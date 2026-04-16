【参加無料】半導体分析の最前線を紹介「SEMICONエグゼクティブ・フォーラム＆ネットワーキング・ディナー」開催（2026年5月22日・横浜）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346905/images/bodyimage1】
パーキンエルマー合同会社（本社：神奈川県横浜市）は、半導体分野の最新分析技術と課題解決をテーマとした「SEMICONエグゼクティブ・フォーラム＆ネットワーキング・ディナー」を2026年5月22日（金）に開催いたします。
本フォーラムでは、半導体業界の最新動向や課題をテーマに、業界の第一線で活躍する専門家による講演を実施します。
技術革新や市場環境の変化を踏まえ、今後の方向性や課題解決に向けた示唆を提供します。
また、パーキンエルマーの分析ソリューションを通じて、品質管理や不良解析、材料評価における課題へのアプローチについてもご紹介します。
加えて、ネットワーキング・ディナーも開催し、参加者同士の交流や情報交換の機会を提供します。
半導体業界に携わる技術者・研究者・品質管理担当者の皆様にとって、有益な情報収集と人的ネットワーク構築の場となる内容です。
■こんな方におすすめ
・半導体業界の最新動向や将来展望を把握したい方
・業界の第一線で活躍する専門家の知見を得たい方
・半導体製造における課題解決のヒントを得たい方
・業界関係者とのネットワーキングを通じて情報交換を行いたい方
■開催概要
イベント名：SEMICONエグゼクティブ・フォーラム＆ネットワーキング・ディナー
開催日：2026年5月22日（金）13:00～19:00
会場：TKPガーデンシティPREMIUM横浜ランドマークタワー
主催：パーキンエルマー合同会社
参加費：無料（事前登録制）
■参加方法
本イベントは事前登録制となっております。
詳細・お申し込みは以下よりご確認ください。
▼詳細・お申し込みはこちら
https://www.perkinelmer.co.jp/event/semiforum2026/
■会社概要
パーキンエルマー合同会社
代表者：職務執行者社長 内田 淳介
所在地：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-32 アクアリアタワー横浜2階
TEL：045-522-7821
URL：https://www.perkinelmer.co.jp
事業内容：分析機器の輸入販売・サポート、エンタープライズサービスの提供
■本件に関するお問い合わせ先
パーキンエルマー合同会社
営業本部
TEL：045-522-7822
E-mail：PKJ_Marcom@perkinelmer.com
配信元企業：パーキンエルマー合同会社
パーキンエルマー合同会社（本社：神奈川県横浜市）は、半導体分野の最新分析技術と課題解決をテーマとした「SEMICONエグゼクティブ・フォーラム＆ネットワーキング・ディナー」を2026年5月22日（金）に開催いたします。
本フォーラムでは、半導体業界の最新動向や課題をテーマに、業界の第一線で活躍する専門家による講演を実施します。
技術革新や市場環境の変化を踏まえ、今後の方向性や課題解決に向けた示唆を提供します。
また、パーキンエルマーの分析ソリューションを通じて、品質管理や不良解析、材料評価における課題へのアプローチについてもご紹介します。
加えて、ネットワーキング・ディナーも開催し、参加者同士の交流や情報交換の機会を提供します。
半導体業界に携わる技術者・研究者・品質管理担当者の皆様にとって、有益な情報収集と人的ネットワーク構築の場となる内容です。
■こんな方におすすめ
・半導体業界の最新動向や将来展望を把握したい方
・業界の第一線で活躍する専門家の知見を得たい方
・半導体製造における課題解決のヒントを得たい方
・業界関係者とのネットワーキングを通じて情報交換を行いたい方
■開催概要
イベント名：SEMICONエグゼクティブ・フォーラム＆ネットワーキング・ディナー
開催日：2026年5月22日（金）13:00～19:00
会場：TKPガーデンシティPREMIUM横浜ランドマークタワー
主催：パーキンエルマー合同会社
参加費：無料（事前登録制）
■参加方法
本イベントは事前登録制となっております。
詳細・お申し込みは以下よりご確認ください。
▼詳細・お申し込みはこちら
https://www.perkinelmer.co.jp/event/semiforum2026/
パーキンエルマー合同会社
代表者：職務執行者社長 内田 淳介
所在地：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-32 アクアリアタワー横浜2階
TEL：045-522-7821
URL：https://www.perkinelmer.co.jp
事業内容：分析機器の輸入販売・サポート、エンタープライズサービスの提供
■本件に関するお問い合わせ先
パーキンエルマー合同会社
営業本部
TEL：045-522-7822
E-mail：PKJ_Marcom@perkinelmer.com
配信元企業：パーキンエルマー合同会社
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