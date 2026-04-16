大画面なのに、薄くて軽い。強化された「Awesome Intelligence」の多彩な機能を驚きの価格で。

＜ドコモ＞「Samsung Galaxy A57 5G」

2026年4月16日(木)予約開始・4月23日(木)発売

～ 365日 “期待以上”が、手にとどく。～

サムスン電子ジャパン株式会社は、大画面なのに薄くて軽いデザインと長時間バッテリー、進化したAwesome Intelligence※1を搭載したSamsung Galaxy Aシリーズの最新スマートフォン「Samsung Galaxy A57 5G」を株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）で発売を決定いたしましたのでお知らせいたします。「Samsung Galaxy A57 5G」は全ドコモ取扱店にて本日2026年4月16日（木）より予約受付を開始し、2026年4月23日（木）より販売を開始いたします。





※1 一部の機能はSamsungアカウントへのログインが必要な場合があります。正確性、完全性および信頼性について、いかなる保証もいたしかねます。機能の使用可否は、国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイスモデル、キャリアによって異なる場合があります。また、一部の国や地域では、AI使用に関する年齢制限のため、未成年は利用が制限される場合があります。

「Samsung Galaxy A57 5G」はパフォーマンス、カメラ、ディスプレイの進化に加え、耐久性やセキュリティ面も強化し、ユーザーが日常的にスマートフォンに求める体験を、より高いレベルで提供します。また、最大6世代のOSアップデートおよび長期的なセキュリティサポートに対応し、長く安心してご利用いただけます。よりスリムで洗練されたデザインとAIによる機能強化を実現し、これまでで最もパワフルなSamsung Galaxy Aシリーズモデルになりました。

サムスン電子代表理事 CEO兼DX（デバイスエクスペリエンス）部門長のTM Rohは「新しいSamsung Galaxy Aシリーズは最新のイノベーションをより多くのSamsung Galaxyユーザーに届けることで、AIの大衆化をさらに推進します。Samsungの技術と進化したAwesome Intelligenceの融合により、「Samsung Galaxy A57 5G」は世界中のユーザーに信頼性の高い日常体験を提供するとともに、AIの普及をさらに加速していきます。」と話しました。

「Samsung Galaxy A57 5G」の特長は、以下のとおりです。

「365日“期待以上”が、手にとどく。」というフレーズで、「Samsung Galaxy A57 5G」の特長である3眼カメラ、約6.7インチ大画面と約6.9mmの薄さ、そして最上位モデル並みの大容量5,000mAhバッテリーを伝えています。





■デザインはスリム。画面はワイド。電池持ちはロング。ストリーミングやマルチタスクも快適にこなす高性能





「Samsung Galaxy A57 5G」は洗練されたデザインと高いパフォーマンスを兼ね備えている※2のに加え、CPU・GPU・NPUの強化により処理性能が向上し、これまでで最もスリムかつ軽量なボディを実現しました。動画視聴やスクロール、コンテンツ制作などもスムーズに行えます。光沢感のある仕上げをと存在感のある三眼カメラを備え、手に馴染みやすく、快適な操作性を実現しました。

※2 性能は「Samsung Galaxy A56 5G」との比較によるものです。実際の性能は使用環境、使用条件、プリインストールされているソフトウェアやアプリケーションなどにより異なる場合があります。

また、スリムなデザインながら5,000mAh※3の大容量バッテリーを搭載し、充電の心配なく1日中快適に使用が可能です※4。撮影や編集、外出先での動画視聴など、さまざまなシーンにも対応します。また超急速充電2.0により、約30分という短時間で最大60％まで効率よく充電できます。

さらに、従来比で約13％大型化したベイパーチャンバー※5を採用し、長時間のゲームプレイや動画撮影時でも安定したパフォーマンスを維持します。ディスプレイには、スリム化したベゼルと高輝度Super AMOLED＋ディスプレイを採用し、ビジョンブースターにより屋内外を問わず視認性の高い映像体験を提供します。

※3 バッテリー容量の標準値は第三者試験機関による試験条件下で測定された値です。標準値はIEC 61960規格に基づき測定された複数のバッテリーサンプルの容量のばらつきを考慮した平均値です。定格（最小）容量は4,905mAhです。実際のバッテリー駆動時間は、ネットワーク環境、使用状況、その他の要因により異なる場合があります。

※4 実際のバッテリー駆動時間はネットワーク環境、使用機能やアプリ、通話やメッセージの頻度、充電回数など、さまざまな要因により異なります。本結果はUX Connect Researchが作成した平均的な使用プロファイルに基づく推定値であり、英国にて2026年1月8日から1月18日にかけて、初期設定のプレリリース版（SM-A576）を用い、LTEおよび5G Sub6ネットワーク環境下で独自に評価されたものです。5G mmWave環境では検証されていません。

※5 「Samsung Galaxy A56 5G」との比較によるものです。実際の性能は、使用環境、使用条件、プリインストールされているソフトウェアやアプリケーションなどにより異なる場合があります。

ほかにも、「Samsung Galaxy A57 5G」はIP68※6の防水・防塵性能に対応し、日常のさまざまなシーンでも安心して使用できます。

※6 「Samsung Galaxy A57 5G」はIP68の防水・防塵性能に対応しています。これは最大水深1.5mの淡水に最大30分間水没させた条件下に基づくものです。海水やプールでの使用は推奨されていません。防水・防塵性能は恒久的なものではなく、通常の使用に伴い低下する可能性があります。

■検索も、編集も。AIにおまかせ。日常生活をより便利にしてくれる進化した「Awesome Intelligence」





One UI 8.5の搭載により、「Samsung Galaxy A57 5G」はSamsungの最新AI機能をより多くのユーザーへ提供します。進化したAwesome Intelligenceによって日常のさまざまな操作をよりスムーズに行えるほか、創作や作業の効率化もサポートします。

ボイスレコーダーアプリには、新たに音声の文字起こし機能が搭載。会議や講義の録音内容を素早くテキスト化・翻訳できるため、重要なポイントを簡単に振り返ることができます。また、留守番電話の音声もテキストで確認可能です。

AIセレクト※7は、エッジパネルを長押しするだけで簡単に起動でき、画面上のコンテンツに応じた操作をその場で提案し、テキスト抽出やコンテンツ作成をスムーズに行えます。さらにマルチウィンドウでのドラッグ＆ドロップにも対応し、画像をSamsung Notes等へ手軽に移動できるため、編集作業の効率が向上します。

※7 本機能はインターネット接続およびSamsungアカウントへのログインが必要です。サービスの提供状況は国・言語・デバイスモデルによって異なる場合があります。対応言語は変更される場合があり、一部の言語では言語パックのダウンロードが必要です。またAIセレクトは初回起動時にダウンロードおよびインストールが必要となる場合があります。

さらに、Awesome Intelligenceにより日常の写真編集がこれまで以上に簡単になります。不要な被写体を削除できるAI消しゴム※8は、背景に写り込んだ通行人やカフェの雑多な要素などを、より自然に補正できるようになりました。また、「Samsung Galaxy A57 5G」ではベストフェイス※9が連続撮影に対応し、集合写真でも全員がベストな表情で写る一枚に簡単に仕上げられます。フィルターや編集を提案※10などの人気機能でも簡単に編集して共有することが可能です。また、「Samsung Galaxy A57 5G」には動画編集をより手軽にする自動トリミング※11も搭載しています。

※8 撮影条件（複数の被写体、ピントのずれ、被写体の動きなど）により、結果は異なる場合があります。

※9 ベストフェイスはモーションフォトをオンにして撮影した写真でのみ利用可能です。本機能は新たな表情を生成するものではなく、モーションフォトの動画クリップ内のフレームから選択します。1枚の画像につき最大5人まで認識し、1人あたり最大3つの表情を提案します。結果の正確性においての保証はいたしかねます。

※10 編集を提案する機能はJPG、PNG、GIF形式に対応しています。最終的な仕上がりや品質は元画像の状態に依存し、結果の正確性においての保証はいたしかねます。写真の内容によって提案内容が異なる場合があります。またAIの特性上、結果や品質は毎回異なる場合があります。

※11 1つのクリップあたりの最大時間は90分、結合するクリップの最大時間は180分です。1つのビデオプロジェクトで最大60個のクリップを使用します。結果の正確性においての保証はいたしかねます。





かこって検索※12は、画像内の複数の対象を一度に検索することが可能になり、コーディネートやアクセサリーなど、気になるアイテムを簡単に調べることができます。

※12 かこって検索はGoogle LLCの商標です。表示される結果はイメージです。本機能は一部の対応デバイスで利用可能であり、インターネット接続が必要です。対応アプリおよび対応画面でのみ動作します。結果は視覚的な一致度により異なる場合があります。内容の正確性は必ずご確認ください。

新しいSamsung Galaxy AシリーズではAwesome Intelligenceの体験をさらに拡充し、検索や予定の整理、設定の調整など、日常の操作をより簡単にするためのAIエージェントを自由に選択できます。会話型デバイスエージェントとして進化したBixby※13は、自然な言葉で設定や機能を直感的に操作可能にし、Gemini※14はAIに一言依頼するだけで、Samsung Galaxyの標準アプリや一部のサードパーティアプリを連携し、複雑な操作をサポートすることが可能になり、よりスピーディーで直感的な操作体験を実現します。

※13 Bixbyの利用にはSamsungアカウントへのログインおよびデータ通信が必要です。提供される機能は国・地域・言語によって異なる場合があります。Bixbyは、英語（英国／米国／インド）、フランス語（フランス）、ドイツ語（ドイツ）、イタリア語（イタリア）、日本語（日本）、韓国語（韓国）、中国語（中国・標準語）、ポルトガル語（ブラジル）、スペイン語（スペイン／ラテンアメリカ）の特定のアクセントや方言に対応しています。すべての発音や表現に対応するものではなく、認識精度は発音や音量、周囲の環境などにより異なる場合があります。また、動画・ゲーム・音声の録音中、通話中、最大省電力モード、緊急モード、Samsung Kids利用時など、一部の状況では利用が制限される場合があります。サービスの提供状況は国・キャリア・言語・デバイスモデル・OSバージョンによって異なります。Bixbyは一部のアプリの操作に対応しており、対応アプリは今後拡大予定です。SmartThings対応デバイスを操作するには、事前にSmartThingsアプリへの接続が必要です。詳細はSmartThings公式サイト（www.samsung.com/smartthings）をご確認ください。

※14 GeminiはGoogle LLCの商標です。Gemini Live機能の利用にはインターネット接続およびGoogleアカウントへのログインが必要です。サービスの提供状況は国・言語・デバイスモデルによって異なる場合があります。機能は契約内容により異なる場合があり、結果も異なる場合があります。対応は一部の機能およびアカウントに限定されます。現在は、個人のGoogleアカウント（管理対象外）に加え、管理者によりGeminiへのアクセスが有効化された職場または学校のアカウントでも利用可能です。個人または学校のGoogleアカウントでの利用は13歳以上（または各国の規定年齢以上）、職場アカウントでの利用は18歳以上が対象となります。

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■「Samsung Galaxy A57 5G」概要

＜製品画像：「Samsung Galaxy A57 5G」 （全4色）＞





＜主な仕様：「Samsung Galaxy A57 5G」＞





※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

■製品詳細について

「Samsung Galaxy A57 5G」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-a/galaxy-a57-5g-awesome-navy-128gb-sm-a576qdbasjp

「Samsung Galaxy A57 5Gアクセサリー」詳細

https://onlineshop.docomo.ne.jp/products/accessories/limited-options/article/etc/930006

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●Google、Android、Gemini、かこって検索は、Google LLCの商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。