赤べこの可愛さをぎゅっと詰め込んだぷっくり仕様「赤べこぷっくりキラキラシール」を4月下旬より順次発売
観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、福島の郷土民芸品「赤べこ」をモチーフにした立体感のあるシール「赤べこぷっくりキラキラシール」を、福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店・宿泊施設等にて2026年4月下旬より順次発売いたします。
赤べこぷっくりきらきらシール(全体)
■開発背景
福島を代表する郷土民芸品「赤べこ」を、より身近に楽しんでいただけるアイテムとして開発しました。
お土産としてはもちろん、友達同士で交換したりコレクションしたりと、楽しみ方が広がる商品を目指しています。
■商品の特徴
・赤べこのさまざまなポーズや表情をデザインしたシールセット
・ぷっくりとした厚みとキラキラとした質感が特徴で存在感抜群
・硬めの素材を使用しているため、ペコペコと凹まずしっかりとした作り
・スマートフォンケースやノート、キャリーケースなど様々なアイテムに貼って楽しめる
・友達同士でのシール交換やコレクションにもおすすめ
【商品の概要】
名称 ：赤べこぷっくりキラキラシール
発売日：2026年4月下旬より順次
価格 ：550円(税込)
販売 ：福島県内の観光施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設等
赤べこぷっくりキラキラシール
赤べこぷっくりキラキラシール全体画像
■会社概要
商号 ： 有限会社明星企画
代表者 ： 代表取締役 星 光男
所在地 ： 〒965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号
設立 ： 2000年12月
事業内容： 観光物産土産卸
資本金 ： 300万円
URL ： https://www.meisei-kikaku.com/