三恵観光株式会社(本社：京都府福知山市、代表取締役社長 兼 CEO：杉本 潤明)は、2026年5月11日(月)に「エニタイムフィットネス川西東畦野店」をオープンいたします。これに先駆け、2026年4月24日(金)よりプレオープンを開始し、施設見学および店頭入会受付をスタートいたします。

あわせて、現在「最大約2万円お得」となる先行WEB入会キャンペーンを実施しております。





エニタイムフィットネス川西東畦野店





【プレオープン概要】

日時 ：2026年4月24日(金)～5月10日(日)10：00～19：00

内容 ：施設見学(無料)・店頭入会受付

特典 ：「アミノバリュー4000」プレゼント

(※アンケート回答者・先着120名様)

駐車場 ：30台／駐輪場：15台

アクセス：畦野駅より徒歩3分、川西インターより車で5分









【先行WEB入会キャンペーン】

オープンに先駆けて、合計最大21,460円お得になる「エニタイムフィットネス川西東畦野店」の先行WEB入会受付を開始しております。





≪先行入会キャンペーン内容≫

対象期間：2026年4月23日(木)まで

・セキュリティーキー発行手数料：通常5,500円→0円

・5月分会費(11日OPEN～) ：7,980円→0円

・6月分会費(まるまる1ヶ月) ：7,980円→0円





※18歳未満の方はご入会いただけませんが、高校生の方は保護者がご入会されている場合、無料でご利用いただけます。





お得な先行WEB入会はこちらから！

→ https://www.anytimefitness.co.jp/kawanishi-higashiuneno/





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1階(マシン搬入前)





2階(マシン搬入前)





【施設概要】

◆エニタイムフィットネス川西東畦野店





●所在地

兵庫県川西市東畦野2丁目1-12 1-2F

能勢電鉄 妙見線「畦野駅」から徒歩3分

新名神高速道路「川西IC」から車で5分





●営業時間

24時間・年中無休

(ノースタッフアワーあり)





●開業日

2026年5月11日(月)午前10：00





●月会費

7,980円(税込)





●店舗HP

https://www.anytimefitness.co.jp/kawanishi-higashiuneno/





●Instagramエニタイムフィットネス川西東畦野店

https://www.instagram.com/anytime_kawanishihigashiuneno





受付





◆エニタイムフィットネスとは？

2002年アメリカ・ミネアポリスの第1号店を皮切りに、世界30の国と地域5,000店超に発展した24時間型フィットネスジムです。

日本では全国47都道府県に1,000店舗以上を運営しています。

国内(1,200店舗)はもちろん、世界中(5,500店舗)すべて相互利用可能です。





エニタイムブランド





●臨時受付

川西東畦野店準備室：0773-22-0300(平日 9：00～17：30)

※川西東畦野店へのお問い合わせは川西東畦野店準備室にて受付しております。(4月24日まで)





【会社概要】

商号 ： 三恵観光株式会社

所在地 ： 京都府福知山市字堀小字下高田2346(福知山オフィス)

代表者 ： 代表取締役社長 兼 CEO 杉本 潤明

設立 ： 1971年6月

事業内容 ： 総合レジャー

資本金 ： 5,000万円(グループ全体)

三恵グループWebサイト ： https://sankei-group.jp/