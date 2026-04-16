【21LIVE】『21LIVE Special Day』4月21日（火）開催！TOP3ライバーに“オリジナルギフト制作権”をプレゼント！

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株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月21日（火）限定で『21LIVE Special Day』を開催します。

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エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

＼あなただけの発想をギフトとしてカタチに！／
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21LIVEでは、4月21日（火）に『21LIVE Special Day』を開催します。

毎月21日に実施される本イベントでは、ライバーとリスナーそれぞれのランキングをおこない、上位入賞者にはこの日だけの特別な特典をご用意しています。

TOP3に入賞したライバーには、自分だけの“オリジナルギフト”をつくれるギフト制作権をプレゼント！

完成したギフトは21LIVE上で公開され、多くのユーザーに向けて発信されます。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346507/images/bodyimage2】

さらに、もっとも多くギフトを贈ったリスナーランキング1位の方には、「リアル21カード(5パック)」と「カードフォルダーセット」のセットを進呈します。

想いと応援が重なり合う、特別な一日をぜひ体感してください！

＼プライズ詳細／
★ライバーランキング
＜オリジナルギフト制作＞
ランキング1位：オリジナルギフト×3個（2100C・210C・21C 各1個）
ランキング2位：オリジナルギフト×2個（210C・21C 各1個）
ランキング3位：オリジナルギフト×1個（21C）
※ギフト制作に関する詳細は、入賞後に個別にご案内します。

☆リスナーランキング
ランキング1位：リアル21カード（5パック）＆カードフォルダーセット

━━━＼ 開催期間 ／━━━
　　　　4月21日（火）
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※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
※本イベントにエントリーされた方は、「配信ptが人気の証」へのエントリーはできません。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346507/images/bodyimage3】

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook 　： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　　　　　 ： https://x.com/21live_info
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【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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