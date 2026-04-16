テレビ新広島は5月9日（土）マツダスタジアムで行われる「広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズ」の一戦を「新しいカギでずきゅん。 TSS全力応援デー」として盛り上げ、試合当日の始球式には、フジテレビ『新しいカギ』（土曜 よる8時）にレギュラー出演中のハナコ・岡部大が登場する。

バスケットボール部出身で、野球やカープに対する馴染みはあまりないという岡部だが、早稲田大学時代に、同じく在学中だった元カープの福井優也氏の後ろの席で授業を受けていたというエピソードが。人生で初めての始球式は「久しく野球のボールを投げていないので不安が大きいですが練習します！」と、意気込みを語った。 また同日テレビ新広島ではプレイボール直前から『スポラバ特別編 ハナコ岡部 参戦！新しいカギでカープ全力応援ＳＰ』と題し、試合直前の熱気を生放送でお届け。この日限りとなる『新しいカギ』とカープの異色コラボで、岡部が番組の名物コーナーになぞらえた”〇〇探し”に挑戦したり、選手の「シート紹介アナウンス」にもチャレンジ。また、この春テレビ新広島に入社した大型新人アナウンサーも初お披露目される。