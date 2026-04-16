沖縄県初・日本初・酵素ドリンク製造工房で生まれた奇跡の副産物≪発酵パイン≫専門店としてのショップ＋Café≪発酵パイン工房沖縄≫を那覇市牧志にオープン！4月16日にはオープニングレセプションを実施！

沖縄県初・日本初・酵素ドリンク製造工房で生まれた奇跡の副産物≪発酵パイン≫専門店としてのショップ＋Café≪発酵パイン工房沖縄≫を那覇市牧志にオープン！4月16日にはオープニングレセプションを実施！