【KAITO 誕生20周年】山梨の「現代の名工」による本格ジュエリーなど、日常を彩る特別なアニバーサリーアクセサリー4種をLUMOTIONより4/15先行予約開始

株式会社加藤商会

株式会社加藤商会（山梨県甲府市）が展開するブランド「LUMOTION（ルモーション）」より、バーチャルシンガー「KAITO」の誕生20周年を記念したアクセサリーコレクションが登場。

「KAITO」は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する男性バーチャルシンガーです。2006年の登場以来、楽曲制作にとどまらず、多様な創作分野へと広がり、多くのクリエイターやファンに支持され続けています。

2026年、誕生20周年という節目を迎え、これまでの歩みと感謝を込めた特別なプロダクトとして、本シリーズが展開されます。本コレクションは、LUMOTIONのコンセプト「感情が、光になる」のもと、KAITOの世界観を“身に纏う体験”として再構築。

日常使いできるジュエリーとしての完成度と、アニバーサリーアイテムとしての特別感を両立しています。

描き下ろしイラストについて

本企画のために、新規描き下ろしイラストを制作。

イラストレーターの色塩氏により、KAITOの等身イラストとミニキャライラストの2種が描き下ろされました。等身イラストではアニバーサリーにふさわしい特別感を、ミニキャライラストでは親しみやすさを表現。アクセサリーと連動したビジュアル展開により、世界観とプロダクトが一体となった企画となっています。イラストを使用したアイテムも展開予定です。

商品ラインナップ

■KAITO 20th Anniversary ペンダント for LUMOTION

KAITOの意匠を落とし込んだオリジナル造形のペンダント。2種類のキュービックジルコニアを組み合わせ、角度によって表情が変化する輝きを楽しめるアニバーサリーモデル。

KAITO 20th Anniversary ペンダント for LUMOTION

価格：13,000円（税別）

種類：１種

素材：サージカルステンレス316L、キュービックジルコニア、IPコーティング

サイズ：チェーン全長475mm（アジャスター部47mm）、ペンダント部H20mm×W9.93mm(約)

■KAITO 20th Anniversary ブレスレット for LUMOTION

シンプルな構成の中にKAITOらしいカラーリングと輝きを取り入れたブレスレット。日常使いしやすいデザインで、さりげなく世界観を取り入れられる一本。

KAITO 20th Anniversary ブレスレット for LUMOTION

価格：13,000円（税別）

素材：サージカルステンレス316L、キュービックジルコニア、IPコーティング

サイズ：全長210mm（アジャスター部35mm）、ストーン部φ9.93mm(約)

■KAITO 20th Anniversary イヤーカフ for LUMOTION

チェーンとストーンを組み合わせた立体的なデザインのイヤーカフ。

ピアスホール不要で装着でき、コーディネートのアクセントとして印象的な存在感を放ちます。

KAITO 20th Anniversary イヤーカフ for LUMOTION

価格：13,000円（税別）

素材：サージカルステンレス316L、キュービックジルコニア、IPコーティング

サイズ：全長H45mm×W9.16mm、リング部W3.75mm（約）、開放部3mm、ストーン部φ9.16mm(約)、φ3.73mm、チェーン部20mm

■KAITO 20th Anniversary ストーンペンダント for LUMOTION

ソーダライト、水晶、江戸ガラスの3種展開によるストーンペンダント。ストーンは宝石研磨職人で「現代の名工」の依田和夫氏（依田貴石代表）による手作業仕上げで、一点ごとに異なる表情を楽しめます。

江戸ガラスver.水晶ver.ソーダライトver.

価格：各13,000円（税別）

素材：サージカルステンレス316L、キュービックジルコニア、IPコーティング

サイズ：全長H45mm×W9.16mm、ストーン部H23mm×W12.41mm(約)

※職人による手作業のため、形状や色味には個体差がございます。

■共通仕様・付属品

専用パッケージ、専用ジュエリーポーチ、ギャランティカード

・20周年の刻印入り

・専用パッケージ

・専用ジュエリーポーチ

・オリジナルショッパー

・ギャランティカード

販売情報

発売日：2026年7月13日（月）

株式会社加藤商会オフィシャルECサイトで販売。

■先行予約期間

2026年4月15日（水）～4月26日（日）23:59まで

■先行予約 販売サイト

https://katostore.square.site/

※先行予約数量に達した場合、予約受付を早期終了する場合がございます。

■先行予約期間終了後の販売サイト

KATO Store＜KAITO 20th Anniversary特設ページ＞

https://katoshokai.official.ec/p/00014

ご注意

・本商品は製造工程の特性上、細かな個体差が生じる場合がございます。

・掲載画像はサンプルのため、実際の商品と仕様や色味が異なる場合がございます。

■ブランド「LUMOTION」について

LUMOTION（ルモーション）は、「Emotion in Motion（感情が、光になる）」をコンセプトに、想いを光として身に纏うアクセサリーブランドです。

SNSにて情報発信しております。

X：https://x.com/katoshokai_cpp

インスタグラム：https://www.instagram.com/lumotion_jp/

会社概要

株式会社加藤商会（山梨県甲府市）

コーポレートサイト：https://katousyoukai.com/