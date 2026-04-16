動物実験および非動物代替試験市場は、研究の拡大と規制需要の高まりを背景に、2030年までに189億ドルに到達すると見込まれている

動物実験および非動物代替試験市場は、研究の拡大と規制需要の高まりを背景に、2030年までに189億ドルに到達すると見込まれている