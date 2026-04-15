デンマーク発″Hoptimist″ × 浮世絵コレクションが日本限定で誕生。渋谷PARCO 5FにてローンチPOPUP【4/16-26】開催
デンマーク発のデザインオブジェ「Hoptimist（ホプティミスト）」は、日本を代表するアート「浮世絵」との融合による新コレクションを、日本限定で発表いたします。
本コレクションのローンチとして、2026年4月16日から4月26日までの期間、渋谷PARCO 5FにてPOPUPを開催。浮世絵の世界観とHoptimistの“揺れ”を体感できる特別な空間を展開します。
デンマークのデザインオブジェ「Hoptimist」と、日本を代表するアート「浮世絵」。
異なる文化の中で生まれながらも、人々に喜びや感情を届けたいという想いは、両者に共通する原点です。
大胆な線と色彩で描かれてきた浮世絵は、Hoptimistの丸みを帯びたフォルムに映し出されることで、一枚の「絵」から、立体として楽しむ「オブジェ」へと姿を変えます。
静止していた美は、触れることで揺れ、空間の中で新たな表情を生み出します。
Hoptimist(ホプティミスト)×浮世絵 特設サイト
https://www.hoptimist-ukiyoe.com(https://www.hoptimist-ukiyoe.com)
【商品特徴】
■ 浮世絵 × 立体造形
葛飾北斎の波や富士、歌川国芳の猫や骸骨など、日本美術を象徴するモチーフを、Hoptimistの丸みを帯びたフォルムに落とし込み、立体として再構築。
鑑賞する平面のアートから、空間の中で存在するオブジェへと昇華させました。
■ 揺れる構造
Hoptimist独自のバネ構造により、触れることでオブジェが軽やかに揺れ動きます。
この“揺れ”は、感情の動きや心の変化を可視化するHoptimistの象徴的な要素。
浮世絵が持つ躍動感や余韻に、実際の動きと時間を与え、より直感的なアート体験へと導きます。
■ 日常に溶け込むアート
ミニマルなサイズとデザインにより、インテリアとして空間に自然に溶け込みます。
伝統的な浮世絵を、日常の中で楽しめる存在へ。
ふとした瞬間に視線を引き、心を少し前向きにする、Hoptimistならではのアートです。
Hoptimist POPUP @SHIBUYA PARCO 5F
渋谷PARCOにてPOPUPイベント開催 4月16日(木) - 26日(金)
ホプティミスト×浮世絵コラボの世界観
本POPUPでは、
日本限定のUKIYO-E Collectionの発売をはじめ、浮世絵の世界観を体感できるフォトスポットを展開！
POPUP限定「Hoptimist×浮世絵 ポストカード」も販売！
さらに、Hoptimistのインラインモデルを含むフルラインナップを取り揃え、ビンブル・バンブルの魅力を体感いただける特別な空間をご用意しています。
POP-UP Information
期間：2026年4月16日(木) - 4月26日(日)
場所：渋谷PARCO 5F 東京都渋谷区宇田川町15-1 5F SPACE "CORE"
【商品ラインナップ】
葛飾 北斎 HOKUSAI KATSUSHIKA
冨嶽三十六景「神奈川沖浪裏」
Bumble UKIYO-E WAVE M
5722000388562 HP-J05 M size
\6,930 intax
Bumble UKIYO-E WAVE S
5722000385875 HP-J01 S size
\5,500 intax
葛飾 北斎 HOKUSAI KATSUSHIKA
冨嶽三十六景「凱風快晴」
Bumble UKIYO-E FUJI M
5722000388555
HP-J06
M size
\6,930 intax
Bumble UKIYO-E FUJI S
5722000385882
HP-J02
S size
\5,500 intax
歌川 国芳 KUNIYOSHI UTAGAWA
「猫飼好五十三疋」
Bumble UKIYO-E CAT S
5722000385905
HP-J03
S size
\5,500 intax
歌川 国芳 KUNIYOSHI UTAGAWA
「相馬の古内裏」
Bumble UKIYO-E SKELTON S
5722000389019
HP-J04
S size
\\5,500 intax
■Hoptimist（ホプティミスト）
「Hoptimist」は、1968年にデンマークのデザイナー、ハンス・グスタフ・エーレンライヒによって生まれた、世界中で愛されているデザインオブジェ。
彼の目標は、ホプティミストが人々に幸せと笑顔を届けること。
今では、ホプティミストは「ハッピームーブメント」の象徴として、人々に喜びと笑顔を届ける存在となっています。
揺らすと跳ねる独特の動きと、愛らしいデザインは、インテリアとしてはもちろん、ギフトやデスクにもおすすめ。
今後も全国の取扱店舗やイベント、オンラインストアにて順次展開予定です。
詳細情報は公式SNS・Webサイトにて随時更新いたします。ぜひご注目ください。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社イデアポート HOPTIMIST PR担当
電話：03-5715-3251
お問い合わせメール：info@ideaport.co.jp
公式ホームページ：https://www.hoptimist.jp/
公式オンラインストア：https://www.hoptimist-store.jp/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/hoptimist_japan/