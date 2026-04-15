【KAITO 誕生20周年】山梨の「現代の名工」による本格ジュエリーなど、日常を彩る特別なアニバーサリーアクセサリー4種をLUMOTIONより4/15先行予約開始

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株式会社加藤商会


株式会社加藤商会（山梨県甲府市）が展開するブランド「LUMOTION（ルモーション）」より、バーチャルシンガー「KAITO」の誕生20周年を記念したアクセサリーコレクションが登場。



「KAITO」は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する男性バーチャルシンガーです。2006年の登場以来、楽曲制作にとどまらず、多様な創作分野へと広がり、多くのクリエイターやファンに支持され続けています。



2026年、誕生20周年という節目を迎え、これまでの歩みと感謝を込めた特別なプロダクトとして、本シリーズが展開されます。本コレクションは、LUMOTIONのコンセプト「感情が、光になる」のもと、KAITOの世界観を“身に纏う体験”として再構築。


日常使いできるジュエリーとしての完成度と、アニバーサリーアイテムとしての特別感を両立しています。


　描き下ろしイラストについて



本企画のために、新規描き下ろしイラストを制作。


イラストレーターの色塩氏により、KAITOの等身イラストとミニキャライラストの2種が描き下ろされました。等身イラストではアニバーサリーにふさわしい特別感を、ミニキャライラストでは親しみやすさを表現。アクセサリーと連動したビジュアル展開により、世界観とプロダクトが一体となった企画となっています。イラストを使用したアイテムも展開予定です。


　商品ラインナップ

■KAITO 20th Anniversary ペンダント for LUMOTION


KAITOの意匠を落とし込んだオリジナル造形のペンダント。2種類のキュービックジルコニアを組み合わせ、角度によって表情が変化する輝きを楽しめるアニバーサリーモデル。



KAITO 20th Anniversary ペンダント for LUMOTION

価格：13,000円（税別）


種類：１種


素材：サージカルステンレス316L、キュービックジルコニア、IPコーティング


サイズ：チェーン全長475mm（アジャスター部47mm）、ペンダント部H20mm×W9.93mm(約)



■KAITO 20th Anniversary ブレスレット for LUMOTION


シンプルな構成の中にKAITOらしいカラーリングと輝きを取り入れたブレスレット。日常使いしやすいデザインで、さりげなく世界観を取り入れられる一本。



KAITO 20th Anniversary ブレスレット for LUMOTION

価格：13,000円（税別）


素材：サージカルステンレス316L、キュービックジルコニア、IPコーティング


サイズ：全長210mm（アジャスター部35mm）、ストーン部φ9.93mm(約)



■KAITO 20th Anniversary イヤーカフ for LUMOTION


チェーンとストーンを組み合わせた立体的なデザインのイヤーカフ。


ピアスホール不要で装着でき、コーディネートのアクセントとして印象的な存在感を放ちます。



KAITO 20th Anniversary イヤーカフ for LUMOTION

価格：13,000円（税別）


素材：サージカルステンレス316L、キュービックジルコニア、IPコーティング


サイズ：全長H45mm×W9.16mm、リング部W3.75mm（約）、開放部3mm、ストーン部φ9.16mm(約)、φ3.73mm、チェーン部20mm



■KAITO 20th Anniversary ストーンペンダント for LUMOTION


ソーダライト、水晶、江戸ガラスの3種展開によるストーンペンダント。ストーンは宝石研磨職人で「現代の名工」の依田和夫氏（依田貴石代表）による手作業仕上げで、一点ごとに異なる表情を楽しめます。



江戸ガラスver.


水晶ver.


ソーダライトver.

価格：各13,000円（税別）


素材：サージカルステンレス316L、キュービックジルコニア、IPコーティング
サイズ：全長H45mm×W9.16mm、ストーン部H23mm×W12.41mm(約)


※職人による手作業のため、形状や色味には個体差がございます。



■共通仕様・付属品



専用パッケージ、専用ジュエリーポーチ、ギャランティカード

・20周年の刻印入り


・専用パッケージ


・専用ジュエリーポーチ


・オリジナルショッパー


・ギャランティカード



　販売情報

発売日：2026年7月13日（月）

株式会社加藤商会オフィシャルECサイトで販売。



■先行予約期間


2026年4月15日（水）～4月26日（日）23:59まで


■先行予約 販売サイト


https://katostore.square.site/


※先行予約数量に達した場合、予約受付を早期終了する場合がございます。



■先行予約期間終了後の販売サイト


KATO Store＜KAITO 20th Anniversary特設ページ＞


https://katoshokai.official.ec/p/00014



　ご注意

・本商品は製造工程の特性上、細かな個体差が生じる場合がございます。


・掲載画像はサンプルのため、実際の商品と仕様や色味が異なる場合がございます。



■ブランド「LUMOTION」について



LUMOTION（ルモーション）は、「Emotion in Motion（感情が、光になる）」をコンセプトに、想いを光として身に纏うアクセサリーブランドです。


SNSにて情報発信しております。


X：https://x.com/katoshokai_cpp


インスタグラム：https://www.instagram.com/lumotion_jp/


　会社概要

株式会社加藤商会（山梨県甲府市）


コーポレートサイト：https://katousyoukai.com/