16年続く“魂が輝くステージ”に、カリスマ不良牧師アーサー・ホーランド氏が登壇 ～誰もが自分の人生を取り戻す「なんちゃる」イベント、5月16日開催～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346804/images/bodyimage1】
16年続く“魂が輝くステージ”に、カリスマ不良牧師が登壇
～誰もが自分の人生を取り戻す「なんちゃる」イベント、5月16日開催～
2026年5月16日、長年にわたり「誰もが輝く存在である」というメッセージを発信し続けてきたイベント「なんちゃる」が開催されます。
本イベントは、主催者・道下けーこ氏が16年間続けてきた特別なステージ。
年齢・経験・状況を問わず、誰もが“自分の光”を取り戻すための場として、多くの人に影響を与えてきました。
そして今回、スペシャルゲストとして、
カリスマ不良牧師・アーサー・ホーランド氏の登壇が決定しました。
■「なんちゃる」とは
「なんちゃる」は、「なんちゃってアイドル」の略。
その名前には、
“誰もが心の中に輝く存在（アイドル）を持っている”
という想いが込められています。
上手い・下手、経験の有無は一切関係なし。
・心がしんどい人
・自分を変えたい人
・人生に迷っている人
・病気や困難を抱えている人
どんな状態の人でも、
“そのままの自分でステージに立ち、輝く”
それが、このイベントの本質です。
■16年間続く理由
このイベントは、単なるパフォーマンスの場ではありません。
主催者・道下けーこ氏は語ります。
「人は誰でも、どんな状況でも、前を向いて希望を持てる」
「そのきっかけを届けたい」
その想いだけで続いてきた16年。
そして特徴的なのは、
“主催者のエネルギーが高まったときだけ開催される”という点です。
つまりこのイベントは、
“今、必要だから生まれた場”なのです。
■なぜアーサー・ホーランド氏なのか
今回のゲスト選定は、計画ではなく「直感」でした。
道下氏が一度その講演を聞いたとき、
圧倒的なエネルギーに衝撃を受けたといいます。
75歳とは思えないほどの情熱と優しさ。
これまでに多くの人の人生を変え、
時には裏社会に生きていた人々を立ち直らせてきた人物。
さらに、十字架を背負って日本縦断を行うなど、
行動そのものがメッセージとなっている存在です。
そのアーサー氏のスケジュールが空いていたのは、
“5月16日、この日だけ”
「もうやるしかない」
そうして、通常なら半年以上前から準備するイベントが、
急遽動き出しました。
■このイベントで得られるもの
この場で得られるのは、知識でもノウハウでもありません。
・自分を受け入れる力
・もう一度立ち上がる勇気
・人生を前に進めるエネルギー
そして何より、
「自分はこのままでいい」と思える瞬間です。
■開催概要
・日時：2026年5月16日 開場13:00 開演13:30
・会場：OCCホール（大阪クリスチャンセンター）
・主催：100歳アイドルプロジェクト代表 道下けーこ
・ゲスト：アーサー・ホーランド、小野みか、TU-KO
・内容：ステージ発表＋特別講演
・参加費：4,000（税込）※小学生以下無料
・協賛：ハッピーライフパートナーズ
■こんな方におすすめ
・人生に迷っている方
・心が疲れている方
・何かを変えたいと思っている方
・自分らしく生きたい方
・誰かの背中を押したい方
■最後に
このイベントは、
「特別な人のためのもの」ではありません。
むしろ、
“今、しんどい人にこそ来てほしい場所”です。
あなたの中にある光は、消えていません。
それを思い出す一日が、ここにあります。
お申し込みはこちらから（満席になり次第、受付終了となります）:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWmFD-0dQ4yBlllz0iPzXAJWrnzUQdCCSF5CjqL-TiwaWU6A/viewform?usp=header
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配信元企業：LOVE UNLIMITED
16年続く“魂が輝くステージ”に、カリスマ不良牧師が登壇
～誰もが自分の人生を取り戻す「なんちゃる」イベント、5月16日開催～
2026年5月16日、長年にわたり「誰もが輝く存在である」というメッセージを発信し続けてきたイベント「なんちゃる」が開催されます。
本イベントは、主催者・道下けーこ氏が16年間続けてきた特別なステージ。
年齢・経験・状況を問わず、誰もが“自分の光”を取り戻すための場として、多くの人に影響を与えてきました。
そして今回、スペシャルゲストとして、
カリスマ不良牧師・アーサー・ホーランド氏の登壇が決定しました。
■「なんちゃる」とは
「なんちゃる」は、「なんちゃってアイドル」の略。
その名前には、
“誰もが心の中に輝く存在（アイドル）を持っている”
という想いが込められています。
上手い・下手、経験の有無は一切関係なし。
・心がしんどい人
・自分を変えたい人
・人生に迷っている人
・病気や困難を抱えている人
どんな状態の人でも、
“そのままの自分でステージに立ち、輝く”
それが、このイベントの本質です。
■16年間続く理由
このイベントは、単なるパフォーマンスの場ではありません。
主催者・道下けーこ氏は語ります。
「人は誰でも、どんな状況でも、前を向いて希望を持てる」
「そのきっかけを届けたい」
その想いだけで続いてきた16年。
そして特徴的なのは、
“主催者のエネルギーが高まったときだけ開催される”という点です。
つまりこのイベントは、
“今、必要だから生まれた場”なのです。
■なぜアーサー・ホーランド氏なのか
今回のゲスト選定は、計画ではなく「直感」でした。
道下氏が一度その講演を聞いたとき、
圧倒的なエネルギーに衝撃を受けたといいます。
75歳とは思えないほどの情熱と優しさ。
これまでに多くの人の人生を変え、
時には裏社会に生きていた人々を立ち直らせてきた人物。
さらに、十字架を背負って日本縦断を行うなど、
行動そのものがメッセージとなっている存在です。
そのアーサー氏のスケジュールが空いていたのは、
“5月16日、この日だけ”
「もうやるしかない」
そうして、通常なら半年以上前から準備するイベントが、
急遽動き出しました。
■このイベントで得られるもの
この場で得られるのは、知識でもノウハウでもありません。
・自分を受け入れる力
・もう一度立ち上がる勇気
・人生を前に進めるエネルギー
そして何より、
「自分はこのままでいい」と思える瞬間です。
■開催概要
・日時：2026年5月16日 開場13:00 開演13:30
・会場：OCCホール（大阪クリスチャンセンター）
・主催：100歳アイドルプロジェクト代表 道下けーこ
・ゲスト：アーサー・ホーランド、小野みか、TU-KO
・内容：ステージ発表＋特別講演
・参加費：4,000（税込）※小学生以下無料
・協賛：ハッピーライフパートナーズ
・人生に迷っている方
・心が疲れている方
・何かを変えたいと思っている方
・自分らしく生きたい方
・誰かの背中を押したい方
■最後に
このイベントは、
「特別な人のためのもの」ではありません。
むしろ、
“今、しんどい人にこそ来てほしい場所”です。
あなたの中にある光は、消えていません。
それを思い出す一日が、ここにあります。
お申し込みはこちらから（満席になり次第、受付終了となります）:
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