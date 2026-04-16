dotcircleが運営するファクタリング比較サイト「FundBridge」は、ファクタリングサービスを実際に利用した100人を対象にアンケート調査を実施しました。

入金スピード・審査の印象・満足度・改善要望など、利用者のリアルな声を集計した結果をご報告します。





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■ 調査概要

調査対象 ： ファクタリングサービスを利用したことがある個人事業主・法人経営者・フリーランス等

有効回答数： 100人

調査方法 ： インターネットリサーチ(クラウドソーシング)

調査時期 ： 2026年3月

調査実施 ： FundBridge( https://fundbridge.jp )









1. 総合満足度：80％が「満足」以上と回答

「非常に満足(★5)」が22％、「満足(★4)」が58％で、合計80％の利用者が満足しています。「不満(★1)」の回答はゼロでした。





★★★★★(非常に満足) 22人 (22.0％)

★★★★☆(満足) 58人 (58.0％)

★★★☆☆(普通) 14人 (14.0％)

★★☆☆☆(やや不満) 6人 (6.0％)

★☆☆☆☆(不満) 0人 (0.0％)









2. 入金スピード：84％が即日入金を実現

84％が当日中の入金を実現。

そのうち44％は「2時間以内」、10％は「30分以内」と回答しました。





・30分以内 10人 (10.0％)

・1時間以内 15人 (15.0％)

・2時間以内 19人 (19.0％)

・3～5時間(当日中) 35人 (35.0％)

・6時間以上だが当日中に入金 5人 (5.0％)

・翌営業日 10人 (10.0％)

・2営業日以上 6人 (6.0％)









3. 審査の印象：約半数が「簡単」と回答

「とても簡単」13％＋「簡単」34％で合計47％が審査に負担を感じていません。

「厳しかった」は合計14％にとどまりました。





・とても簡単だった 13人 (13.0％)

・簡単だった 34人 (34.0％)

・普通 39人 (39.0％)

・やや厳しかった 9人 (9.0％)

・厳しかった 5人 (5.0％)









4. 選んだ決め手：「入金スピード」「オンライン完結」が上位

「入金スピードの早さ」が31％で最多、「オンラインで完結できる」が27％と続きます。





・入金スピードの早さ 31人 (31.0％)

・オンラインで完結できる 27人 (27.0％)

・知名度・信頼性・口コミの良さ 11人 (11.0％)

・個人事業主・フリーランスでも使える 10人 (10.0％)

・審査に通りそうだと思った 8人 (8.0％)

・知人や専門家からの紹介 6人 (6.0％)

・手数料の安さ 4人 (4.0％)

・その他 3人 (3.0％)









5. 利用者の属性：個人事業主が最多、建設業が約3割

立場は「個人事業主」41％が最多。業種は「建設・建築」32％、「IT・Web」21％と続きます。





・個人事業主 41人 (41.0％)

・法人経営者・役員 22人 (22.0％)

・法人の経理・財務担当者 20人 (20.0％)

・フリーランス 17人 (17.0％)





▼業種(上位5)

・建設・建築 32人 (32.0％)

・IT・Web・システム開発 21人 (21.0％)

・デザイン・クリエイティブ 8人 (8.0％)

・製造 7人 (7.0％)

・コンサルティング・士業 5人 (5.0％)









6. 利用金額：300万円以下が9割

「100万～300万円」が30％で最多。300万円以下の利用が全体の90％を占め、少額の資金調達手段として活用されています。





・10万円未満 22人 (22.0％)

・10万～50万円 21人 (21.0％)

・50万～100万円 17人 (17.0％)

・100万～300万円 30人 (30.0％)

・300万～500万円 3人 (3.0％)

・500万～1,000万円 4人 (4.0％)

・1,000万円以上 3人 (3.0％)









7. 再利用意向：79％が再利用に前向き

「ぜひ利用したい」21％＋「条件次第で利用する」58％で、合計79％が再利用に前向きです。「もう利用しない」は7％にとどまりました。





・ぜひ利用したい 21人 (21.0％)

・条件次第で利用する 58人 (58.0％)

・他社と比較して決める 14人 (14.0％)

・もう利用しない 7人 (7.0％)









■ まとめ

本調査から、ファクタリングは「即日入金」「手続きの簡便さ」「オンライン完結」の3点で高い評価を得ていることが分かりました。特に84％が当日中の入金を実現しており、資金繰りに課題を抱える中小企業・個人事業主にとって有力な選択肢です。

一方、自由回答では「手数料の内訳をもっと明確にしてほしい」「追加書類の事前案内が不十分」といった改善要望も寄せられています。

FundBridgeでは、今後もファクタリングに関する調査・情報発信を通じて、利用者が適切なサービスを選択できる環境づくりに貢献してまいります。









■ 引用・転載について

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・「出典元：ファクタリング比較サイトFundBridge」の明示

・調査記事( https://fundbridge.jp/media/factoring-sameday-deposit-survey/ )へのリンク設置









■ FundBridgeについて

サイト名： FundBridge(ファンドブリッジ)

URL ： https://fundbridge.jp/

事業内容： ファクタリング会社の比較・情報提供

特徴 ： 第三者の中立的な立場から、ファクタリング会社の手数料・

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