魔法のような冷却効果！体感温度を一瞬で下げる「FJ011」ハンディファン。本日Makuakeにて登場。最大40％OFF！

株式会社tonex

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1.10m先まで、涼しさが広がる

超高速エンジンが生み出す強力な風は、従来比156％以上の風量。離れた場所にいる家族も、並んで歩く友人も、まとめて涼しい風を届ける広範囲冷却。

2.安心の長時間、次世代電池が実現

飛行機内持ち込み可能な準固体電池を搭載。最長10時間の連続使用で、朝から夜までたっぷり使えます。約2時間のType-C急速充電対応。

従来のハンディファンに搭載されているリチウムイオン電池は、液体電解質を使用しているため、高温環境下での発火リスクや、経年劣化によるバッテリー持続時間の低下が課題でした。

一方、準固体電池は、液体と固体の両方の特性を併せ持つ次世代電池。固体電解質をベースにしながら、イオン伝導度を高めるために微量の電解液を使用したハイブリッド構造を採用しています。

・難燃性の設計で、万が一の高温時や衝撃時でも発火・発煙リスクを大幅に低減

・エネルギー密度が高く、劣化しにくい特性で、従来比約4倍長持ちを実現

・約80℃の高温まで安定して作動。真夏の炎天下でも性能が落ちない

3.触れた瞬間、暑さを忘れる

冷却モードをONにすると、超伝導アルミプレートが瞬時に冷却。熱った肌に当てれば、ダイレクトに冷たさを届けます。ひんやり氷触感と冷風が同時に肌を包み込む、最高に気持ちいい冷却体験が味わえます。

4.風量は、自由自在に

1から100まで、指先ひとつで細かくコントロール。さらに20/40/60/80/100の5段階モードも搭載。「＋」「-」ボタンを長押しすればなめらかに変化し、シーンに合わせて最適な風を選べます。

5.折れば変わる、3つの顔

回転式折りたたみで、手持ち・卓上・首かけの3WAYに対応。使わないときはバッグやポケットにすっぽり収まる携帯サイズ。

6.一目でわかるから、安心

バッテリー残量と使用中の風量をリアルタイム表示。充電中は数字が点滅し、状態がひと目で把握できます。余計な操作は、もう必要ありません。

7.細部まで、考え抜いた

髪が絡まりにくい安全ネット、わずか20dBの静音設計、そしてブラック／ホワイト／ピンクの3色展開。見た目も、使い心地も、妥協しません。

体感温度を一瞬で下げる「FJ011」ハンディファン 動画公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xSK0ULCRRro ]

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