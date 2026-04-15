デンマーク発″Hoptimist″ × 浮世絵コレクションが日本限定で誕生。渋谷PARCO 5FにてローンチPOPUP【4/16-26】開催

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株式会社イデアポート


デンマーク発のデザインオブジェ「Hoptimist（ホプティミスト）」は、日本を代表するアート「浮世絵」との融合による新コレクションを、日本限定で発表いたします。


本コレクションのローンチとして、2026年4月16日から4月26日までの期間、渋谷PARCO 5FにてPOPUPを開催。浮世絵の世界観とHoptimistの“揺れ”を体感できる特別な空間を展開します。



デンマークのデザインオブジェ「Hoptimist」と、日本を代表するアート「浮世絵」。


異なる文化の中で生まれながらも、人々に喜びや感情を届けたいという想いは、両者に共通する原点です。



大胆な線と色彩で描かれてきた浮世絵は、Hoptimistの丸みを帯びたフォルムに映し出されることで、一枚の「絵」から、立体として楽しむ「オブジェ」へと姿を変えます。


静止していた美は、触れることで揺れ、空間の中で新たな表情を生み出します。


Hoptimist(ホプティミスト)×浮世絵　特設サイト


https://www.hoptimist-ukiyoe.com(https://www.hoptimist-ukiyoe.com)





【商品特徴】


■ 浮世絵 × 立体造形


葛飾北斎の波や富士、歌川国芳の猫や骸骨など、日本美術を象徴するモチーフを、Hoptimistの丸みを帯びたフォルムに落とし込み、立体として再構築。
鑑賞する平面のアートから、空間の中で存在するオブジェへと昇華させました。



■ 揺れる構造


Hoptimist独自のバネ構造により、触れることでオブジェが軽やかに揺れ動きます。
この“揺れ”は、感情の動きや心の変化を可視化するHoptimistの象徴的な要素。
浮世絵が持つ躍動感や余韻に、実際の動きと時間を与え、より直感的なアート体験へと導きます。



■ 日常に溶け込むアート


ミニマルなサイズとデザインにより、インテリアとして空間に自然に溶け込みます。
伝統的な浮世絵を、日常の中で楽しめる存在へ。
ふとした瞬間に視線を引き、心を少し前向きにする、Hoptimistならではのアートです。




　　　　　　　Hoptimist POPUP 　@SHIBUYA PARCO 5F


渋谷PARCOにてPOPUPイベント開催 4月16日(木) - 26日(金)

ホプティミスト×浮世絵コラボの世界観

本POPUPでは、


日本限定のUKIYO-E Collectionの発売をはじめ、浮世絵の世界観を体感できるフォトスポットを展開！


POPUP限定「Hoptimist×浮世絵 ポストカード」も販売！


さらに、Hoptimistのインラインモデルを含むフルラインナップを取り揃え、ビンブル・バンブルの魅力を体感いただける特別な空間をご用意しています。



POP-UP Information


期間：2026年4月16日(木) - 4月26日(日)


場所：渋谷PARCO 5F 　東京都渋谷区宇田川町15-1 5F SPACE "CORE"



【商品ラインナップ】


葛飾 北斎　HOKUSAI KATSUSHIKA


冨嶽三十六景「神奈川沖浪裏」



Bumble UKIYO-E WAVE M


5722000388562 HP-J05 M size


\6,930 intax



Bumble UKIYO-E WAVE S


5722000385875 HP-J01 S size


\5,500 intax




葛飾 北斎　HOKUSAI KATSUSHIKA


冨嶽三十六景「凱風快晴」


Bumble UKIYO-E FUJI M

5722000388555


HP-J06


M size


\6,930 intax



Bumble UKIYO-E FUJI S


5722000385882


HP-J02


S size


\5,500 intax




歌川 国芳 KUNIYOSHI UTAGAWA


「猫飼好五十三疋」


Bumble UKIYO-E CAT S


5722000385905


HP-J03


S size


\5,500 intax




歌川 国芳 KUNIYOSHI UTAGAWA


「相馬の古内裏」


Bumble UKIYO-E SKELTON S


5722000389019


HP-J04


S size


\\5,500 intax





■Hoptimist（ホプティミスト）


「Hoptimist」は、1968年にデンマークのデザイナー、ハンス・グスタフ・エーレンライヒによって生まれた、世界中で愛されているデザインオブジェ。



彼の目標は、ホプティミストが人々に幸せと笑顔を届けること。
今では、ホプティミストは「ハッピームーブメント」の象徴として、人々に喜びと笑顔を届ける存在となっています。


揺らすと跳ねる独特の動きと、愛らしいデザインは、インテリアとしてはもちろん、ギフトやデスクにもおすすめ。



今後も全国の取扱店舗やイベント、オンラインストアにて順次展開予定です。
詳細情報は公式SNS・Webサイトにて随時更新いたします。ぜひご注目ください。



【本リリースに関するお問い合わせ先】


株式会社イデアポート HOPTIMIST PR担当


電話：03-5715-3251


お問い合わせメール：info@ideaport.co.jp


公式ホームページ：https://www.hoptimist.jp/


公式オンラインストア：https://www.hoptimist-store.jp/


公式インスタグラム：https://www.instagram.com/hoptimist_japan/