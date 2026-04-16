糖尿病治療市場2035年までに121億7,600万米ドル到達予測CAGR6.50％で拡大する革新的医薬品とデジタルヘルス統合トレンド : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

糖尿病治療市場2035年までに121億7,600万米ドル到達予測CAGR6.50％で拡大する革新的医薬品とデジタルヘルス統合トレンド : レポートオーシャン株式会社プレスリリース