【母の日限定】頑張るお母さんへ「整える時間」を贈る。天然ビタミンEオイル「セラリキッド」から、休息へ導く『母の日ブレンド』新発売。大切な人へ、今年は「形」だけでなく「安らぎ」を。≪セラストア≫
アロマ・ライフスタイルブランド「CeraLIQUID（セラリキッド）」を展開する株式会社セラは、2026年5月10日の母の日に向けた限定商品として、心身のリズムを整える『母の日ブレンド』を、2026年4月15日～5月10日までオンラインストア「セラストア」にて発売いたします。
お母さんにこそ「自分に戻る瞬間」を。
「いつもありがとう」という感謝の気持ちとともに、「自分自身を整える時間」を贈りたいと考えました。
今回の限定ブレンドは、忙しい日常の中で乱れがちなリズムを整え、穏やかな休息へ導くことをテーマに開発されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347011/images/bodyimage1】
■ 商品の3つの特長
1．母の日を彩る「安らぎの香調」
母の日を象徴する華やかな香りのローズゼラニウムの印象をベースに、
詰まった気分をリフレッシュするグレープフルーツ、
体内の流れをサポートするサイプレスをブレンド。
天然精油を使用し、深呼吸したくなるような、優しくも凛とした香りが広がります。
2. 「整える」をコンセプトにしたメッセージ
ラベルにはブランドフィロソフィーである
"Refine your rhythm, rest your day"（リズムを整え、一日を安らぎで満たす）のメッセージ。
単なるギフトではなく、
「自分のリズムを大切にしてほしい」という気持ちを込めています。
3．美しさと健やかさを支える「天然ビタミンE」配合
植物由来の「天然ビタミンE（トコフェロール）」を配合。
高い抗酸化作用を持ち、エイジングにも有名な天然ビタミンE。
自然の恵みをそのままに、健やかな肌と日々をサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347011/images/bodyimage2】
■オススメの使い方
1．温める： 手のひらにオイルを広げ、体温で温めて香りを立てます。
2. 深く吸う： 両手で鼻を覆い、精油の香りをゆっくり3回深呼吸。お顔にそのまま塗るのもオススメ。
3．広げてゆるめる： 首・デコルテ・鎖骨の「巡りの入り口」から、からだ全体へ。
■ 商品概要
商品名： セラリキッド≪母の日ブレンド60ml≫回復リセットオイル
内容量： 60ml
価格： 10,670円（税込）
成分：スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE（αトコフェロール）、精油
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=158898301
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347011/images/bodyimage3】
■会社概要
商号 株式会社セラ
代表者 町田映子
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2-3F
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
配信元企業：株式会社セラ
お母さんにこそ「自分に戻る瞬間」を。
「いつもありがとう」という感謝の気持ちとともに、「自分自身を整える時間」を贈りたいと考えました。
今回の限定ブレンドは、忙しい日常の中で乱れがちなリズムを整え、穏やかな休息へ導くことをテーマに開発されました。
■ 商品の3つの特長
1．母の日を彩る「安らぎの香調」
母の日を象徴する華やかな香りのローズゼラニウムの印象をベースに、
詰まった気分をリフレッシュするグレープフルーツ、
体内の流れをサポートするサイプレスをブレンド。
天然精油を使用し、深呼吸したくなるような、優しくも凛とした香りが広がります。
2. 「整える」をコンセプトにしたメッセージ
ラベルにはブランドフィロソフィーである
"Refine your rhythm, rest your day"（リズムを整え、一日を安らぎで満たす）のメッセージ。
単なるギフトではなく、
「自分のリズムを大切にしてほしい」という気持ちを込めています。
3．美しさと健やかさを支える「天然ビタミンE」配合
植物由来の「天然ビタミンE（トコフェロール）」を配合。
高い抗酸化作用を持ち、エイジングにも有名な天然ビタミンE。
自然の恵みをそのままに、健やかな肌と日々をサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347011/images/bodyimage2】
■オススメの使い方
1．温める： 手のひらにオイルを広げ、体温で温めて香りを立てます。
2. 深く吸う： 両手で鼻を覆い、精油の香りをゆっくり3回深呼吸。お顔にそのまま塗るのもオススメ。
3．広げてゆるめる： 首・デコルテ・鎖骨の「巡りの入り口」から、からだ全体へ。
■ 商品概要
商品名： セラリキッド≪母の日ブレンド60ml≫回復リセットオイル
内容量： 60ml
価格： 10,670円（税込）
成分：スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE（αトコフェロール）、精油
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=158898301
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347011/images/bodyimage3】
■会社概要
商号 株式会社セラ
代表者 町田映子
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2-3F
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
配信元企業：株式会社セラ
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