
・持ち運びしやすい個包装
日常の中で無理なく継続できる設計としています。
■ 目的に応じて選べる2ライン
・Vitamin C Beauty
日常の美容ケアを意識したベーシックライン
・Body Fit
コンディションやボディケアを意識した設計
用途やライフスタイルに応じて選択できる構成としています。
■ 2つのラインの違い（成分・特長）
本シリーズは、目的に応じて成分設計を分けています。
(1) Vitamin C Beauty（美容・腸内ケア）
・植物性乳酸菌K-1（死菌）配合（1粒110mg）
※100mgあたり1000億個以上含有
・ビタミンC（100mg）配合
腸内環境を整える成分と、美容に欠かせないビタミンCを組み合わせることで、
内側からのコンディションケアと美容サポートを実現。
インナービューティー／腸活／美肌サポートを意識した設計
(2) Body Fit（ボディケア・コンディション管理）
・ザクロ果実エキス（エラグ酸10％）配合
体内環境や生活習慣を意識した設計で、
日常のコンディション管理やボディケアをサポート。
体重管理／ダイエットサポート／生活習慣対策を意識した設計
■ “お菓子感覚”で取り入れる新習慣
従来のサプリメントのイメージにとらわれず、
口当たりや味にも配慮し、“お菓子感覚”で取り入れられる仕様としました。
美容や健康を意識しながらも、無理なく続けられる新しい習慣を提案します。
https://www.takamall.jp/products/vitamin-c-beauty-sparkling-tablet
https://www.takamall.jp/products/body-fit-sparking-tablet
【製品概要】
製品名：Lily Cats Beauty Sparkling Tablet
ラインナップ：Vitamin C Beauty／Body Fit
形状：炭酸タブレット
摂取方法：そのまま、または水に溶かして飲用
配信元企業：株式会社JCTY
“いつでも・どこでも・手軽に摂れる”新しいインナーケア習慣として提案します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346827/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346827/images/bodyimage2】
■ インナーケア需要の高まり
近年、美容分野ではスキンケアに加え、体の内側から整える「インナーケア」への関心が高まっています。
一方で、従来のサプリメントは継続しづらいという課題があり、日常に定着しにくい側面がありました。
■ 水なしで摂れる、新しいインナーケア
Lily Catsは、水なしでそのまま摂取できる炭酸タブレット型サプリメントです。
口の中でやさしく溶ける設計により、外出先や移動中、仕事の合間など、水がないシーンでも手軽に取り入れることができます。
また、水に溶かして飲用することも可能で、シーンに応じた使い分けが可能です。
■ “腸内ケア×美容”のダブル設計
本製品は、植物性乳酸菌とビタミンCを組み合わせた設計を採用。
腸内環境のサポートと美容ケアを同時に行う“ダブルアプローチ”により、日常のコンディション維持をサポートします。
さらに、腸内環境と肌状態の関係性に着目した設計により、内側から整える新しい美容習慣を提案します。
■ 続けやすさを重視した設計
・水なしで摂取できる口溶けタイプ
・1日1粒のシンプル設計
・1粒あたり低カロリー
・持ち運びしやすい個包装
日常の中で無理なく継続できる設計としています。
■ 目的に応じて選べる2ライン
・Vitamin C Beauty
日常の美容ケアを意識したベーシックライン
・Body Fit
コンディションやボディケアを意識した設計
用途やライフスタイルに応じて選択できる構成としています。
■ 2つのラインの違い（成分・特長）
本シリーズは、目的に応じて成分設計を分けています。
(1) Vitamin C Beauty（美容・腸内ケア）
・植物性乳酸菌K-1（死菌）配合（1粒110mg）
※100mgあたり1000億個以上含有
・ビタミンC（100mg）配合
腸内環境を整える成分と、美容に欠かせないビタミンCを組み合わせることで、
内側からのコンディションケアと美容サポートを実現。
インナービューティー／腸活／美肌サポートを意識した設計
(2) Body Fit（ボディケア・コンディション管理）
・ザクロ果実エキス（エラグ酸10％）配合
体内環境や生活習慣を意識した設計で、
日常のコンディション管理やボディケアをサポート。
体重管理／ダイエットサポート／生活習慣対策を意識した設計
■ “お菓子感覚”で取り入れる新習慣
従来のサプリメントのイメージにとらわれず、
口当たりや味にも配慮し、“お菓子感覚”で取り入れられる仕様としました。
美容や健康を意識しながらも、無理なく続けられる新しい習慣を提案します。
https://www.takamall.jp/products/vitamin-c-beauty-sparkling-tablet
https://www.takamall.jp/products/body-fit-sparking-tablet
【製品概要】
製品名：Lily Cats Beauty Sparkling Tablet
ラインナップ：Vitamin C Beauty／Body Fit
形状：炭酸タブレット
摂取方法：そのまま、または水に溶かして飲用
配信元企業：株式会社JCTY
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