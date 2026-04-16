【21LIVE】4月22日（水）『駅広告に載ろう！～博多駅編～』開催！九州最大級ターミナル“博多駅”でポスター出演のチャンス

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株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月22日（水）より『駅広告に載ろう！～博多駅編～』を開催します。

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エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　　　＼九州最大級の駅に掲載！／
博多駅ポスター出演をかけたランキング開催！
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4月22日（水）より、『駅広告に載ろう！～博多駅編～』を開催します。

本イベントでは、配信中に獲得したギフト数に応じてランキングを決定し、総合ランキング入賞者には博多駅のポスター広告に掲載されるモデル掲載権をプレゼントします。

博多駅は九州最大級のターミナル駅で、通勤・観光を問わず多くの人が利用する、常に人の流れが絶えない注目度の高いロケーションです。

ポスターは2026年6月22日（月）～6月28日（日）の期間、駅構内に掲出予定。
多くの人が行き交う場所で、自分の魅力を発信できる貴重な機会となっています。

そのほか、称号バッジやプロフィール背景の獲得も可能！
さらにリスナーランキングも同時開催され、視聴者も参加できる企画となっています。

配信を通して積み重ねた結果が、リアルな場所でカタチになる特別なイベントです。
JR博多駅にあなたの姿を届けるチャンス、ぜひ掴んでみてください！

▼前回ポスターサンプル

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346748/images/bodyimage2】

＼ライバープライズ／
▼総合ランキング
☆駅ポスターモデル掲載権
　◇30万GOLD以上達成+1位：センター掲載
　◇30万GOLD以上達成+2～5位：Pickup掲載
　◇5万GOLD以上達成+21位以上：ポスター掲載

☆バッジ
　◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
　◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
　◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ

▼Round1ランキング
☆プロフィール背景
　◇30万GOLD以上達成+1～3位：【豪華版】モデルver.（王冠付き）
　　└有効期間：4月28日（火）～5月25日（月）

　◇30万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
　　└有効期間：4月28日（火）～5月25日（月）

　◇20万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
　　└有効期間：4月28日（火）～5月4日（月）

　◇10万GOLD以上達成：【通常版】モデルver.
　　└有効期間：4月28日（火）～5月4日（月）

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346748/images/bodyimage3】

＼リスナープライズ／
☆縮小版ポスター
　◇1位：8分の1サイズ（B3）のポスター

☆バッジ
　◇1位：ゴールドバッジ
　◇2位：シルバーバッジ
　◇3位：ブロンズバッジ
　◇4～5位：ブルーバッジ

━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
4月22日（水）～4月30日（木）
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※Round1・総合ランキングへの参加はエントリー制です。
※リスナーランキングは、自動エントリーとなります。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
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【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
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【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
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配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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