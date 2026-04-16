【無料】海外法令法規リスク管理プラットフォーム「ReGSS（レグス）」解説セミナー 4/28（火）［オンライン］
海外法令法規リスク管理プラットフォーム「ReGSS（レグス）」について、無料オンラインセミナーを開催いたします。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：陳梅官）は、以下の内容でセミナーを開催します。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社は、中国法規制対応における「属人化」や「情報の分断」を解決し、
組織全体での確実な法規管理と情報共有を実現する、海外法令法規リスク管理プラットフォーム
『ReGSS（レグス）』の導入と活用法について解説いたします。
ぜひこの機会に、本セミナーをご活用ください。
■本セミナーの内容
現在、中国の規制改正・GB改訂は年間数百件規模で発生しています。
こうした状況下で、弊社には以下のようなご相談が急増しています。
・「本社と現地で条文の解釈が一致せず、業務が滞る」
・「担当者が変わるたびに、対応がゼロからリセットされる」
・「法規制未対応の輸出で、通関停止のトラブルになりかけた」
発生原因は、法規対応が「人依存（属人化）」していること、
組織としてナレッジが蓄積されず、判断基準が統一されていないことにあります。
中国法規対応では、本社と現地で条文の解釈がバラバラになりがちです。
そこで、ReGSSは原文を共通基盤とすることで、組織全体の判断を統一します。
また、改正追跡機能によりGB規格等の更新をリアルタイムに把握できるため、対応の遅れを防ぎます。
担当者が交代しても、原文・対訳・改正履歴が組織の資産として蓄積されるため、対応がリセットされることはありません。
さらに、情報の一元管理により、これまで膨らみがちだった翻訳・確認コストを大幅に最適化します。
■受講対象者
・「属人化」「解釈のズレ」「情報共有の遅れ」に悩むご担当者様
・開発・品質保証・認証・法規対応・調達部門の方
・海外事業の経営・統括部門の責任者様
本ソリューションのご紹介は初めてであり、最後には質疑応答の時間を設けております。
関係部署の皆様もお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
■参加費：無料
※同業他社様のご参加はお断りさせていただく場合がございます。
■申込期限について
4/27（月）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
■講師への質問につきまして
本セミナーは、事前及び当日のご質問を承っております。
事前にご質問がある場合は、申し込み完了メール内にあるリンクをアクセスの上ご記入ください。
事前質問受付締め切り：4/21(火）23:59まで
締切後に質問がございましたら、セミナー当日にご質問ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347034/images/bodyimage1】
【日 時】2026年04月28日（火）14：00-15：00（開場時間13：45）
【テーマ】海外法令法規リスク管理プラットフォーム「ReGSS（レグス）」解説セミナー 4/28（火）［オンライン］
【要 旨】
中国法規制対応における「属人化」や「情報の分断」を解決し、組織全体での確実な法規管理と情報共有を実現する、
海外法令法規リスク管理プラットフォーム『ReGSS（レグス）』の導入と活用法について
【講師】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社
コンサルティング事業部 実務担当者
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】無料
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2468/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
ハニカム・テクノリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：陳梅官）は、以下の内容でセミナーを開催します。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社は、中国法規制対応における「属人化」や「情報の分断」を解決し、
組織全体での確実な法規管理と情報共有を実現する、海外法令法規リスク管理プラットフォーム
『ReGSS（レグス）』の導入と活用法について解説いたします。
ぜひこの機会に、本セミナーをご活用ください。
■本セミナーの内容
現在、中国の規制改正・GB改訂は年間数百件規模で発生しています。
こうした状況下で、弊社には以下のようなご相談が急増しています。
・「本社と現地で条文の解釈が一致せず、業務が滞る」
・「担当者が変わるたびに、対応がゼロからリセットされる」
・「法規制未対応の輸出で、通関停止のトラブルになりかけた」
発生原因は、法規対応が「人依存（属人化）」していること、
組織としてナレッジが蓄積されず、判断基準が統一されていないことにあります。
中国法規対応では、本社と現地で条文の解釈がバラバラになりがちです。
そこで、ReGSSは原文を共通基盤とすることで、組織全体の判断を統一します。
また、改正追跡機能によりGB規格等の更新をリアルタイムに把握できるため、対応の遅れを防ぎます。
担当者が交代しても、原文・対訳・改正履歴が組織の資産として蓄積されるため、対応がリセットされることはありません。
さらに、情報の一元管理により、これまで膨らみがちだった翻訳・確認コストを大幅に最適化します。
■受講対象者
・「属人化」「解釈のズレ」「情報共有の遅れ」に悩むご担当者様
・開発・品質保証・認証・法規対応・調達部門の方
・海外事業の経営・統括部門の責任者様
本ソリューションのご紹介は初めてであり、最後には質疑応答の時間を設けております。
関係部署の皆様もお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
■参加費：無料
※同業他社様のご参加はお断りさせていただく場合がございます。
■申込期限について
4/27（月）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
■講師への質問につきまして
本セミナーは、事前及び当日のご質問を承っております。
事前にご質問がある場合は、申し込み完了メール内にあるリンクをアクセスの上ご記入ください。
事前質問受付締め切り：4/21(火）23:59まで
締切後に質問がございましたら、セミナー当日にご質問ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347034/images/bodyimage1】
【日 時】2026年04月28日（火）14：00-15：00（開場時間13：45）
【テーマ】海外法令法規リスク管理プラットフォーム「ReGSS（レグス）」解説セミナー 4/28（火）［オンライン］
【要 旨】
中国法規制対応における「属人化」や「情報の分断」を解決し、組織全体での確実な法規管理と情報共有を実現する、
海外法令法規リスク管理プラットフォーム『ReGSS（レグス）』の導入と活用法について
【講師】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社
コンサルティング事業部 実務担当者
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】無料
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2468/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
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