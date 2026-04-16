大画面なのに、薄くて軽い。強化された「Awesome Intelligence」の多彩な機能を驚きの価格で。

＜Samsung＞「Samsung Galaxy A57 5G」（SIMフリーモデル）

2026年4月16日(木)予約開始・4月23日(木)発売

～ 365日 “期待以上”が、手にとどく。～

サムスン電子ジャパン株式会社は、大画面なのに薄くて軽いデザインと長時間バッテリー、進化したAwesome Intelligence※1を搭載したSamsung Galaxy Aシリーズの最新スマートフォン「Samsung Galaxy A57 5G」（SIMフリーモデル）をSamsungオンラインショップ（https://www.samsung.com/jp/offer/）、「Galaxy Harajuku」（東京・原宿）、「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）にて本日2026年4月16日（木）より予約受付を開始し、2026年4月23日（木）より販売を開始いたします。





※1 一部の機能はSamsungアカウントへのログインが必要な場合があります。正確性、完全性および信頼性について、いかなる保証もいたしかねます。機能の使用可否は、国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイスモデル、キャリアによって異なる場合があります。また、一部の国や地域では、AI使用に関する年齢制限のため、未成年は利用が制限される場合があります。

「Samsung Galaxy A57 5G」はパフォーマンス、カメラ、ディスプレイの進化に加え、耐久性やセキュリティ面も強化し、ユーザーが日常的にスマートフォンに求める体験を、より高いレベルで提供します。また、最大6世代のOSアップデートおよび長期的なセキュリティサポートに対応し、長く安心してご利用いただけます。よりスリムで洗練されたデザインとAIによる機能強化を実現し、これまでで最もパワフルなSamsung Galaxy Aシリーズモデルになりました。

サムスン電子代表理事 CEO兼DX（デバイスエクスペリエンス）部門長のTM Rohは「新しいSamsung Galaxy Aシリーズは最新のイノベーションをより多くのSamsung Galaxyユーザーに届けることで、AIの大衆化をさらに推進します。Samsungの技術と進化したAwesome Intelligenceの融合により、「Samsung Galaxy A57 5G」は世界中のユーザーに信頼性の高い日常体験を提供するとともに、AIの普及をさらに加速していきます。」と話しました。

「Samsung Galaxy A57 5G」の特長は、以下のとおりです。

「365日“期待以上”が、手にとどく。」というフレーズで、「Samsung Galaxy A57 5G」の特長である3眼カメラ、約6.7インチ大画面と約6.9mmの薄さ、そして最上位モデル並みの大容量5,000mAhバッテリーを伝えています。





■デザインはスリム。画面はワイド。電池持ちはロング。ストリーミングやマルチタスクも快適にこなす高性能





「Samsung Galaxy A57 5G」は洗練されたデザインと高いパフォーマンスを兼ね備えている※2のに加え、CPU・GPU・NPUの強化により処理性能が向上し、これまでで最もスリムかつ軽量なボディを実現しました。動画視聴やスクロール、コンテンツ制作などもスムーズに行えます。光沢感のある仕上げをと存在感のある三眼カメラを備え、手に馴染みやすく、快適な操作性を実現しました。

※2 性能は「Samsung Galaxy A56 5G」との比較によるものです。実際の性能は使用環境、使用条件、プリインストールされているソフトウェアやアプリケーションなどにより異なる場合があります。

また、スリムなデザインながら5,000mAh※3の大容量バッテリーを搭載し、充電の心配なく1日中快適に使用が可能です※4。撮影や編集、外出先での動画視聴など、さまざまなシーンにも対応します。また超急速充電2.0により、約30分という短時間で最大60％まで効率よく充電できます。

さらに、従来比で約13％大型化したベイパーチャンバー※5を採用し、長時間のゲームプレイや動画撮影時でも安定したパフォーマンスを維持します。ディスプレイには、スリム化したベゼルと高輝度Super AMOLED＋ディスプレイを採用し、ビジョンブースターにより屋内外を問わず視認性の高い映像体験を提供します。

※3 バッテリー容量の標準値は第三者試験機関による試験条件下で測定された値です。標準値はIEC 61960規格に基づき測定された複数のバッテリーサンプルの容量のばらつきを考慮した平均値です。定格（最小）容量は4,905mAhです。実際のバッテリー駆動時間は、ネットワーク環境、使用状況、その他の要因により異なる場合があります。

※4 実際のバッテリー駆動時間はネットワーク環境、使用機能やアプリ、通話やメッセージの頻度、充電回数など、さまざまな要因により異なります。本結果はUX Connect Researchが作成した平均的な使用プロファイルに基づく推定値であり、英国にて2026年1月8日から1月18日にかけて、初期設定のプレリリース版（SM-A576）を用い、LTEおよび5G Sub6ネットワーク環境下で独自に評価されたものです。5G mmWave環境では検証されていません。

※5 「Samsung Galaxy A56 5G」との比較によるものです。実際の性能は、使用環境、使用条件、プリインストールされているソフトウェアやアプリケーションなどにより異なる場合があります。

ほかにも、「Samsung Galaxy A57 5G」はIP68※6の防水・防塵性能に対応し、日常のさまざまなシーンでも安心して使用できます。

※6 「Samsung Galaxy A57 5G」はIP68の防水・防塵性能に対応しています。これは最大水深1.5mの淡水に最大30分間水没させた条件下に基づくものです。海水やプールでの使用は推奨されていません。防水・防塵性能は恒久的なものではなく、通常の使用に伴い低下する可能性があります。



■検索も、編集も。AIにおまかせ。日常生活をより便利にしてくれる進化した「Awesome Intelligence」

















■本格派のあなたへ。三眼カメラで撮るもの全て“主役級”。昼夜を問わず、より美しく鮮明に撮影できる高性能カメラ









■長期サポートと強固なセキュリティで安心の利用環境を提供









■「Samsung Galaxy A57 5G」概要

製品ページ：https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-a/galaxy-a57-5g-awesome-navy-128gb-sm-a576qdbasjp

販売価格: 79,800円（税込）※

※価格はSamsung オンラインショップの価格です（2026年4月16日時点）。その他販売店での価格は異なる場合があります。

＜製品画像：「Samsung Galaxy A57 5G」 （全4色）＞





＜主な仕様：「Samsung Galaxy A57 5G」＞

※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

■2年間の安心保証サービス「Galaxy Care」

「Samsung Galaxy A57 5G」はGalaxy Care対象製品です。「Galaxy Care」にご加入いただくと、水没破損や落下等による画面割れ、故障や盗難時に、無料もしくはわずかなご負担金で端末の修理・交換が可能です。

※「Samsung Galaxy A57 5G」は1年に2回までの適用となります。

※Samsung Galaxyがグローバルで提供している「Samsung Care+」とは内容が異なります。

※詳細および対象製品は、Galaxy Care公式ページ（https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/）をご確認ください。

■最新Samsung Galaxy製品を紹介するLiveコマース「Live Shop」を配信

「Samsung Galaxy A57 5G」の発売を記念し、「Samsung Live Shop」を配信いたします。特長や機能などをお伝えしますので、ぜひご視聴・ご参加ください。

＜配信日時＞

2026年4月23日（木） 20時～

※放送日時・内容等は変更の可能性がございます

＜配信サイト＞

Live Shop特設ページ（https://www.samsung.com/jp/offer/samsung-live-shop/）

YouTube Samsung Japan公式チャンネル（https://www.youtube.com/@SamsungJPN）

■製品詳細について

「Samsung Galaxy A57 5G」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-a/galaxy-a57-5g-awesome-navy-128gb-sm-a576qdbasjp

「Samsung Galaxy A57 5Gアクセサリー」詳細

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/?galaxy-a57-5g

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●Google、Android、Gemini、かこって検索は、Google LLCの商標です。

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