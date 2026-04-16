【14期連続】「RECOG」がITreview Grid Award 2026 Springのピアボーナス部門にて最高位「Leader」を受賞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347039/images/bodyimage1】
株式会社シンクスマイル（本社：東京都、代表取締役：新子明希）が提供する、組織の称賛文化を醸成するチームワークアプリ「RECOG」は、「ITreview Grid Award 2026 Spring」において組織活性化への先進的な取り組みが評価され、ピアボーナス部門で14期連続「Leader」を受賞したことをお知らせします。
■ITreview Grid Awardとは
ITreview Grid Awardは、IT製品・SaaSのレビューサイト「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度、ユーザーに支持された製品を表彰する場です。
ITreview Grid Award 2026 Springでは、2026年3月までにITreviewに集まった掲載されたレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰しています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。
▼RECOGの受賞カテゴリー：ピアボーナス
https://www.itreview.jp/categories/peer-bonus
▼ITreview Grid Award 2026 Springについて
https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html
■RECOGとは
RECOGは、組織の従業員同士の「感謝」と「称賛」を促し、ポジティブなコミュニケーションを生み出すHRテックプラットフォームです。日常業務での貢献をサンクスカード機能で可視化し、組織のモチベーションを向上します。これにより、従業員同士の信頼関係が深まり、心理的安全性が高い職場環境を実現します。
2018年のβ版リリース以降、RECOGは地方自治体、学校法人、民間企業など幅広い業界で採用され、前身のサービスを含め導入実績は2,000組織を突破しました。部署の垣根を越えて、チームワーク強化とコミュニケーション促進に大きく貢献しています。
【株式会社シンクスマイル概要】
代表者：代表取締役 新子明希
会社設立：2007年6月6日
事業内容：チームワークアプリ「RECOG」の開発・運営等
所在地：東京都港区芝大門1丁目2-14 H?O浜松町 10F
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社シンクスマイル 広報担当
TEL：03-6826-4055
E-mail：contact@recog.works
配信元企業：株式会社シンクスマイル
株式会社シンクスマイル（本社：東京都、代表取締役：新子明希）が提供する、組織の称賛文化を醸成するチームワークアプリ「RECOG」は、「ITreview Grid Award 2026 Spring」において組織活性化への先進的な取り組みが評価され、ピアボーナス部門で14期連続「Leader」を受賞したことをお知らせします。
ITreview Grid Awardは、IT製品・SaaSのレビューサイト「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度、ユーザーに支持された製品を表彰する場です。
ITreview Grid Award 2026 Springでは、2026年3月までにITreviewに集まった掲載されたレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰しています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。
▼RECOGの受賞カテゴリー：ピアボーナス
https://www.itreview.jp/categories/peer-bonus
▼ITreview Grid Award 2026 Springについて
https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html
■RECOGとは
RECOGは、組織の従業員同士の「感謝」と「称賛」を促し、ポジティブなコミュニケーションを生み出すHRテックプラットフォームです。日常業務での貢献をサンクスカード機能で可視化し、組織のモチベーションを向上します。これにより、従業員同士の信頼関係が深まり、心理的安全性が高い職場環境を実現します。
2018年のβ版リリース以降、RECOGは地方自治体、学校法人、民間企業など幅広い業界で採用され、前身のサービスを含め導入実績は2,000組織を突破しました。部署の垣根を越えて、チームワーク強化とコミュニケーション促進に大きく貢献しています。
【株式会社シンクスマイル概要】
代表者：代表取締役 新子明希
会社設立：2007年6月6日
事業内容：チームワークアプリ「RECOG」の開発・運営等
所在地：東京都港区芝大門1丁目2-14 H?O浜松町 10F
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社シンクスマイル 広報担当
TEL：03-6826-4055
E-mail：contact@recog.works
配信元企業：株式会社シンクスマイル
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