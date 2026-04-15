デンマーク発″Hoptimist″ × 浮世絵コレクションが日本限定で誕生。渋谷PARCO 5FにてローンチPOPUP【4/16-26】開催

株式会社イデアポート

デンマーク発のデザインオブジェ「Hoptimist（ホプティミスト）」は、日本を代表するアート「浮世絵」との融合による新コレクションを、日本限定で発表いたします。

本コレクションのローンチとして、2026年4月16日から4月26日までの期間、渋谷PARCO 5FにてPOPUPを開催。浮世絵の世界観とHoptimistの“揺れ”を体感できる特別な空間を展開します。

デンマークのデザインオブジェ「Hoptimist」と、日本を代表するアート「浮世絵」。

異なる文化の中で生まれながらも、人々に喜びや感情を届けたいという想いは、両者に共通する原点です。

大胆な線と色彩で描かれてきた浮世絵は、Hoptimistの丸みを帯びたフォルムに映し出されることで、一枚の「絵」から、立体として楽しむ「オブジェ」へと姿を変えます。

静止していた美は、触れることで揺れ、空間の中で新たな表情を生み出します。

Hoptimist(ホプティミスト)×浮世絵 特設サイト

https://www.hoptimist-ukiyoe.com(https://www.hoptimist-ukiyoe.com)

【商品特徴】

■ 浮世絵 × 立体造形

葛飾北斎の波や富士、歌川国芳の猫や骸骨など、日本美術を象徴するモチーフを、Hoptimistの丸みを帯びたフォルムに落とし込み、立体として再構築。

鑑賞する平面のアートから、空間の中で存在するオブジェへと昇華させました。

■ 揺れる構造

Hoptimist独自のバネ構造により、触れることでオブジェが軽やかに揺れ動きます。

この“揺れ”は、感情の動きや心の変化を可視化するHoptimistの象徴的な要素。

浮世絵が持つ躍動感や余韻に、実際の動きと時間を与え、より直感的なアート体験へと導きます。

■ 日常に溶け込むアート

ミニマルなサイズとデザインにより、インテリアとして空間に自然に溶け込みます。

伝統的な浮世絵を、日常の中で楽しめる存在へ。

ふとした瞬間に視線を引き、心を少し前向きにする、Hoptimistならではのアートです。

Hoptimist POPUP @SHIBUYA PARCO 5F

渋谷PARCOにてPOPUPイベント開催 4月16日(木) - 26日(金)ホプティミスト×浮世絵コラボの世界観

本POPUPでは、

日本限定のUKIYO-E Collectionの発売をはじめ、浮世絵の世界観を体感できるフォトスポットを展開！

POPUP限定「Hoptimist×浮世絵 ポストカード」も販売！

さらに、Hoptimistのインラインモデルを含むフルラインナップを取り揃え、ビンブル・バンブルの魅力を体感いただける特別な空間をご用意しています。

POP-UP Information

期間：2026年4月16日(木) - 4月26日(日)

場所：渋谷PARCO 5F 東京都渋谷区宇田川町15-1 5F SPACE "CORE"

【商品ラインナップ】

葛飾 北斎 HOKUSAI KATSUSHIKA

冨嶽三十六景「神奈川沖浪裏」

Bumble UKIYO-E WAVE M

5722000388562 HP-J05 M size

\6,930 intax

Bumble UKIYO-E WAVE S

5722000385875 HP-J01 S size

\5,500 intax

葛飾 北斎 HOKUSAI KATSUSHIKA

冨嶽三十六景「凱風快晴」

Bumble UKIYO-E FUJI M

5722000388555

HP-J06

M size

\6,930 intax

Bumble UKIYO-E FUJI S

5722000385882

HP-J02

S size

\5,500 intax

歌川 国芳 KUNIYOSHI UTAGAWA

「猫飼好五十三疋」

Bumble UKIYO-E CAT S

5722000385905

HP-J03

S size

\5,500 intax

歌川 国芳 KUNIYOSHI UTAGAWA

「相馬の古内裏」

Bumble UKIYO-E SKELTON S

5722000389019

HP-J04

S size

\\5,500 intax

■Hoptimist（ホプティミスト）

「Hoptimist」は、1968年にデンマークのデザイナー、ハンス・グスタフ・エーレンライヒによって生まれた、世界中で愛されているデザインオブジェ。



彼の目標は、ホプティミストが人々に幸せと笑顔を届けること。

今では、ホプティミストは「ハッピームーブメント」の象徴として、人々に喜びと笑顔を届ける存在となっています。

揺らすと跳ねる独特の動きと、愛らしいデザインは、インテリアとしてはもちろん、ギフトやデスクにもおすすめ。

今後も全国の取扱店舗やイベント、オンラインストアにて順次展開予定です。

詳細情報は公式SNS・Webサイトにて随時更新いたします。ぜひご注目ください。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社イデアポート HOPTIMIST PR担当

電話：03-5715-3251

お問い合わせメール：info@ideaport.co.jp

公式ホームページ：https://www.hoptimist.jp/

公式オンラインストア：https://www.hoptimist-store.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/hoptimist_japan/