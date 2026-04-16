【無料・限定開催】OECD安全性部門責任者が直接解説！OECD/EHS活動の最新動向セミナー 5月13日（水）［オンライン］
― GHSに基づく内分泌かく乱化学物質評価／企業間データ共有などの最前線 ―
OECDより講師を招聘し、特別セミナーを開催いたします。
本セミナーでは、OECD安全性部門の責任者であるBob Diderich氏が登壇し、
OECDにおける最新の取り組みについて直接ご解説いただきます。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社は、一般社団法人 日本国際コンプライアンス推進認定協会(ICPCA)とともに、
OECD安全性部門のBob Diderich氏の来日にあわせ、本セミナーを以下の内容でオンラインにて【限定開催】いたします。
現在、世界各国の化学物質管理制度は、OECDの議論および方針を基盤として構築されています。
そのため、OECDの最新動向をいち早く把握することは、
各国規制の先読みや、グローバル市場における競争優位の確立に直結します。
本セミナーでは、下記の内容を含む今後の規制対応および実務に直結する重要テーマについて、
OECDの視点から体系的に解説いただきます。
■テーマ
・GHS区分における内分泌かく乱化学物質（EDCs）の最新議論
・化学物質登録における企業間データ共有の方向性
■このような方におすすめ
・海外規制対応（EU・中国・韓国等）をご担当の方
・化学物質管理・製品安全部門の責任者／実務担当者
・規制動向を先取りし、事業戦略に活かしたい方
ご説明の後には質疑応答の時間も設けております。
参加費は無料ですので、どなたでもぜひご参加いただき、
有益な情報を得る機会としてご利用いただければ幸いです。
■参加費：無料
※同業他社様のご参加はお断りさせていただく場合がございます。
■申込期限について
5/12（火）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
講演によりましては、定員に達した時点で締め切らせていただく場合がございます。
予めご了承ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347037/images/bodyimage1】
【日 時】2026年05月13日（水）9:30～11：00（開場 9:15）
【テーマ】OECD安全性部門責任者が直接解説 OECD/EHS活動の最新動向セミナー 5月13日（水）［オンライン］
【要 旨】
― GHSに基づく内分泌かく乱化学物質評価／企業間データ共有などの最前線 ―
・GHS区分における内分泌かく乱化学物質（EDCs）の最新議論
・化学物質登録における企業間データ共有の方向性
■タイムスケジュール（予定）
※日本時間09：30開始
開会挨拶（ICPCA）
講師による講演（30分+逐次通訳30分）
質疑応答（15分+逐次通訳15分）
閉会の辞（ICPCA）
■言語
講演言語：英語（英日通訳有り）
資料言語：英語・日本語併記
【講師】Bob Diderich様
【講師情報】
Head of Environment,
Health and Safety Division OECD
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】無料
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2469/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
OECDより講師を招聘し、特別セミナーを開催いたします。
本セミナーでは、OECD安全性部門の責任者であるBob Diderich氏が登壇し、
OECDにおける最新の取り組みについて直接ご解説いただきます。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社は、一般社団法人 日本国際コンプライアンス推進認定協会(ICPCA)とともに、
OECD安全性部門のBob Diderich氏の来日にあわせ、本セミナーを以下の内容でオンラインにて【限定開催】いたします。
現在、世界各国の化学物質管理制度は、OECDの議論および方針を基盤として構築されています。
そのため、OECDの最新動向をいち早く把握することは、
各国規制の先読みや、グローバル市場における競争優位の確立に直結します。
本セミナーでは、下記の内容を含む今後の規制対応および実務に直結する重要テーマについて、
OECDの視点から体系的に解説いただきます。
■テーマ
・GHS区分における内分泌かく乱化学物質（EDCs）の最新議論
・化学物質登録における企業間データ共有の方向性
■このような方におすすめ
・海外規制対応（EU・中国・韓国等）をご担当の方
・化学物質管理・製品安全部門の責任者／実務担当者
・規制動向を先取りし、事業戦略に活かしたい方
ご説明の後には質疑応答の時間も設けております。
参加費は無料ですので、どなたでもぜひご参加いただき、
有益な情報を得る機会としてご利用いただければ幸いです。
■参加費：無料
※同業他社様のご参加はお断りさせていただく場合がございます。
■申込期限について
5/12（火）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
講演によりましては、定員に達した時点で締め切らせていただく場合がございます。
予めご了承ください。
【日 時】2026年05月13日（水）9:30～11：00（開場 9:15）
【テーマ】OECD安全性部門責任者が直接解説 OECD/EHS活動の最新動向セミナー 5月13日（水）［オンライン］
【要 旨】
― GHSに基づく内分泌かく乱化学物質評価／企業間データ共有などの最前線 ―
・GHS区分における内分泌かく乱化学物質（EDCs）の最新議論
・化学物質登録における企業間データ共有の方向性
■タイムスケジュール（予定）
※日本時間09：30開始
開会挨拶（ICPCA）
講師による講演（30分+逐次通訳30分）
質疑応答（15分+逐次通訳15分）
閉会の辞（ICPCA）
■言語
講演言語：英語（英日通訳有り）
資料言語：英語・日本語併記
【講師】Bob Diderich様
【講師情報】
Head of Environment,
Health and Safety Division OECD
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】無料
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2469/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
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