善光寺門前の宿坊「蓮華院」再開。現代にひらく、自らと向き合うための宿坊として

信州善光寺蓮華院

「信州善光寺 蓮華院（れんげいん）」（以下、蓮華院）は、宿坊の大規模改修を経て、2026年4月15日（水）に再開いたします。本改修では、単なる設備更新にとどまらず、千年以上続く善光寺の信仰と精神性を礎に、宿坊のあり方を現代に重ね直しました。

情報に囲まれ、常に何かと接続し続ける現代において、蓮華院は「自らと静かに向き合うための余白」を提供します。都市生活者や一人旅、静かに過ごす時間を求める滞在者に向けた、ひらかれた宿坊です。

改修により新たに誕生した宿泊者を迎える土間。中庭を望む空間。▪️背景｜今、なぜ宿坊なのか

蓮華院には、特別なものはありません。無駄を削ぎ落とし、簡素にして必要十分な設えのみがあります。情報が溢れ続ける現代において、自らの内面に意識を向けるための「余白」は、次第に失われつつあります。信州善光寺の宿坊は、修行の場ではなく、参拝者がそれぞれの願いや想いを携えて訪れる場所でした。本改修ではその原点に立ち返り、日常から一歩離れ、自分自身と静かに向き合うための時間と空間を整えました。

▪️空間｜調心の間

改修において大切にしたのは、「古いものの中に宿る美を取り戻す」ことです。木の柱や障子が生み出す陰翳、時間を重ねた素材がつくる静かな気配。光だけでなく、影の中にこそ宿る静けさや美しさを感じる設計としています。

客室は、水回りなどの快適性を整えつつ、欄間や床間などもともとの日本らしい設えを活かしました。簡素でありながら心を整えるための十分な機能を備え、静かに自分へと立ち返るための空間となっています。

▪️食｜信州の恵みをいただく「小食（しょうじき）」

一日の始まりを整える営みとして、朝食を「小食（しょうじき）」として再構成しました。

精進料理の思想をもとに、肉や魚を用いず、粥や汁物を中心に、薬膳の知恵を取り入れた献立としています。信州の季節の野菜や、地域でつくられた味噌・醤油を用い、「本当に必要なものだけ」を丁寧にいただく食事です。薬膳茶とともにお召し上がりいただきます。善光寺のお朝事の後、五感をひらいて味わう一膳は、「これで十分である」という知足の感覚を静かに呼び起こします。

▪️無心の体験｜善光寺「お朝事」へのいざない

宿坊滞在の大きな価値である、善光寺の「お朝事」。早朝、蓮華院の住職により、道すがら善光寺の歴史や信仰、仏教の考え方についてお話ししながら本堂へご案内します。ただ参列するだけではなく、その背景や意味に触れながら向かうことで、体験の質は大きく変わります。読経の響きに包まれる中で、思考を手放し、無心へと向かう時間。日常では得がたい静寂の中で、自らの内面と向き合うひとときを提供します。

※日によって善光寺公認案内人によるご案内となる場合がございます

▪️継承｜受け継がれてきた営み大正期、蓮華院三階の大広間の様子

蓮華院は100年以上にわたり参拝者を迎える宿坊として、人の手による営みを積み重ねてきました。本改修では、そうした歴史を単に保存するのではなく、今の時代にふさわしいかたちで受け継ぐことを大切にしています。柱に刻まれた傷や長年使われてきた廊下の軋みなど、多くの人を迎えてきた痕跡もまた、この場所に流れる時間の一部です。それらを今に活かしながら整えています。目に見えるものだけでなく、積み重ねられてきた時間や人の気配に思いを馳せること。その感覚もまた、この場所に息づく営みのひとつです。

▪️地域との共鳴｜地元の手による再生

本改修は、長野の職人や事業者との協働により実現しました。

・建築設計：宮本忠長建築設計事務所

・施工：北野建設

・公式サイトディレクション：株式会社 Guide Runner.

・公式サイト制作：デザインスタジオ・エル

・写真：APITS art photograhy

・綿布団：箱山ふとん店

今回使用する布団は、宿坊で実際に使用していたものを箱山ふとん店により一枚ずつ丁寧に打ち直し、再生したものです。古いものを活かしながら使い継ぐ姿勢もまた、蓮華院の価値観を体現しています。

▪️日常｜寺の町に流れる時間

蓮華院の門を一歩出ると、善光寺とともに歩んできた寺の町の日常が広がります。

掃き清められた門前、静かに手を合わせる人々。朝の澄んだ空気や、日中の光、夕刻の静けさの中に、祈りの営みが息づいています。顔を洗う冷たい水や、焚きこまれた香の匂い、鳥の声。いつもとは少し違う感覚で、目にし、耳にし、感じることで、自分の内側にわずかな変化が生まれていきます。この場所に流れる日常に身を置くことで、滞在は静かに、自分の内側へと深まっていきます。

▪️伴走｜思想をともにかたちにする

今回の改修にあたっては、宿泊施設の開業や運営支援、ブランディング、地方まちづくりの支援を手がける「Voyagers Inc.（株式会社ボイジャーズ、https://voyagers.co.jp/）」が参画しています。構想段階から約6年にわたり対話を重ね、幾度となく現地に足を運びながら、住職の思いやこの場所に流れる時間と向き合い続けてきました。同社は、単なる運営支援にとどまらず、各分野に専門知識を持ち、かつ蓮華院再開の事業に共感をしてくれる人々を繋ぎ、その施設や場所が本来持つ価値に寄り添いながら、その在り方をともに言語化し、かたちにしていく伴走型の支援を特徴としています。

蓮華院においても、この場所に流れる時間や記憶に向き合いながら、宿としてのあり方をともに整えてきました。思想と実装を往復しながら磨き上げていくプロセスが、今回の再開を支えています。

＜信州善光寺 蓮華院について＞

信州善光寺 蓮華院は、約1400年の歴史を持つ善光寺の門前に連なる宿坊のひとつとして、古来より参拝者を受け入れてきました。善光寺信仰のもと、宗派を問わず人々を迎える宿坊として、その役割を担っています。

御本尊は、日本屈指の霊域である戸隠神社九頭龍社のかつての御本尊で、明治時代に縁あって蓮華院へ安置され、現在に至るまで当院にて大切に祀られています。

・施設名：信州善光寺 蓮華院

・所在地：〒380-0851 長野県長野市元善町476

・電話番号：026-232-3026

・客室数：４名定員（トイレ、洗面付）：2室、３名定員（トイレ、洗面付）：1室、２名定員（トイレ、洗面無し）：1室、6名定員（トイレ、洗面無し）：1室

・宿泊料金：1泊朝食付１名10,600円～（税込、1室２名利用時１名料金）

・信州善光寺のお朝事：朝開催／別途 内陣券（800円）または 共通券（1,500円）が必要となります

※特別な法要がある際、お朝事が開催されない日がございます

・公式サイト https://rengein.org こちらよりご予約を承っております

＜信州善光寺 蓮華院 関口住職＞

関口 慈圓（せきぐち じえん）

蓮華院住職／平成28年3月堂奉行就任

千年以上続く善光寺の信仰と、脈々と受け継がれてきた精神性。それらを次世代へと繋いでいくことは、この宿を預かる私の責務であると感じています。かつて芸術家や多くの人々が、宿坊での逗留を自らの糧としてきました。そうした営みが、今はどこか遠いものになりつつあるように感じます。この場を再び、誰もが自らの輪郭に触れられる開かれた門戸として、再興したいと考えています。古いものの中に眠る美を磨き直し、現代の感性と調和させることで、訪れる方が「元来の真価」に気づく。その一助となれましたら、これ以上の喜びはありません。