原価管理ソフト「どっと原価シリーズ」の開発・販売を手掛ける株式会社建設ドットウェブ(本社：石川県金沢市、代表取締役：三國 浩明)は、経済産業省および日本健康会議が共同で実施する健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)ネクストブライト1000」に認定されましたのでお知らせいたします。

当社は2023年度から4年連続で「健康経営優良法人」の認定を受けておりますが、本年度は特に優れた取り組みを行う上位法人として初めて「ネクストブライト1000」の認定を受けました。





健康経営優良法人2026「ネクストブライト1000」





■「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)ネクストブライト1000」とは

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。健康経営推進検討会(日本健康会議健康経営・健康宣言15万社WG合同開催)において定められた評価基準に基づき、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定します。

「ネクストブライト1000」は2026年度においては、中小規模法人部門の認定を受けた23,085法人の中から、特に優れた取り組みを実践している上位法人として、501～1500位までの法人に「ネクストブライト1000」の冠が付加されます※1。

認定法人一覧： https://kenko-keiei.jp/houjin_list/





当社が今回認定された「ネクストブライト1000」は、認定を受けた全国2万社を超える中小企業の中でも、上位約6.5％以内に位置する極めて優秀な健康経営企業であることを示すものです。









■当社の主な取り組み内容

当社では、社員の負担を軽減し、働きやすい環境を構築するために以下の具体的な施策を展開しています。





＜ワークスタイル改革と環境整備＞

・フレックスタイム制度やテレワークの推進により、柔軟な働き方を実現

・身体的負担を軽減するため、昇降デスクの導入や腰痛予防クッションの設置。





＜身体の健康維持・増進＞

・定期健康診断の受診率100％の維持に加え、二次検診や婦人科検診の費用補助を実施。

・社内スポーツイベント(ウォーキングイベント)の開催による運動機会の提供。





＜メンタルヘルスとコミュニケーション＞

・ストレスチェックの実施に加え、社内外に相談窓口を設置。

・職場内コミュニケーション促進を目的とした費用補助を行い、組織風土の活性化を図っています。









■株式会社建設ドットウェブについて

累積導入数6,000社突破、国内導入数No1※2の建設業向け原価管理パッケージソフト「どっと原価シリーズ」を開発・販売するソフトウェアメーカーです。





本社所在地 ： 石川県金沢市広岡3丁目3-11 JR金沢駅西第四NKビル7階

創業 ： 2001年1月26日

資本金 ： 1億円

従業員数 ： 103名(2025年7月1日時点)・役員4名

ホームページ： https://www.kendweb.net/









※1経済産業省ホームページより

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html





※2東京商工リサーチ社2025年2月調べ

建設業向け原価管理システム市場において2015年度～2023年度9年連続導入企業数第1位、2021年度～2023年度過去3年間累積導入企業数第1位









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