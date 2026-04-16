ペット用品通信販売事業を30年以上続けている株式会社PEPPY（大阪府大阪市、代表取締役社長：平尾 泰久）は、「わんにゃん健康カレンダー」を先着5,000名様へプレゼントするキャンペーンを2026年4月16日(木)より開始します。数量限定となりますので、なくなり次第終了です。 本カレンダーは、季節ごとの健康ポイントがひと目で分かるほか、ToDoリストで日々の健康チェックにも役立つ“飼い主さんのための健康管理サポート”ツールです。

■企画背景

犬・猫と暮らすご家庭では、季節ごとの体調管理や日常のケア（予防・通院・食事・運動など）を「つい忘れてしまう」「何を意識すればよいか分からない」といった声も少なくありません。 本キャンペーンでは、カレンダーという生活導線に自然に組み込める形で、日々の健康管理を“分かりやすく・続けやすく”することを目的に、健康情報をまとめた「わんにゃん健康カレンダー」をプレゼントします。

■キャンペーン概要

内容：ペット用品通販ペピイ公式オンラインストアにて、3,000円以上（税込み）のお買い物をいただくと、先着5,000名様に『春から夏の健康カレンダー』をプレゼント。 対象商品：期間中にペピイサイトで販売中の全商品 実施期間：2026年4月16日(木) ～なくなり次第終了 キャンペーンページ https://www.peppynet.com/campaign/id/3118 ※本キャンペーンは、お買い物前のペット情報登録が必要です。 詳細はキャンペーンページにてご確認ください。

「わんにゃん健康カレンダー」とは？

POINT１．季節ごとの“気をつけたい健康ポイント”を掲載 月ごと・季節ごとに、日常で意識したい健康管理のヒントがまとまっており、見返しやすい構成です。 POINT２．ToDoリストで“健康チェック”を習慣化 日々のケア項目をToDoとして整理でき、やることの抜け漏れ防止に役立ちます。 POINT３．A3サイズで見やすい 壁や冷蔵庫などに貼って家族で共有しやすいサイズ感で、日常的に活用できます。 犬飼い主さんには犬用、猫の飼い主さんには猫用を、商品と同時にお届けいたします。

■株式会社PEPPYについて

本社 ： 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3丁目8-11 代表者 ： 代表取締役社長 平尾 泰久 設立：2025年2月1日 企業サイトURL： https://peppy.co.jp/ ECサイトURL：https://www.peppynet.com/ 事業内容： ペット用品の通信販売、動物病院向けの医療用消耗品及び医療機器の販売、有料老人ホームの経営、前各号に付帯する一切の事業 ■PEPPYとは 創業100年を越える新日本カレンダー株式会社の一事業であったPEPPY（ペピイ）は、2025年2月1日に分社化しました。社名であるPEPPYは「PET＋HAPPY」の造語で、「人とPETのHAPPYな社会の実現」を企業理念に掲げています。今では全国8000軒の動物病院様に年間150万冊以上のカタログを無料配布しており、愛犬・愛猫との快適な暮らしに役立つ情報を獣医師監修・指導のもと、安心・安全・信頼できる情報として発信し、ECサイト「PEPPY」では7000点以上のこだわりの商品ラインナップでお客様のニーズに応えています。