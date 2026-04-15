【KAITO 誕生20周年】山梨の「現代の名工」による本格ジュエリーなど、日常を彩る特別なアニバーサリーアクセサリー4種をLUMOTIONより4/15先行予約開始
株式会社加藤商会（山梨県甲府市）が展開するブランド「LUMOTION（ルモーション）」より、バーチャルシンガー「KAITO」の誕生20周年を記念したアクセサリーコレクションが登場。
「KAITO」は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する男性バーチャルシンガーです。2006年の登場以来、楽曲制作にとどまらず、多様な創作分野へと広がり、多くのクリエイターやファンに支持され続けています。
2026年、誕生20周年という節目を迎え、これまでの歩みと感謝を込めた特別なプロダクトとして、本シリーズが展開されます。本コレクションは、LUMOTIONのコンセプト「感情が、光になる」のもと、KAITOの世界観を“身に纏う体験”として再構築。
日常使いできるジュエリーとしての完成度と、アニバーサリーアイテムとしての特別感を両立しています。
描き下ろしイラストについて
本企画のために、新規描き下ろしイラストを制作。
イラストレーターの色塩氏により、KAITOの等身イラストとミニキャライラストの2種が描き下ろされました。等身イラストではアニバーサリーにふさわしい特別感を、ミニキャライラストでは親しみやすさを表現。アクセサリーと連動したビジュアル展開により、世界観とプロダクトが一体となった企画となっています。イラストを使用したアイテムも展開予定です。
商品ラインナップ
■KAITO 20th Anniversary ペンダント for LUMOTION
KAITOの意匠を落とし込んだオリジナル造形のペンダント。2種類のキュービックジルコニアを組み合わせ、角度によって表情が変化する輝きを楽しめるアニバーサリーモデル。
KAITO 20th Anniversary ペンダント for LUMOTION
価格：13,000円（税別）
種類：１種
素材：サージカルステンレス316L、キュービックジルコニア、IPコーティング
サイズ：チェーン全長475mm（アジャスター部47mm）、ペンダント部H20mm×W9.93mm(約)
■KAITO 20th Anniversary ブレスレット for LUMOTION
シンプルな構成の中にKAITOらしいカラーリングと輝きを取り入れたブレスレット。日常使いしやすいデザインで、さりげなく世界観を取り入れられる一本。
KAITO 20th Anniversary ブレスレット for LUMOTION
価格：13,000円（税別）
素材：サージカルステンレス316L、キュービックジルコニア、IPコーティング
サイズ：全長210mm（アジャスター部35mm）、ストーン部φ9.93mm(約)
■KAITO 20th Anniversary イヤーカフ for LUMOTION
チェーンとストーンを組み合わせた立体的なデザインのイヤーカフ。
ピアスホール不要で装着でき、コーディネートのアクセントとして印象的な存在感を放ちます。
KAITO 20th Anniversary イヤーカフ for LUMOTION
価格：13,000円（税別）
素材：サージカルステンレス316L、キュービックジルコニア、IPコーティング
サイズ：全長H45mm×W9.16mm、リング部W3.75mm（約）、開放部3mm、ストーン部φ9.16mm(約)、φ3.73mm、チェーン部20mm
■KAITO 20th Anniversary ストーンペンダント for LUMOTION
ソーダライト、水晶、江戸ガラスの3種展開によるストーンペンダント。ストーンは宝石研磨職人で「現代の名工」の依田和夫氏（依田貴石代表）による手作業仕上げで、一点ごとに異なる表情を楽しめます。
江戸ガラスver.
水晶ver.
ソーダライトver.
価格：各13,000円（税別）
素材：サージカルステンレス316L、キュービックジルコニア、IPコーティング
サイズ：全長H45mm×W9.16mm、ストーン部H23mm×W12.41mm(約)
※職人による手作業のため、形状や色味には個体差がございます。
■共通仕様・付属品
専用パッケージ、専用ジュエリーポーチ、ギャランティカード
・20周年の刻印入り
・専用パッケージ
・専用ジュエリーポーチ
・オリジナルショッパー
・ギャランティカード
販売情報発売日：2026年7月13日（月）
株式会社加藤商会オフィシャルECサイトで販売。
■先行予約期間
2026年4月15日（水）～4月26日（日）23:59まで
■先行予約 販売サイト
https://katostore.square.site/
※先行予約数量に達した場合、予約受付を早期終了する場合がございます。
■先行予約期間終了後の販売サイト
KATO Store＜KAITO 20th Anniversary特設ページ＞
https://katoshokai.official.ec/p/00014
ご注意
・本商品は製造工程の特性上、細かな個体差が生じる場合がございます。
・掲載画像はサンプルのため、実際の商品と仕様や色味が異なる場合がございます。
■ブランド「LUMOTION」について
LUMOTION（ルモーション）は、「Emotion in Motion（感情が、光になる）」をコンセプトに、想いを光として身に纏うアクセサリーブランドです。
SNSにて情報発信しております。
X：https://x.com/katoshokai_cpp
インスタグラム：https://www.instagram.com/lumotion_jp/
会社概要
株式会社加藤商会（山梨県甲府市）
コーポレートサイト：https://katousyoukai.com/