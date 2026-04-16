株式会社スマート・フォレスト(本社：東京都千代田区九段南1-5-6)は、脱炭素経営を楽しくかつ実践的に学べるカードゲーム「脱炭素ミッション～カーボンストラテジーゲーム～」を開発したことをお知らせいたします。本ツールは、企業のサステナビリティ推進担当者および人材育成部門に向けた新たな教育手法として、2026年4月16日(木)より提供を開始いたします。





カードゲームで研修する様子





■開発の背景

近年、気候変動対策として企業に求められる「脱炭素」への取り組みは、急速に重要性を増しています。しかしながら、排出削減やカーボンマネジメントといった概念は専門性が高く、社内での理解浸透や実践的な教育に課題を抱える企業も少なくありません。

こうした背景を踏まえ、当社は「体験を通じて戦略的に学ぶ」ことに着目し、環境課題と企業活動の関係性を直感的に理解できるカードゲーム形式の教育ツールを開発しました。









■本サービスの特徴

1. 脱炭素の仕組みを直感的に理解

環境イベントと脱炭素アクションを組み合わせたゲーム設計により、複雑な概念を分かりやすく再現しています。初心者でも短時間で理解を深めることが可能です。

2. 戦略思考を養う実践型研修ツール

プレイヤーは状況に応じて最適なアクションを選択することで、脱炭素経営における意思決定プロセスを体験できます。議論や振り返りを通じて、組織全体の理解促進と意識醸成につながります。あわせて、当社によるカードを活用した脱炭素・ESG研修の支援にも対応しています。

3. 幅広い活用シーンに対応

企業研修やワークショップへの導入はもちろん、展示会やイベントでの活用、オリジナル仕様へのカスタマイズによるノベルティ展開など、多様な用途に対応可能です。





カードゲームで研修





■提供形態

本サービスは一定数量以上からご購入いただけるほか、出張形式での研修実施にも対応しております。









■今後の展開

今後は企業向け研修プログラムとしての導入支援を強化するとともに、教育機関や自治体との連携を推進し、脱炭素教育の普及および社会全体の環境意識の向上に貢献してまいります。









■製品概要

製品名 ：脱炭素ミッション～カーボンストラテジーゲーム～

提供開始日：2026年4月16日(木)

対象 ：企業研修担当者、サステナビリティ推進部門、教育機関 等









■会社概要

会社名 ：株式会社スマート・フォレスト

所在地 ：東京都千代田区九段南1-5-6

事業内容：脱炭素支援ビジネス、研修関連ビジネス