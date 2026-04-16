一般社団法人アジア家具フォーラム(所在地：広島県広島市、代表理事：阿部野育三)は、2026年11月18日(水)～20日(金)に東京ビッグサイト南3・4ホールで開催する「第11回アジア・ファニシング・フェア2026(Asia Furnishing Fair 2026)」(以下、AFF2026)の出展募集を開始いたしました。





「AFF2025」の会場風景





AFF2026は、日本およびアジア各国の家具インテリアブランドが集まる日本国内最大規模の家具インテリア専門見本市として成長を続け、目利きの家具インテリアバイヤーから多くの支持を集めています。









■家具×建築×インテリア 住空間のプロが一堂に

AFF2026は、建築業界の「Japan Home Show & Building Show 2026(ジャパンホームショー＆ビルディングショー2026)」とインテリア業界の「JAPANTEX 2026(ジャパンテックス2026)」との合同開催で実施いたします。合同開催展の総称は「建築＋インテリアWEEK」として、住空間をワンストップで提案し、住に関わる幅広い業界関係者が来場します。昨年の「建築＋インテリアWEEK」の来場登録者数は24,493名。





＜ターゲットとなる来場業種＞

小売業／卸売・商社／建築・設計事務所／デザイン会社・デザイン事務所／工務店／ハウスメーカー／ゼネコン／建設会社／宿泊・飲食・商業施設／不動産会社／デベロッパー／内装工事／リフォーム／エクステリア など









■2026年の注目ポイント

(1)3つの新テーマゾーン誕生 家具市場の今に応える展示に

これまで開催してきたペットと暮らすインテリアを提案する「ペットインテリア展PetSalone」のゾーンに加えて、新たに3つのテーマゾーンを設けます。来場者のニーズに合致するテーマゾーンを設けることで、専門性の高い商談機会を創出します。





・「高齢者向け家具インテリアゾーン」

超高齢化社会を迎え、今後の需要拡大に向けて高齢者向けの家具を展示するゾーン。同時開催展の医療・福祉展示会「HOSPEX Japan 2026(ホスペックス ジャパン 2026)」から関係者の回遊も期待できる。

展示予定製品：身体的な負担を軽減する家具／安全性の高い家具／高齢者に好まれるデザインの家具／高齢者向けの機能性に優れた家具 など

＜対象来場業種＞家具販売店／福祉施設／病院関係者 など





・「環境問題対応製品ゾーン」

環境問題に対する意識の高まりやカーボンニュートラルに向けた取り組みに対応するための家具用素材や製品、取り組みを集中展示します。

展示予定製品：環境に優しい素材・部材・家具インテリア製品／環境に配慮した取り組み など

＜対象来場業種＞環境問題に関心の高いすべての業種





・「アウトドア家具インテリアゾーン」

今トレンドを迎えているアウトドアの要素を取り入れた設えやアウトドアリビングに適した商材を集めて提案します。

展示予定製品：アウトドア向け家具インテリア製品／アウトドア＆インドア兼用家具インテリア製品 など

＜対象来場業種＞家具販売店／宿泊・飲食・商業施設／建築・設計事務所／デザイン会社・デザイン事務所 など





・「第8回ペットインテリア展PetSalone」

ペットとの暮らしを快適におしゃれに楽しむことができる家具インテリア製品を展示する企画展示ゾーンです。

展示予定製品：ペット専用アイテム／ペットと快適に過ごせる家具インテリア製品 など

＜対象来場業種＞家具販売店／ペットショップ／ペット向け施設／建築・設計事務所／宿泊・飲食・商業施設 など





(2)17時から商談が動き出す！夜間開催で新たな来場者層にアプローチ

これまで10時～17時で実施してきた開催時間を11月18日(水)と19日(木)については、10時～18時30分に90分間延長します。これまで来場者から要望の多かった開催時間の延長を行うことで、仕事帰りのバイヤーの誘致や他展からの来場者の流入増加、滞在時間の増加による商談の増加を図り、来場集客を強化します。





「AFF2025」の商談風景





＜開催時間＞

11月18日(水) 10時～18時30分

11月19日(木) 10時～18時30分

11月20日(金) 10時～17時





17時以降はゆったりした雰囲気で家具インテリア製品を見ていただける夜間開催モードに移行します。









■来場動機を高める業界セミナーを会場内で実施

AFF2026では、会場内にセミナー会場を設け、家具インテリア業界向けのセミナーを実施いたします。セミナーは最新のデザイントレンドや家具関連企業の事業展開のヒントになるような取り組み、発想などを学べる内容を予定しています。セミナー開催によりテーマに関心のある関係者の来場動機につなげ、会場の回遊性と商談の質を高めます。また、ペットをテーマにした「動物との暮らしスペシャリストセミナー」を開催し、ペット防災やペット行動学などのセミナーも同時に開催します。





「AFF2025」会場内のセミナーの模様





【前回開催時に実施したセミナー】

・「ECやSNSで変わる商品開発～タンスのゲンのMD戦略」

講師：橋爪 裕和 氏(タンスのゲン株式会社 代表取締役)

・「ラストマイルDXと顧客満足のメカニズムー配送体験がブランド価値を高める条件」

講師：丁 明 氏(敬愛大学 情報マネジメント学部 准教授)

・「中小家具メーカーの戦略的アプローチ～競争力を多角的戦略から考える」

講師：足立 真治 氏(元パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社 常務執行役員 外廻りシステム事業部 事業部長)

・「インテリアデザインの潮流とその背景」

講師：見月 伸一 氏(三井デザインテック株式会社 フェロー エグゼクティブクリエイティブディレクター)









■出展のメリット

(1)国内最大級の家具インテリア見本市でのPRが可能

東京ビッグサイトで開催される日本国内最大級規模の家具インテリア専門展示会。

出展規模：150社／400小間(予定)





(2)質の高い来場者との商談機会を創出

来場者の70％以上が調達・仕入れの決定に関与。

来場者の4人に1人が経営者・役員クラス。

来場者の50％以上の来場目的が「新製品探し」。

(会場内の来場者アンケートと事前来場登録時の回答による)





(3)合同開催による幅広い業種との新規販路探しに最適

来場者の約3分の2が他展示会から流入。

家具業界以外の来場者(建築設計事務所・ハウスメーカー・商社・ホテル・商業施設など)が会場を回遊。





(4)4つのテーマゾーンによる高精度マッチング

「高齢者」「環境対応」「アウトドア」「ペット」のテーマゾーンを設置。

トレンド性のあるテーマに沿った商材を求めるバイヤーが集まり、「探している人」に確実に届く展示が可能。





(5)90分拡大の夜間開催で商談機会が拡大

17時から18時30分までの間を夜モードで開催。仕事帰りのバイヤーも誘致。

リラックスした雰囲気を演出して、滞在時間の延長と商談機会の増加を促進。

通常時間に終了した他展示会からの流入率を向上。





(6)Webガイドによる自社製品の事前PRが可能

展示会開催前(9月後半予定)に出展者検索・展示製品検索のオンラインページ「Webガイド」を展示会公式サイトにオープン。

来場予定・検討者に向けて自社製品の事前PRが可能(無料掲載)。





「AFF2025」の展示ブース





■出展申込方法

AFF2026公式ホームページのお問い合わせフォームより出展資料をご請求いただくか、下記の事務局宛にメールまたはお電話で資料をご請求ください。

資料確認後、出展される場合は事務局に出展の旨ご連絡ください。送付の出展申込書に必要事項をご記入の上、メール添付または郵送でご提出いただければ出展申込が完了となります。

不明点やご要望なども事務局にお気軽にご連絡ください。





・AFF2026公式ホームページ

https://www.aff-fair.com





・事務局問い合わせ先(担当：喜多村)

E-Mail： info@aff-forum.com

TEL ： 082-231-5555









■出展申込締切

2026年8月7日(金)

※会場の最大小間数に達した場合は8月7日以前に早期締切の可能性あり。









■開催概要

名称 ： アジア・ファニシング・フェア2026(Asia Furnishing Fair 2026)

会期 ： 2026年11月18日(水)～20日(金)

開催時間： ＜11月18日・19日＞10時～18時30分 ＜11月20日＞10時～17時

会場 ： 東京ビッグサイト南3・4ホール

合同開催： 「Japan Home Show & Building Show 2026」「JAPANTEX 2026」

(合同開催展総称「建築＋インテリアWEEK」)

同時開催： 「ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 2026」「HOSPEX Japan 2026」

主催 ： 一般社団法人アジア家具フォーラム

共催 ： 一般社団法人日本能率協会

来場見込： 27,000名以上(建築＋インテリアWEEK)

後援 ： 関係省庁及び団体に申請中