観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、福島の郷土民芸品「赤べこ」をモチーフにした立体感のあるシール「赤べこぷっくりキラキラシール」を、福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店・宿泊施設等にて2026年4月下旬より順次発売いたします。





赤べこぷっくりきらきらシール(全体)









■開発背景

福島を代表する郷土民芸品「赤べこ」を、より身近に楽しんでいただけるアイテムとして開発しました。

お土産としてはもちろん、友達同士で交換したりコレクションしたりと、楽しみ方が広がる商品を目指しています。









■商品の特徴

・赤べこのさまざまなポーズや表情をデザインしたシールセット

・ぷっくりとした厚みとキラキラとした質感が特徴で存在感抜群

・硬めの素材を使用しているため、ペコペコと凹まずしっかりとした作り

・スマートフォンケースやノート、キャリーケースなど様々なアイテムに貼って楽しめる

・友達同士でのシール交換やコレクションにもおすすめ









【商品の概要】

名称 ：赤べこぷっくりキラキラシール

発売日：2026年4月下旬より順次

価格 ：550円(税込)

販売 ：福島県内の観光施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設等





赤べこぷっくりキラキラシール

赤べこぷっくりキラキラシール全体画像









■会社概要

商号 ： 有限会社明星企画

代表者 ： 代表取締役 星 光男

所在地 ： 〒965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号

設立 ： 2000年12月

事業内容： 観光物産土産卸

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.meisei-kikaku.com/