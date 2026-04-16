株式会社リーガル(本社：愛媛県伊予郡、代表取締役社長：大塚 至正)は、オンライン本人確認(eKYC)と電子署名を一体化した「サイバー空間の応接室」こと『サインルーム』において、複数の書類に対して一度の操作で電子署名を完了できる「一括署名機能」の提供を開始したことをお知らせいたします。





本機能により、これまで書類ごとに必要であった電子署名操作をまとめて実行できるようになり、署名者の操作負担を軽減するとともに、重要手続きにおける合意プロセスのさらなる効率化を実現します。





URL： https://www.legal.co.jp/products/rss/sr/





サインルーム





■「一括署名機能」追加の背景

政府によるデジタル化の推進を背景に、企業における電子署名の導入は急速に広がっています。

一方で、登記手続や不動産取引、金融契約などの重要手続きでは、一度の取引に複数の書類が関係するケースが多く、署名者は書類ごとに電子署名を行う必要がありました。





特にマイナンバーカードを利用した電子署名では、





・署名用暗証番号の入力

・マイナンバーカードの読み取り





といった操作を書類の数だけ繰り返す必要があり、署名者にとって一定の負担となっていました。

また、『サインルーム』の利用状況を分析したところ、署名依頼のうち 約55％が複数書類による署名手続きであり、多くの利用シーンにおいて同様の課題が存在することが確認されました。





そこで当社では、公的個人認証サービス(JPKI)や関連法令の確認に加え、専門家への法的確認も行いながら検討を進め、1回のカード読み取りで複数書類へ同時に署名できる仕組みを開発し、この度機能拡張することとなりました。

本機能により、電子署名の安全性を維持しながら、よりスムーズな署名体験を提供します。





一括署名イメージ





■新機能「一括署名機能」の特長

【一度の操作で複数書類へ署名完了】

署名対象の書類が複数ある場合でも、1回の署名操作(マイナンバーカードの読み取りや証明書ファイルの選択など)で、複数の書類へまとめて電子署名を付与することができます。

書類ごとに必要であった署名操作を省略できるため、署名者の操作負担を大幅に軽減します。

※一括署名は最大5ファイルまで対応





【署名プロセスの効率化とユーザー体験の向上】

電子署名の操作が簡素化されることで、IT操作に不慣れな方でも迷うことなく手続きを完了できるようになります。

特に書類点数の多い手続きにおいて、手続き時間の短縮とストレスのない署名体験を実現します。





【信頼性のある電子署名】

一括署名対象文書の確認フェーズを設けることで、署名操作は大幅に簡略化しつつも、電子署名自体の持つ署名者の同意に関する信頼性を確保しています。





【署名画面をよりわかりやすく表示】

今回のアップデートでは、一括署名機能の提供にあわせて、署名手続き画面の表示内容についても見直しを行いました。

署名対象となる書類がより確認しやすい表示となりましたので、署名者が内容を把握しやすくなり、より安心して電子署名を行える画面となっています。









■「サインルーム」製品概要

『サインルーム』は、オンライン本人確認(eKYC)と電子署名を組み合わせた電子契約プラットフォームです。

マイナンバーカードを利用した公的個人認証(JPKI)などの仕組みに対応しており、本人確認と電子署名をオンライン上で安全に実施することができます。

司法書士や弁護士などの法律専門家による重要手続きにも利用されており、信頼性と利便性を両立した電子署名サービスとして幅広い分野で活用が広がっています。





https://www.legal.co.jp/products/rss/





価格 ： 署名エントリープラン+eKYC月額2,750円

※他プランあり ※上記税込価格

販売方法： 当社ホームページからお申込み

販売元 ： 株式会社リーガル









■株式会社リーガルについて

リーガルは法律専門家に関連したサービス(司法書士システム“権”、弁護士システム“護”、土地家屋調査士システム“表”)を中心に開発・販売している会社です。法律の専門家を支援するだけでなく「リーガルは製品・サービスを通じ、専門家、そのお客様、さらに幅広い方々のお役に立てることを目指します」という理念のもと、「導入前には想像もできなかった」と思っていただけるサービスを提供し続けています。





【会社概要】

会社名 ： 株式会社リーガル

所在地 ： 愛媛県伊予郡砥部町重光248番地3

営業所 ： 東京、名古屋、大阪、福岡

代表者 ： 代表取締役社長 大塚 至正(おおつか よしまさ)

設立 ： 昭和62年

URL ： https://www.legal.co.jp/

事業内容： 法律専門家向けソフトウェアの開発・販売

司法書士、弁護士、土地家屋調査士向けシステムほか多数









【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社リーガル

TEL ： 089-957-0494

e-mail： support@legal.co.jp