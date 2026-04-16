株式会社Terize(本社：東京都世田谷区、代表取締役：坂本 嘉一)は、睡眠コンサルタント監修の日本初！※1 医療機器認証リカバリーマットレス「REVERIA(リヴェリア)」の販売を開始いたしました。

※1：磁石固定繊維製品およびその製造方法において日本初。2025年7月





本製品は、管理医療機器として認証された“血行促進”“筋肉のコリの改善”という機能に加え、体圧分散性・反発力・通気性にもこだわった新発想のマットレスです。





睡眠コンサルタントが監修！医療機器認証リカバリーマットレス「REVERIA(リヴェリア)」





・公式ページ

https://beautymakelabo.jp/shopping/lp.php?p=reveria









■開発の背景

PC作業やスマホ利用などによる日常生活の中で筋肉の緊張や血流の滞りが慢性化する現代。昨今リカバリーウェアをはじめとした血行促進・筋肉のコリの改善等への関心が高まっております。

その中でも特にコリに悩む部位として、肩・首・腰に違和感を覚える人が多く、その状態のまま眠ることで、睡眠中も身体への負担が続き、コリの悪循環が生まれやすくなってしまいます。

REVERIAは、こうした背景を踏まえ、1日の内の1/3を占めるといわれる睡眠中に磁気のチカラで首・肩・腰を集中的に血行促進・筋肉のコリを改善できるリカバリーマットレスとして開発されました。





現代人へ ―― 睡眠環境へ新提案

REVERIAは、単なるマットレスではなく“血行促進・筋肉のコリを改善するための機能性プロダクト”として設計されています。

第三者機関の試験でも血流や背中の皮膚表面温度がアップしたという結果も得られています。









■製品特長

1. MAX200mTの磁気で血行の改善、筋肉のコリを緩和

非常に高い磁力をもつ「ネオジム磁石」を身体のポイントにあわせて48個配置。





MAX200mTの磁気で血行の改善、筋肉のコリを緩和





1つ1つの磁気がMAX200mTで磁気の作用により、血行促進および筋肉のコリ改善が期待されます

(1) 血行促進

・磁気の力で血行を促進し、コンディションを整える

・血行促進により、筋肉のコリの改善をサポート

(2) くつろぎ効果

・体をやさしくいたわる

・心地よい眠りをサポート

(3) 筋肉の緊張を解く

・筋肉のコリを和らげる

・老廃物を流し、ほぐす

(4) 温活

・温かい生地が、快適な睡眠環境を提供





1つ1つの磁気がMAX200mTでこれだけのすごい効果が！





2. 身体の部位に合わせた独自の6ゾーン・ボディバランスフォームで体圧分散×気持ちいい寝心地を実現

仰向け、横向き、どんな姿勢でも圧を分散！睡眠中のカラダの負担を軽減。





身体の部位に合わせた独自の6ゾーン・ボディバランスフォームで体圧分散×気持ちいい寝心地を実現





仰向け、横向き、どんな姿勢でも圧を分散！睡眠中のカラダの負担を軽減





3. 極上の寝心地！まるでオーダーメイドのようなフィット感

独自の7層構造で負荷を吸収＆反発。

側地のキルトがカラダを柔らかく包み込む





独自の7層構造で負荷を吸収＆反発





4. 通気性バツグン！いつでも洗えて快適

側地は取り外して洗える設計で、インナーカバーも通気性を考慮したメッシュ生地を採用。





通気性バツグン！いつでも洗えて快適





5. 長く使い続けられるよう耐久性＆復元率の試験をクリア

8万回の耐久試験でも復元率97.3％を達成

高い復元性を維持するウレタンフォームを採用することで長期間使いやすい耐久性を備えています。





8万回の耐久試験でも復元率97.3％を達成





6. 優しさへのこだわり。ベビー用品レベルの信頼

防ダニ・抗菌防臭仕様でダニを寄せ付けにくく、細菌の増殖を抑制

本製品の側地は第三者機関にてホルムアルデヒド検査を実施し、乳幼児用繊維製品基準(16マイクロg/g以下)を大きく下回る1マイクロg/gの検査結果を確認。さらに国内第三者機関にて品質を確認済み





優しさへのこだわり。ベビー用品レベルの信頼





ちょうどいい厚10cmなので使い方も多彩。

ベッドマットレスとしても、床敷き、トッパー(重ね使い)など、ライフスタイルに合わせて柔軟に活用可能。





ちょうどいい厚10cmなので使い方も多彩





さらに安心の1年間の品質保証付き！

圧縮梱包で1人でも開封＆設置が楽にできます。

理想のパフォーマンスは、理想の睡眠環境から戦い続ける毎日のために睡眠中の血行促進で、明日のコンディションを支える。









■商品概要

商品名 ： REVERIA(リヴェリア)

公式ページ ： https://beautymakelabo.jp/shopping/lp.php?p=reveria

シングル サイズ： 厚100×970×1980

重さ ： 約6.4kg

製造 ： 日本

発売日 ： 2026年4月16日









■今後の展望

今後は睡眠×健康領域において、関連商品の展開やデータ活用によるサービス開発も視野に入れ、“睡眠からパフォーマンスを支えるブランド”として成長を目指します。









■会社概要

商号 ： 株式会社Terize

代表者 ： 代表取締役 坂本 嘉一

所在地 ： 東京都世田谷区北沢3-27-4 立木ビル2F

事業内容 ： 通販事業、各種広告代理事業及びコンサルティング事業

ブランドサイトURL： https://beautymakelabo.jp/