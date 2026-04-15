talikiファンド、「シングルマザーの就労インフラ」をつくる株式会社CLACKへシードラウンドで出資

株式会社taliki

社会課題解決と事業成長の両立を支援する株式会社taliki（本社：京都市、代表：中村多伽、以下：「当社」）が運営するtaliki2号ファンド（以下：「当ファンド」）は、シングルマザーをはじめとした子育て女性の学び直しやキャリア形成に伴走するプログラム「ジョブトランジット」を運営する株式会社CLACK（本社：東京都渋谷区、代表：平井大輝、以下：「CLACK社」）に対し、第三者割当増資による投資を実行いたしました。

この度の出資により、当ファンドはCLACK社の事業成長およびその先の社会的インパクトの拡大に寄与してまいります。

■ 本投資の背景

CLACK社代表の平井氏は、2018年にtalikiの社会起業家育成プログラム「タリキチプロジェクト」の第２期生として参加し、認定NPO法人CLACKで7年間にわたり困窮家庭などの高校生を支援してきました。

その経験や実績をベースに、AI普及による労働市場の変化を見据え、シングルマザーをはじめとした社会構造によって就労が困難となる方々を対象とする就労インフラを構想し、株式会社CLACKを創業しました。

当ファンドは、同氏の現場に根ざした深い洞察とネットワーク、そして社会課題をスタートアップの機動力で解決しようとする強い意志を高く評価し、「ポストAI時代の就労インフラ」の社会実装を加速させるパートナーとして、今回の出資を決定いたしました。

■ 株式会社CLACKおよび「ジョブトランジット」について

CLACK社は、生成AIの普及によりホワイトカラーの業務が激変する「AI失業時代」において、子育て女性やシングルマザーが、未経験からでも最短でスキルを身につけ、次の仕事へとポジティブに移行できるプラットフォーム「ジョブトランジット」を開発しています。

1. サービスコンセプト

「子育てと両立できるキャリアを、3ヶ月で実現する」

子育て女性やシングルマザーなど、就労にブランクがあったり、育児との両立に不安を抱えたりしている女性を対象とした、完全無料の就職・転職伴走プログラムです。

2. 具体的な提供価値- スマホ完結の学習カリキュラム：1日10分からの動画学習で、家事や育児のスキマ時間に就職準備が可能- 個別キャリアプランの策定：専門のアドバイザーが伴走し、本人の希望や適性に合わせた独自の「キャリアプランシート」を作成- 実践的な選考対策：履歴書・職務経歴書の作成サポートから、子育て女性特有の質問に対応した面接練習までを網羅- 「長く働ける」職場提案：自宅から通いやすく、かつ育児への理解がある企業の求人を厳選して提案3. 社会的意義- 対象者の不安解消：「スキルがない」「ブランクがある」「家の近くで探したい」といった切実な悩みに寄り添い、現状を打破するきっかけを提供- 行政との連携：中野区との地域包括ケア推進パートナーシップ（NIC+）協定を締結するなど、公的機関とも連携した信頼性の高い支援体制- サステナブルな仕組み：参加者からは費用を取らず、困窮層でもリスクなく挑戦できるモデルを実現

■ 各社コメント

株式会社CLACK 代表取締役 平井大輝 氏

自身もひとり親家庭で育ち、NPO法人で500名以上のひとり親家庭の高校生の支援をしてきた中で、シングルマザーの方の仕事探しの大変さを間近で見てきました。

シングルマザーの方は、家事育児と仕事を両立するため、比較的体の負担が少なく時間の融通が効きやすい定型的な事務職に就いていることが多いですが、こうした仕事が一番AIに置き換えられやすいとも言われています。ただでさえ大変な仕事探しが、今後より一層困難になっていくことが想定されます。

働く条件に制約のある子育て女性にとって、ポジティブな職の移行を叶えていく、そのための事業が「ジョブトランジット」です。この事業をインパクトスタートアップとして拡大していきます。

talikiファンド 代表パートナー 中村多伽

talikiの注力領域であるシングルマザー向けのサービスということ、8年前にプログラムでお会いした時から誰よりも考え続け行動を止めない平井さんという起業家が素晴らしいということから、今回VCとしてご出資させていただきました。同じ船に乗れることを大変光栄に思います。

■ 出資リリースイベント開催

CLACK社への出資を記念し、オンラインイベントを開催いたします。

平井氏に、NPOからスタートアップへの転向にまつわる話や、talikiからの出資について伺っていきます。

日時：4/27（月）15:00-16:00

場所：オンライン（参加登録完了メールにてご確認いただけます）

参加費：無料

内容（例）：

- NPOからスタートアップへ転向した理由、決断のタイミング- 当事者からマネタイズできない場合の突破口- NPOから経済合理性が求められるスタートアップへのマインドチェンジ- NPOとスタートアップ、組織の役割分担と切り分け方- talikiから出資を受けた理由、投資家から見た事業の可能性

詳細・お申し込みはこちら：

https://luma.com/03v8u21u(https://luma.com/03v8u21u)

■ 資金調達のお問い合わせ

当ファンドでは現在積極的に投資活動を行っております。

投資対象：

・領域： 社会課題領域全般。注力領域としては少子高齢化／地域／マイノリティ／貧困、暴力、公衆衛生などを含むセーフティネット

・ステージ： シード・アーリーステージ中心

・特徴： 課題解決と高い拡張性を志向するスタートアップ

投資金額： 1社あたり100万円～5,000万円

出資をご希望の方はこちらよりお問い合わせください。

https://taliki.vc/(https://taliki.vc/)

（出資に関係のないお問い合わせ・営業メールについてはご対応致しかねます。）

【会社概要】

株式会社CLACK

代表：平井 大輝

本社：東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー27F COEBI

設立：2024年

事業内容：教育事業 、人材紹介事業

URL：https://jobtransit.jp/



株式会社taliki

代表： 中村 多伽

本社： 京都府京都市中京区丸屋町317

設立： 2017年

事業内容： 社会起業家のインキュベーション事業、社会課題解決型スタートアップへの投資、大企業向けオープンイノベーション支援、シンクタンク・オウンドメディア「taliki.org」の運営

URL： https://taliki.co.jp/

シンクタンク・オウンドメディア「taliki.org」： https://taliki.org/