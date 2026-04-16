【21LIVE】4月22日（水）『駅広告に載ろう！～博多駅編～』開催！九州最大級ターミナル“博多駅”でポスター出演のチャンス
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月22日（水）より『駅広告に載ろう！～博多駅編～』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346748/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼九州最大級の駅に掲載！／
博多駅ポスター出演をかけたランキング開催！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月22日（水）より、『駅広告に載ろう！～博多駅編～』を開催します。
本イベントでは、配信中に獲得したギフト数に応じてランキングを決定し、総合ランキング入賞者には博多駅のポスター広告に掲載されるモデル掲載権をプレゼントします。
博多駅は九州最大級のターミナル駅で、通勤・観光を問わず多くの人が利用する、常に人の流れが絶えない注目度の高いロケーションです。
ポスターは2026年6月22日（月）～6月28日（日）の期間、駅構内に掲出予定。
多くの人が行き交う場所で、自分の魅力を発信できる貴重な機会となっています。
そのほか、称号バッジやプロフィール背景の獲得も可能！
さらにリスナーランキングも同時開催され、視聴者も参加できる企画となっています。
配信を通して積み重ねた結果が、リアルな場所でカタチになる特別なイベントです。
JR博多駅にあなたの姿を届けるチャンス、ぜひ掴んでみてください！
▼前回ポスターサンプル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346748/images/bodyimage2】
＼ライバープライズ／
▼総合ランキング
☆駅ポスターモデル掲載権
◇30万GOLD以上達成+1位：センター掲載
◇30万GOLD以上達成+2～5位：Pickup掲載
◇5万GOLD以上達成+21位以上：ポスター掲載
☆バッジ
◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ
▼Round1ランキング
☆プロフィール背景
◇30万GOLD以上達成+1～3位：【豪華版】モデルver.（王冠付き）
└有効期間：4月28日（火）～5月25日（月）
◇30万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：4月28日（火）～5月25日（月）
◇20万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：4月28日（火）～5月4日（月）
◇10万GOLD以上達成：【通常版】モデルver.
└有効期間：4月28日（火）～5月4日（月）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346748/images/bodyimage3】
＼リスナープライズ／
☆縮小版ポスター
◇1位：8分の1サイズ（B3）のポスター
☆バッジ
◇1位：ゴールドバッジ
◇2位：シルバーバッジ
◇3位：ブロンズバッジ
◇4～5位：ブルーバッジ
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
4月22日（水）～4月30日（木）
━━━━━━━━━━━━━━━
※Round1・総合ランキングへの参加はエントリー制です。
※リスナーランキングは、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346748/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼九州最大級の駅に掲載！／
博多駅ポスター出演をかけたランキング開催！
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4月22日（水）より、『駅広告に載ろう！～博多駅編～』を開催します。
本イベントでは、配信中に獲得したギフト数に応じてランキングを決定し、総合ランキング入賞者には博多駅のポスター広告に掲載されるモデル掲載権をプレゼントします。
博多駅は九州最大級のターミナル駅で、通勤・観光を問わず多くの人が利用する、常に人の流れが絶えない注目度の高いロケーションです。
ポスターは2026年6月22日（月）～6月28日（日）の期間、駅構内に掲出予定。
多くの人が行き交う場所で、自分の魅力を発信できる貴重な機会となっています。
そのほか、称号バッジやプロフィール背景の獲得も可能！
さらにリスナーランキングも同時開催され、視聴者も参加できる企画となっています。
配信を通して積み重ねた結果が、リアルな場所でカタチになる特別なイベントです。
JR博多駅にあなたの姿を届けるチャンス、ぜひ掴んでみてください！
▼前回ポスターサンプル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346748/images/bodyimage2】
＼ライバープライズ／
▼総合ランキング
☆駅ポスターモデル掲載権
◇30万GOLD以上達成+1位：センター掲載
◇30万GOLD以上達成+2～5位：Pickup掲載
◇5万GOLD以上達成+21位以上：ポスター掲載
☆バッジ
◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ
▼Round1ランキング
☆プロフィール背景
◇30万GOLD以上達成+1～3位：【豪華版】モデルver.（王冠付き）
└有効期間：4月28日（火）～5月25日（月）
◇30万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：4月28日（火）～5月25日（月）
◇20万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：4月28日（火）～5月4日（月）
◇10万GOLD以上達成：【通常版】モデルver.
└有効期間：4月28日（火）～5月4日（月）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346748/images/bodyimage3】
＼リスナープライズ／
☆縮小版ポスター
◇1位：8分の1サイズ（B3）のポスター
☆バッジ
◇1位：ゴールドバッジ
◇2位：シルバーバッジ
◇3位：ブロンズバッジ
◇4～5位：ブルーバッジ
4月22日（水）～4月30日（木）
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※Round1・総合ランキングへの参加はエントリー制です。
※リスナーランキングは、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
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サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
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アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
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X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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