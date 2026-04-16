2026年4月吉日

デンタルプロ株式会社

【4/15新発売】磨き残しに終止符を。新技術の「3D設計」で歯をつつみこむ「DENTALPRO 3D-FIT」誕生。

デンタルプロ株式会社（代表取締役社長 佐野健二）は、新技術の「3D設計」により、すみずみまで汚れを除去しながら、〈歯をやさしくつつみこむ〉磨き心地を同時に実現した新発想の歯ブラシ「DENTALPRO 3D-FIT」を2026年4月15日に全国で発売。

また、本商品の発売を記念して2026年5月1日より、ご購入いただいた方全員に「えらべるPay」200ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

〈Black〉〈White〉 〈Red〉

【概要】

■発売日：2026年4月15日(水)

■キャンペーン開始日：2026年5月1日(金)

※商品によっては取扱がない店舗もございます。取扱状況は各店舗へお問い合わせください。

【開発の背景】

既存の歯ブラシが抱えていた課題への挑戦

従来の歯ブラシ選びでは、「虫歯予防に特化したフラット毛」か「歯周病予防に特化した超極細毛」か、どちらか一方を選択せざるを得ず、結果として磨き残しが生じやすいという課題がありました。

「DENTALPRO 3D-FIT」は、この課題を新技術の「3D設計」で解決。歯ブラシを当てるだけでなく、歯をやさしくつつみこむという新発想で、磨き残しゼロを目指します。

【商品特徴】

〈DENTALPRO 3D-FITシリーズ〉

１：歯間にも歯面にもWでアプローチ

新技術の「3D設計」で、歯の表面とすき間の汚れを同時にかき出します。

２：奥歯の奥まで軽々届く薄型ヘッド

磨きにくい奥歯の奥や裏側にもストレスなく届く、薄型設計を採用しました。

３：自社従来品の約3倍の毛量で圧倒的な密毛体験

約5,000本の毛が、歯をやさしくつつみこむ磨き心地と高い刷掃力を実現します。

〈DENTALPRO 3D-FIT Black〉

・PCC（プラチナコロイドセラミックス）配合の超極細毛を使用。

・歯面だけでなく、すき間の歯垢をしっかり除去。

〈DENTALPRO 3D-FIT White〉

・先端が4つに割れた超極細毛を使用。

・ふんわりとした当たりで、歯グキにやさしく、汚れをしっかり除去。

〈DENTALPRO 3D-FIT Red〉

・複数の角を持つ星形超極細毛と、先端が丸いラウンド毛を使用。

・ステイン等の歯面の汚れをしっかり除去。

【新商品発売記念キャンペーン】

新商品の発売を記念してご購入いただいた方全員に、「えらべるPay」200ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

■期間

2026年5月1日（金）～8月31日（月）

■景品

「えらべるPay」200ポイント

■応募条件

「DENTALPRO 3D-FIT」いずれかを1本以上購入

■応募方法

レシート有効期間に購入された対象商品のレシートの写真を添付し、

必要事項を入力の上、応募フォームよりご応募ください。

対象レシート期間：～8月31日（月）

専用サイトURL： https://x.gd/yx7Yn

詳細は公式サイトおよびSNSにて、随時お知らせいたします。

［この件に関するお問い合わせ先］

デンタルプロ カスタマーセンター

電話番号 ：0120-68-4182

所在地 ：〒581-0038 大阪府八尾市若林町2丁目58番地

ホームページ：https://www.dentalpro.co.jp/