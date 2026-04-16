トリプルアイズの顔認証AIが「マネーフォワードクラウド勤怠Plus」と連携開始 －高精度な顔認証打刻を自動連携し、バックオフィス業務のDXを強力に推進－
2026年4月16日、株式会社トリプルアイズ（本社：東京都港区、代表取締役：片渕博哉、東京証券取引所グロース市場《証券コード：5026》、以下トリプルアイズ）は、同社が提供する、顔認証AI・AIZE Biz（アイズビズ）が、株式会社マネーフォワード（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO：辻庸介、東京証券取引所プライム市場《証券コード：3994》以下マネーフォワード）が提供する中堅・エンタープライズ企業向けクラウド勤怠管理システム「マネーフォワード クラウド勤怠Plus」とのAPIによるサービス連携を開始したことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347042/images/bodyimage1】
■打刻から集計までのシームレスな自動化で、バックオフィス業務のDXを推進
近年、働き方の多様化が進む一方で、人事・労務担当者にとっては、複雑化する勤怠管理や手作業によるデータ入力、集計業務の負担軽減が急務となっています。また、正確な労働時間の把握において、なりすまし等の不正打刻をいかに防ぐかも重要な課題です。
今回の「AIZE Biz」と「マネーフォワード クラウド勤怠Plus」のAPI連携により、高い認証精度を誇る「AIZE Biz」での出退勤データが、リアルタイムかつ自動的に「マネーフォワード クラウド勤怠Plus」へ記録されるようになります。独自のAIエンジンによる確実な本人確認が不正打刻を防止すると同時に、これまで担当者を悩ませていた打刻漏れの確認や、手動でのデータ取り込みといった煩雑な作業を劇的に削減します。場所を問わず手軽に打刻できるAI顔認証はテレワークなどの柔軟なワークスタイルにも最適であり、本連携を通じて企業のバックオフィス業務におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を強力に支援してまいります。
■顔認証「AI・AIZE Biz」とは
トリプルアイズが提供する、AIによる顔認証で出退勤の打刻を行えるアプリケーション・サービス。事前に従業員の顔データを登録しておくと、オフィス入口に設置したタブレットや自宅のPCカメラ、外出先のスマホカメラを介して、AIエンジンが本人認証し、出退勤を打刻します。出退勤時の顔画像が一定期間残せるので不正な打刻を防止します。タイムカードもPC入力も不要、テレワークにも対応しています。
https://aizebiz.jp/
■クラウド型勤怠システム「マネーフォワード クラウド勤怠Plus」とは
『マネーフォワード クラウド勤怠Plus』は、中堅からエンタープライズ企業まで、あらゆる業種・業態の複雑なニーズに応えるクラウド勤怠管理システムです。直感的に操作できるデザインでありながら、複雑な就業規則の設定や工数管理、内部統制強化を支える監査ログなど、大規模組織に必要な機能を豊富に搭載しています。テレワークの見える化や多角的な分析ダッシュボードにより、フレキシブルかつ健全な組織運営を支援します。
https://biz.moneyforward.com/attendance-plus/
■トリプルアイズ 会社概要
【会社名】 株式会社トリプルアイズ
【所在地】 東京都港区芝浦三丁目４番地1号 グランパークタワー32F
【設 立】 2008年9月
【代表者】 代表取締役 片渕博哉
【事業内容】 システムインテグレーションおよびAIプラットフォームの提供
【コーポレートサイト】https://www.3-ize.jp/
■株式会社マネーフォワード 会社概要
【会社名】 株式会社マネーフォワード
【所在地】 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
【設 立】 2012年5月
【代表者】 代表取締役社長 グループCEO 辻 庸介
【事業内容】 プラットフォームサービス事業
【コーポレートサイト】 https://corp.moneyforward.com/
配信元企業：株式会社トリプルアイズ
■打刻から集計までのシームレスな自動化で、バックオフィス業務のDXを推進
近年、働き方の多様化が進む一方で、人事・労務担当者にとっては、複雑化する勤怠管理や手作業によるデータ入力、集計業務の負担軽減が急務となっています。また、正確な労働時間の把握において、なりすまし等の不正打刻をいかに防ぐかも重要な課題です。
今回の「AIZE Biz」と「マネーフォワード クラウド勤怠Plus」のAPI連携により、高い認証精度を誇る「AIZE Biz」での出退勤データが、リアルタイムかつ自動的に「マネーフォワード クラウド勤怠Plus」へ記録されるようになります。独自のAIエンジンによる確実な本人確認が不正打刻を防止すると同時に、これまで担当者を悩ませていた打刻漏れの確認や、手動でのデータ取り込みといった煩雑な作業を劇的に削減します。場所を問わず手軽に打刻できるAI顔認証はテレワークなどの柔軟なワークスタイルにも最適であり、本連携を通じて企業のバックオフィス業務におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を強力に支援してまいります。
■顔認証「AI・AIZE Biz」とは
トリプルアイズが提供する、AIによる顔認証で出退勤の打刻を行えるアプリケーション・サービス。事前に従業員の顔データを登録しておくと、オフィス入口に設置したタブレットや自宅のPCカメラ、外出先のスマホカメラを介して、AIエンジンが本人認証し、出退勤を打刻します。出退勤時の顔画像が一定期間残せるので不正な打刻を防止します。タイムカードもPC入力も不要、テレワークにも対応しています。
https://aizebiz.jp/
■クラウド型勤怠システム「マネーフォワード クラウド勤怠Plus」とは
『マネーフォワード クラウド勤怠Plus』は、中堅からエンタープライズ企業まで、あらゆる業種・業態の複雑なニーズに応えるクラウド勤怠管理システムです。直感的に操作できるデザインでありながら、複雑な就業規則の設定や工数管理、内部統制強化を支える監査ログなど、大規模組織に必要な機能を豊富に搭載しています。テレワークの見える化や多角的な分析ダッシュボードにより、フレキシブルかつ健全な組織運営を支援します。
https://biz.moneyforward.com/attendance-plus/
■トリプルアイズ 会社概要
【会社名】 株式会社トリプルアイズ
【所在地】 東京都港区芝浦三丁目４番地1号 グランパークタワー32F
【設 立】 2008年9月
【代表者】 代表取締役 片渕博哉
【事業内容】 システムインテグレーションおよびAIプラットフォームの提供
【コーポレートサイト】https://www.3-ize.jp/
■株式会社マネーフォワード 会社概要
【会社名】 株式会社マネーフォワード
【所在地】 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
【設 立】 2012年5月
【代表者】 代表取締役社長 グループCEO 辻 庸介
【事業内容】 プラットフォームサービス事業
【コーポレートサイト】 https://corp.moneyforward.com/
配信元企業：株式会社トリプルアイズ
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