【4/15新発売】磨き残しに終止符を。新技術の「3D設計」で歯をつつみこむ「DENTALPRO 3D-FIT」誕生。
2026年4月吉日
デンタルプロ株式会社
【4/15新発売】磨き残しに終止符を。新技術の「3D設計」で歯をつつみこむ「DENTALPRO 3D-FIT」誕生。
デンタルプロ株式会社（代表取締役社長 佐野健二）は、新技術の「3D設計」により、すみずみまで汚れを除去しながら、〈歯をやさしくつつみこむ〉磨き心地を同時に実現した新発想の歯ブラシ「DENTALPRO 3D-FIT」を2026年4月15日に全国で発売。
また、本商品の発売を記念して2026年5月1日より、ご購入いただいた方全員に「えらべるPay」200ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。
〈Black〉〈White〉 〈Red〉
【概要】
■発売日：2026年4月15日(水)
■キャンペーン開始日：2026年5月1日(金)
※商品によっては取扱がない店舗もございます。取扱状況は各店舗へお問い合わせください。
【開発の背景】
既存の歯ブラシが抱えていた課題への挑戦
従来の歯ブラシ選びでは、「虫歯予防に特化したフラット毛」か「歯周病予防に特化した超極細毛」か、どちらか一方を選択せざるを得ず、結果として磨き残しが生じやすいという課題がありました。
「DENTALPRO 3D-FIT」は、この課題を新技術の「3D設計」で解決。歯ブラシを当てるだけでなく、歯をやさしくつつみこむという新発想で、磨き残しゼロを目指します。
【商品特徴】
〈DENTALPRO 3D-FITシリーズ〉
１：歯間にも歯面にもWでアプローチ
新技術の「3D設計」で、歯の表面とすき間の汚れを同時にかき出します。
２：奥歯の奥まで軽々届く薄型ヘッド
磨きにくい奥歯の奥や裏側にもストレスなく届く、薄型設計を採用しました。
３：自社従来品の約3倍の毛量で圧倒的な密毛体験
約5,000本の毛が、歯をやさしくつつみこむ磨き心地と高い刷掃力を実現します。
〈DENTALPRO 3D-FIT Black〉
・PCC（プラチナコロイドセラミックス）配合の超極細毛を使用。
・歯面だけでなく、すき間の歯垢をしっかり除去。
〈DENTALPRO 3D-FIT White〉
・先端が4つに割れた超極細毛を使用。
・ふんわりとした当たりで、歯グキにやさしく、汚れをしっかり除去。
〈DENTALPRO 3D-FIT Red〉
・複数の角を持つ星形超極細毛と、先端が丸いラウンド毛を使用。
・ステイン等の歯面の汚れをしっかり除去。
【新商品発売記念キャンペーン】
新商品の発売を記念してご購入いただいた方全員に、「えらべるPay」200ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。
■期間
2026年5月1日（金）～8月31日（月）
■景品
「えらべるPay」200ポイント
■応募条件
「DENTALPRO 3D-FIT」いずれかを1本以上購入
■応募方法
レシート有効期間に購入された対象商品のレシートの写真を添付し、
必要事項を入力の上、応募フォームよりご応募ください。
対象レシート期間：～8月31日（月）
専用サイトURL： https://x.gd/yx7Yn
詳細は公式サイトおよびSNSにて、随時お知らせいたします。
［この件に関するお問い合わせ先］
デンタルプロ カスタマーセンター
電話番号 ：0120-68-4182
所在地 ：〒581-0038 大阪府八尾市若林町2丁目58番地
ホームページ：https://www.dentalpro.co.jp/