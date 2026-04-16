アニメ大国・日本。なぜ教科書だけ、いまだに″文字″なのか。株式会社海馬、AIアニメ×学習コンテンツ事業を本格展開― あらゆる学習領域をアニメ化。教育出版の新スタンダードへ
株式会社海馬、AIアニメ×学習コンテンツ事業を本格展開
― あらゆる学習領域をアニメ化。教育出版・企業研修の新スタンダードへ ―
株式会社海馬（代表：北村勝利/東京都）は、AIアニメ制作技術を活用した法人向け学習コンテンツ制作サービスを本格展開することを発表いたします。教育系企業・出版社・研修機関など、学習コンテンツを必要とするあらゆる法人を対象に、アニメという表現形式で「わかる・伝わる・記憶に残る」学習体験を提供します。
■ 社会背景：学習のインフラが変わった。コンテンツはまだ追いついていない。
1人1台端末時代の到来
文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」により、全国の小中学校では児童・生徒1人につき1台の学習端末が整備されました。学校教育のデジタルインフラは、わずか数年で劇的に変化しました。端末はある。回線もある。
しかし--「端末で観たくなる、学べるコンテンツ」がまだ足りていない。 これが現場の実態です。
「読む」から「観る」へ--学習表現の進化
人類の学習表現は、時代とともに進化してきました。
文字・テキスト（書物） → 図解・漫画 （参考書）→ アニメ・動画（次世代標準）
かつて、難しい内容を「漫画でわかりやすく解説する」参考書が爆発的に普及しました。マンガで読める歴史・経済・哲学の書籍が学習市場を席巻したのは、「視覚＋ストーリー」が記憶定着に圧倒的に有効だからです。
そして今、その進化の次のステージが来ています。漫画の「動く版」--アニメ（動画）です。
キャラクターが動き、声で語りかけ、感情を持って解説する。GIGAスクール端末を手にした子どもたちは、すでにYouTubeやアニメで「動く学び」に慣れ親しんでいます。出版社・教育事業者にとって、アニメコンテンツへの移行は、もはや「検討事項」ではなく「競争上の必須課題」 となっています。
しかし、アニメ制作には壁があった
従来のアニメ制作は、高コスト・長納期・専門人材の確保という三重の壁に阻まれ、教育コンテンツ分野への参入障壁は極めて高いものでした。株式会社海馬は、AIアニメ制作技術によってこの壁を取り払い、教育出版・eラーニング事業者が求める「スピード・品質・コスト」をすべて満たす制作体制を確立しました。
■ サービス概要：「#SOZOスタジオ～学習アニメ」
「#SOZO～学習アニメ」は、教育出版社・eラーニング事業者・企業研修部門を主な対象とした、AIアニメ×学習コンテンツ制作サービスです。
対応領域
学校教育・語学・資格・ビジネススキル・医療・法律・歴史・理科・社会など全領域制作形式アニメ動画（縦型／横型）、キャラクター解説シリーズ、シリーズ型学習アニメ活用チャネルYouTube、社内LMS、eラーニングプラットフォーム、教科書副教材、アプリ連携特徴AIによる高速制作・キャラクター一貫性・多言語対応・シリーズ量産対応
■ 3つの強み
(1) あらゆる学習領域に対応
数学・理科・歴史・語学・ビジネス・法律・医療・ITリテラシーなど、ジャンルを問わず映像化が可能です。難解な概念も、キャラクターの対話形式でわかりやすく表現します。
(2) AIによる量産・コスト革命
従来のアニメ制作と比較して大幅なコスト削減と納期短縮を実現。シリーズ100本・200本規模の大量制作にも対応します。出版社やeラーニング事業者が求める「コンテンツの豊富さ」に応えます。
(3) キャラクターとブランドの一貫性
オリジナルキャラクターを設計し、シリーズ全体で統一したビジュアル・世界観を維持。企業・ブランドの世界観に合わせたカスタマイズも可能です。
■ 想定される活用シーン
教育出版社：教科書・参考書の補完動画コンテンツ、副教材アニメシリーズ
eラーニング事業者：講座コンテンツのアニメ化、受講率・完走率の向上施策
資格スクール・予備校：キャラクター解説による記憶定着率アップ
企業研修部門：コンプライアンス・ハラスメント・セキュリティ教育のアニメ化
官公庁・自治体：市民向け啓発コンテンツ、制度説明アニメ
■ 料金・提供形式
制作内容・本数・シリーズ規模に応じてカスタム見積もりを提供いたします。単発制作から年間パートナー契約まで、柔軟に対応します。詳細はお問い合わせください。
作品サンプル：A
縦型アニメ～英語学習バージョン
https://youtube.com/shorts/P83RhR9SmJQ?feature=share
作品サンプル：B
横型アニメ～サービス解説バージョン実写テイスト
https://youtu.be/CRUGJBMPihE
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345204/images/bodyimage1】
■ 株式会社海馬について
株式会社海馬は、生成AIを核にアート・アニメ・音楽分野の事業を展開しています。特に事業として力を入れているのがAIアニメの分野で、法人向け実用アニメ制作サービス「#SOZOスタジオ」はじめ、教育・コミュニティ運営、コンテスト開催や地域振興プロジェクトを推進しAIアニメーター育成に力を入れており、AIアニメという新しいジャンルの普及に努力しています。
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株式会社海馬
代表取締役 北村勝利
■コーポレートサイト: https://kaiba.company/
■お陰様で3年目！クリエイティブ生成AIの登竜門
#SOZO美術館
https://x.com/sozo_museum
■#SOZOスタジオ ～企業向けアニメ制作サービス
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
■8千人が参加する日本最大の生成AIのコミュニティ
#SOZOビレッジ（Discord)
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
■2.7万人がフォローする生成AIのFacebookグループ
https://www.facebook.com/groups/276362369397854
配信元企業：株式会社海馬
― あらゆる学習領域をアニメ化。教育出版・企業研修の新スタンダードへ ―
株式会社海馬（代表：北村勝利/東京都）は、AIアニメ制作技術を活用した法人向け学習コンテンツ制作サービスを本格展開することを発表いたします。教育系企業・出版社・研修機関など、学習コンテンツを必要とするあらゆる法人を対象に、アニメという表現形式で「わかる・伝わる・記憶に残る」学習体験を提供します。
1人1台端末時代の到来
文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」により、全国の小中学校では児童・生徒1人につき1台の学習端末が整備されました。学校教育のデジタルインフラは、わずか数年で劇的に変化しました。端末はある。回線もある。
しかし--「端末で観たくなる、学べるコンテンツ」がまだ足りていない。 これが現場の実態です。
「読む」から「観る」へ--学習表現の進化
人類の学習表現は、時代とともに進化してきました。
文字・テキスト（書物） → 図解・漫画 （参考書）→ アニメ・動画（次世代標準）
かつて、難しい内容を「漫画でわかりやすく解説する」参考書が爆発的に普及しました。マンガで読める歴史・経済・哲学の書籍が学習市場を席巻したのは、「視覚＋ストーリー」が記憶定着に圧倒的に有効だからです。
そして今、その進化の次のステージが来ています。漫画の「動く版」--アニメ（動画）です。
キャラクターが動き、声で語りかけ、感情を持って解説する。GIGAスクール端末を手にした子どもたちは、すでにYouTubeやアニメで「動く学び」に慣れ親しんでいます。出版社・教育事業者にとって、アニメコンテンツへの移行は、もはや「検討事項」ではなく「競争上の必須課題」 となっています。
しかし、アニメ制作には壁があった
従来のアニメ制作は、高コスト・長納期・専門人材の確保という三重の壁に阻まれ、教育コンテンツ分野への参入障壁は極めて高いものでした。株式会社海馬は、AIアニメ制作技術によってこの壁を取り払い、教育出版・eラーニング事業者が求める「スピード・品質・コスト」をすべて満たす制作体制を確立しました。
■ サービス概要：「#SOZOスタジオ～学習アニメ」
「#SOZO～学習アニメ」は、教育出版社・eラーニング事業者・企業研修部門を主な対象とした、AIアニメ×学習コンテンツ制作サービスです。
対応領域
学校教育・語学・資格・ビジネススキル・医療・法律・歴史・理科・社会など全領域制作形式アニメ動画（縦型／横型）、キャラクター解説シリーズ、シリーズ型学習アニメ活用チャネルYouTube、社内LMS、eラーニングプラットフォーム、教科書副教材、アプリ連携特徴AIによる高速制作・キャラクター一貫性・多言語対応・シリーズ量産対応
■ 3つの強み
(1) あらゆる学習領域に対応
数学・理科・歴史・語学・ビジネス・法律・医療・ITリテラシーなど、ジャンルを問わず映像化が可能です。難解な概念も、キャラクターの対話形式でわかりやすく表現します。
(2) AIによる量産・コスト革命
従来のアニメ制作と比較して大幅なコスト削減と納期短縮を実現。シリーズ100本・200本規模の大量制作にも対応します。出版社やeラーニング事業者が求める「コンテンツの豊富さ」に応えます。
(3) キャラクターとブランドの一貫性
オリジナルキャラクターを設計し、シリーズ全体で統一したビジュアル・世界観を維持。企業・ブランドの世界観に合わせたカスタマイズも可能です。
■ 想定される活用シーン
教育出版社：教科書・参考書の補完動画コンテンツ、副教材アニメシリーズ
eラーニング事業者：講座コンテンツのアニメ化、受講率・完走率の向上施策
資格スクール・予備校：キャラクター解説による記憶定着率アップ
企業研修部門：コンプライアンス・ハラスメント・セキュリティ教育のアニメ化
官公庁・自治体：市民向け啓発コンテンツ、制度説明アニメ
■ 料金・提供形式
制作内容・本数・シリーズ規模に応じてカスタム見積もりを提供いたします。単発制作から年間パートナー契約まで、柔軟に対応します。詳細はお問い合わせください。
作品サンプル：A
縦型アニメ～英語学習バージョン
https://youtube.com/shorts/P83RhR9SmJQ?feature=share
作品サンプル：B
横型アニメ～サービス解説バージョン実写テイスト
https://youtu.be/CRUGJBMPihE
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345204/images/bodyimage1】
■ 株式会社海馬について
株式会社海馬は、生成AIを核にアート・アニメ・音楽分野の事業を展開しています。特に事業として力を入れているのがAIアニメの分野で、法人向け実用アニメ制作サービス「#SOZOスタジオ」はじめ、教育・コミュニティ運営、コンテスト開催や地域振興プロジェクトを推進しAIアニメーター育成に力を入れており、AIアニメという新しいジャンルの普及に努力しています。
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株式会社海馬
代表取締役 北村勝利
■コーポレートサイト: https://kaiba.company/
■お陰様で3年目！クリエイティブ生成AIの登竜門
#SOZO美術館
https://x.com/sozo_museum
■#SOZOスタジオ ～企業向けアニメ制作サービス
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
■8千人が参加する日本最大の生成AIのコミュニティ
#SOZOビレッジ（Discord)
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
■2.7万人がフォローする生成AIのFacebookグループ
https://www.facebook.com/groups/276362369397854
配信元企業：株式会社海馬
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