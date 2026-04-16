手のひらサイズのバッグシリーズ「NANOPLUS」を展開する株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）は、2026年4月20日(月)12:00より、オリジナルギフトボックスによるラッピングサービスを開始いたします。4月20日(月)から4月29日(水・祝)の期間限定で、「母の日限定デザインギフトボックス」もご用意します。

バッグの「機能」を「贈り物」へ

ブランドリニューアル以降、特に女性ユーザーの皆様から「友人や家族へ贈りたい」というお声を数多くいただくようになりました。ギフト需要の高まりを受け、NANOPLUSの魅力を引き立てつつ、贈り主の想いを丁寧に包み込むオリジナルパッケージを２サイズご用意しました。 デザインのポイントになっている大きな四角の線はそのままでももちろん、内側に手書きメッセージを書いていただいたり、シールなどで飾ってお楽しみいただくこともできます。

【期間限定】MOTHER’S DAY デザイン 概要

今回は期間限定で母の日の贈り物におすすめのギフトラッピングを。通常は「白」のリボンゴムを、この期間だけは感謝を伝える「赤」に変更し、母の日を彩るデザインシールを添えてお届けします。 期間： 2026年4月20日(月)12:00～4月29日(水・祝) 価格： 三角カートン 300円(税込)、かぶせ箱タイプ 500円(税込) ※本サービスは、商品1点以上のご購入と併せてご利用いただけます。 三角カートン： フラップが印象的な三角形。NANOPLUSエコバッグシリーズは最大3個まで、POCKETシリーズは2個まで、DRAWSTRING BAGは1個までお入れできます。 かぶせ箱タイプ： 複数のバッグをセットで贈る際には、かぶせ箱タイプをお選びください。

「NANOPLUS（ナノプラス）」の製品概要

「NANOPLUS（ナノプラス）」は、軽量・コンパクト・丈夫な日本のバッグブランドです。 その始まりは、たった25gのエコバッグ。ハンカチ１枚と同じくらいの軽さで手のひらに収まるサイズ感でありながら、見た目以上の19L※の収納力を実現しました(※NANOPLUS STANDARDの仕様）。厚さ0.05mmの耐久性の高いリップストップナイロンを使用しており、この生地は縦横に太めの強化糸が格子状に配置され、軽量ながら丈夫です。毎日の買い物はもちろん、さまざまなシーンで活躍します。 ■商品概要 ・NANOPLUSシリーズ （税込 2,400円～／サイズ展開：MICRO・STANDARD・XL・XXL） ・NANOPLUS POCKET シリーズ （税込 2,400円～） ・NANOPLUS FITシリーズ （税込 4,600円～） 素材：リップストップナイロン ※価格はサイズや無地・柄によって異なります。