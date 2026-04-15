なごみの米屋 自動販売機設置のお知らせ

米屋株式会社

4月2日(木)、ユアエルム成田店の地下1階にて、なごみ商品の自動販売機が設置されました。

自動販売機の正面は「なごみるく」、側面にはぴーなっつ最中の「ぴーちゃん」のデザインが大きく施され、タッチパネル式の大型モニターには、新浜レオンさんのなごみるくリニューアルやぴーなっつ最中のCMが音声とともに絶えず流れております。

なごみの米屋初の自動販売機が、ユアエルム成田店に登場！「ぴーなっつ最中」や「なごみるく」、「栗むし羊羹」など定番人気の商品が購入できます！側面にはぴーなっつ最中の「ぴーちゃん」が！存在感のある自動販売機になっています！

「なごみるく」をはじめ、「ぴーなっつ最中」や「ぴーなっつ饅頭／パイ(4個入)」「極上ひとくち羊羹／BAY-B YOKAN(5本詰)」などがキャッシュレス決済で購入できます。

なごみの米屋の自動販売機 :https://youtube.com/shorts/sYc6O0Ps3Jo購入方法を動画で解説しております。詳細はこちらをご覧ください！

「なごみるく」が食べたくて仕方ない！

急遽手土産が必要になった！

でもお店はもう閉店している時間…

そんな時は、ぜひユアエルム成田店の“自動販売機”をご利用ください

※販売時間はユアエルム成田店の営業時間に準じます。

一般のお客様のお問い合わせ先

なごみの米屋 お客様相談室

TEL：0120-482-074

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）

※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





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