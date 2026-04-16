株式会社カドフジは、『わらび餅専門店門藤 栃木日光店』を2026年5月16日にグランドオープンいたします。

わらび餅専門店 門藤が販売する本わらび餅【脆味】とは、香美脆味(こうびぜいみ)『韓非子』揚権(ヨウケン)篇にでている四字熟語から名付けました。





店舗完成イメージ





【香美】は、香辛料のきいた豪華な食べ物。

【脆味】は、とろけるように柔らかい美味しい菓子。という意味です。

とろける様な食感を、風味の違う三種のきな粉で愉しめるお土産にぴったりの一品です。





国産本わらび粉、きな粉を使用





【春】 花見菓子にもよし

【夏】 ガラスに盛って涼味菓子に

【秋】 抹茶と一緒に茶菓子として

【冬】 ほんのり温めて温わらび餅として





一年中愉しむことができる門藤の本わらび餅、ぜひご賞味ください。





とろけるような食感をご体験ください





その他にも当店自慢の、新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」など、幅広い年齢層の方々にご満足いただけるメニューを取り揃えております。





ぜひ実店舗に足をお運びいただき、当店の味を直接お楽しみいただければ幸いです。





ほかにはない弾力とのどごしの良さ、 こだわりのきな粉の風味を味わっていただきたいわらび餅





風味の違う三種のきな粉(ふくゆたか・黒ごま・深煎り)をお愉しみください





ミシュランシェフとタイアップした自信作のわらび餅入りドリンク





【店舗概要】

店舗名：わらび餅専門店 門藤 栃木日光店

開店日：2026年5月16日

所在地：〒321-1434 栃木県日光市本町1-34