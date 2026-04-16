古本買取の東京書房(所在地：神奈川県川崎市、代表：和田 達弘)は、川崎フロンターレ(運営会社：株式会社川崎フロンターレ、所在地：神奈川県川崎市)のクラブパートナーとして、「川崎フロンターレ2026年版 算数ドリル」が完成したことをお知らせいたします。





川崎フロンターレ 算数ドリル





本ドリルは川崎市内の市立小学校・特別支援学校の小学6年生全員に無料配布される予定です。









■ 川崎フロンターレ「算数ドリル」とは

川崎フロンターレは、2006年より、川崎市内の市立小学校・特別支援学校の小学6年生全員を対象とした算数ドリルの無償配布を継続しております。選手やクラブキャラクターを問題に取り入れることで、子どもたちが楽しみながら算数を学べる教材として地域に深く根ざした取り組みです。2026年版はその最新版として、このたび完成いたしました。









■ 2026年版の概要

配布対象： 川崎市内の市立小学校・特別支援学校の小学6年生全員

配布方法： 無料配布

配布時期： 2026年度中

(詳細は川崎フロンターレ公式サイト内のフロンターレ日記4月11日掲載をご覧ください)









■ このドリルが選ばれる理由

(1) 川崎市内の市立小学校・特別支援学校の小学6年生全員に届く、地域密着の教材

川崎市内の市立小学校・特別支援学校の小学6年生全員に無料で届けられるこのドリルは、家庭環境や学習環境に関わらず、すべての子どもたちが等しく手にできる教材です。「一人も取り残さない」という川崎フロンターレの地域への想いが込められています。





(2) サッカーが好きな子どもが自然と手を伸ばす

川崎フロンターレの選手・クラブキャラクター・スタジアムなど、子どもたちが大好きなコンテンツを問題の随所に取り入れています。「算数の問題を解くこと」が、そのまま「フロンターレの世界を楽しむこと」につながる構成です。「勉強しなさい」と声をかけなくても、子どもが自ら手を伸ばすドリルを目指しています。





(3) 楽しみながら、しっかり学力が身につく

エンターテインメント性を重視しながらも、小学6年生の学習内容に沿った本格的な構成です。「楽しい」と「学べる」を両立した一冊です。









■ クラブパートナーとしての想い

古本買取の東京書房は、古本買取事業を通じて「本と人をつなぐ」をテーマに事業を展開してまいりました。川崎フロンターレが20年にわたり地域の子どもたちへの教育支援に真剣に向き合ってきた姿勢に深く共感し、クラブパートナーとしてその活動を支援しています。川崎市内の市立小学校・特別支援学校の小学6年生全員の手にこのドリルが届くことを、心から嬉しく思います。









■ 古本買取の東京書房 代表コメント

「川崎フロンターレさんが20年にわたり積み上げてきた『算数ドリル』の取り組みを、クラブパートナーとして応援できることを大変光栄に思っています。川崎市内の市立小学校・特別支援学校の小学6年生全員に無料で届けられるこのドリルが、算数を好きになる最初の一歩になれば、こんなに嬉しいことはありません。これからも川崎フロンターレさんの活動を全力で支援してまいります。」





古本買取の東京書房





■ 古本買取の東京書房について

古本の宅配買取・出張買取・店頭買取を中心に展開する古本買取専門店です。「本を通じて社会に貢献する」という理念のもと、本の循環を促しながら、地域文化やスポーツ活動への支援にも積極的に取り組んでいます。









■会社概要

会社名 ： 有限会社東京書房(古本買取の東京書房)

代表者 ： 和田 達弘

所在地 ： 〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎3-9-11

電話番号 ： 044-750-9546

メールアドレス： tokyoshobou@yahoo.co.jp

営業時間 ： 11:00～19:00(年末年始を除く)

古物商許可番号： 神奈川県公安委員会 第452500007982号

公式サイト ： https://tokyoshobo.jp