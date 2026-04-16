【21LIVE】『21LIVE Special Day』4月21日（火）開催！TOP3ライバーに“オリジナルギフト制作権”をプレゼント！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月21日（火）限定で『21LIVE Special Day』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346507/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼あなただけの発想をギフトとしてカタチに！／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、4月21日（火）に『21LIVE Special Day』を開催します。
毎月21日に実施される本イベントでは、ライバーとリスナーそれぞれのランキングをおこない、上位入賞者にはこの日だけの特別な特典をご用意しています。
TOP3に入賞したライバーには、自分だけの“オリジナルギフト”をつくれるギフト制作権をプレゼント！
完成したギフトは21LIVE上で公開され、多くのユーザーに向けて発信されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346507/images/bodyimage2】
さらに、もっとも多くギフトを贈ったリスナーランキング1位の方には、「リアル21カード(5パック)」と「カードフォルダーセット」のセットを進呈します。
想いと応援が重なり合う、特別な一日をぜひ体感してください！
＼プライズ詳細／
★ライバーランキング
＜オリジナルギフト制作＞
ランキング1位：オリジナルギフト×3個（2100C・210C・21C 各1個）
ランキング2位：オリジナルギフト×2個（210C・21C 各1個）
ランキング3位：オリジナルギフト×1個（21C）
※ギフト制作に関する詳細は、入賞後に個別にご案内します。
☆リスナーランキング
ランキング1位：リアル21カード（5パック）＆カードフォルダーセット
━━━＼ 開催期間 ／━━━
4月21日（火）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
※本イベントにエントリーされた方は、「配信ptが人気の証」へのエントリーはできません。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346507/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346507/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼あなただけの発想をギフトとしてカタチに！／
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21LIVEでは、4月21日（火）に『21LIVE Special Day』を開催します。
毎月21日に実施される本イベントでは、ライバーとリスナーそれぞれのランキングをおこない、上位入賞者にはこの日だけの特別な特典をご用意しています。
TOP3に入賞したライバーには、自分だけの“オリジナルギフト”をつくれるギフト制作権をプレゼント！
完成したギフトは21LIVE上で公開され、多くのユーザーに向けて発信されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346507/images/bodyimage2】
さらに、もっとも多くギフトを贈ったリスナーランキング1位の方には、「リアル21カード(5パック)」と「カードフォルダーセット」のセットを進呈します。
想いと応援が重なり合う、特別な一日をぜひ体感してください！
＼プライズ詳細／
★ライバーランキング
＜オリジナルギフト制作＞
ランキング1位：オリジナルギフト×3個（2100C・210C・21C 各1個）
ランキング2位：オリジナルギフト×2個（210C・21C 各1個）
ランキング3位：オリジナルギフト×1個（21C）
※ギフト制作に関する詳細は、入賞後に個別にご案内します。
☆リスナーランキング
ランキング1位：リアル21カード（5パック）＆カードフォルダーセット
━━━＼ 開催期間 ／━━━
4月21日（火）
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※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
※本イベントにエントリーされた方は、「配信ptが人気の証」へのエントリーはできません。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
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【芸能プロダクション】
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配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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