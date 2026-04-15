社会実験コミュニティ「DICT」と兵庫県豊岡市の大型歴史的複合施設「とゞ兵」が共同開催したイベントが4月11日～12日に開催されその一部映像を公開！

株式会社Link & Innovation

Web 3.0 / DAOによる共創イノベーションのための社会実験コミュニティである「DICT」（運営会社：株式会社Link & Innovation）は、「DICT Base Toyooka」としてその拠点も置いている兵庫県豊岡市の大型歴史的複合施設である「とゞ兵」との共同開催として、4月11日～4月12日の2日間に渡り「DICT x とゞ兵 presents～とゞ活 豊岡ディープスタディーツアー」を実施し、その様子を記録した一部映像を公開致しました。

本ツアーのダイジェスト動画

https://youtu.be/WymRMW9kULU(https://youtu.be/WymRMW9kULU)

■数々のイノベーティブな施策を打ち出す「とゞ兵」の事例を現地で体感

今や世界中から観光客や事例視察が訪れる兵庫県豊岡市は、城崎温泉や出石といった人気の観光地を有しているほか、豊岡演劇祭をはじめとした文化事業や、コウノトリの野生復帰といった環境への取り組みなど幅広い側面から注目され続ける自治体です。

なかでも社会実験コミュニティ「DICT」（ディクト）が「DICT Base Toyooka」としてその拠点を置く「とゞ兵」（とどひょう）では現在進行形で新たなプロジェクトが企画・実験・創出されており、全国各地から集まったDICTメンバーらは本イベントを通してこれらを体感し、また深く議論することで様々な気づきや、各自の取り組みの課題解決のヒントを得、新たな共創の可能性を模索しました。

■豊岡の文化発信拠点「とゞ兵」

社会実験コミュニティ「DICT」との共創を進める「とゞ兵」（とどひょう）は、1929年に誕生した高級料亭であり、宴会や結婚式場として地元住民から愛される施設でしたが、老朽化が進み2010年には取り壊しが検討されました。これを現オーナーである小山俊和氏が買い取り、2018年には複合施設としての再生計画がスタートし、2021年には兵庫県景観形成重要建造物にも認定されました。現在では様々なイベントが開催される豊岡の新しい文化発信拠点となっています。

[とゞ兵ウェブサイト: https://todohyo.com/ ]

■TODOHYO Artist Residency にて滞在するアーティストとのディスカッション

「とゞ兵」ではこれまでに多くのアーティストが「TODOHYO Artist Residency」として滞在し、制作を行なっています。このツアー期間中に滞在をしていたAndrew Black 氏（UK）とAriane Geil 氏（Germany）は、「alpha_alpha」としてアニメーションと環境音楽で空間を創るアーティストであり、ツアー参加者はまずこの作品に触れ、彼らと直接対話する刺激的な機会を得ることができました。

■小山俊和氏による「これからの共創のあり方」に関する講義では参加者との白熱の議論が展開

各自の取り組みを紹介するフラッシュピッチを経て実施された、「とゞ兵」オーナーの小山俊和（こやま・としかず）氏による「これからの共創のあり方」をテーマにした講演では、主に地域通貨を用いた独自経済圏の構築や、これによる長期滞在型の観光誘致の施策、さらにこれをもとにした新しい文化の構築と、そのための共創の重要性が説明され、参加者からは多くの質問や意見が飛び交い、白熱した議論が展開されました。

■歴史ある観光地「出石」での新プロジェクトを視察

「但馬の小京都」と称される歴史ある城下町である「出石」（いずし）。小山氏はこの地でも新たな物件を取得し新たなプロジェクトを始動させており、参加メンバーはこれを視察するとともに、この観光地を堪能しました。このプロジェクトにおいては、長期滞在する外国人の方々が自発的に行動し、その考えを尊重する自律分散的な展開が既に運用されていること、そのスピード感に参加メンバーは大きな刺激を受けました。

■DICTとしての継続的な共創・連携を模索

社会実験コミュニティ「DICT」では今回のツアーを契機に、「とゞ兵」をはじめとした豊岡市のリソースとの接点を継続的に模索していきたいと考えています。「DICT」では現在、音楽、教育、書籍をはじめ、各メンバーをプロジェクトオーナーとしたDAO（分散型自律組織）が次々と生み出される、フラクタルな展開が加速しており、これらとの共創・連携による相互の発展と、新たなプロジェクトオーナーならびにDAOの誕生が期待されます。

■今回のツアーの様子をおさめた動画を公開

今回実施された2日間に及ぶツアーの一部を約4分の動画にまとめ、YouTubeにて本日公開致しました。本動画に使用されている音楽『Infusion of Fractal』は、DICT創設者である山本晋也による《中央集権により統合される社会から、自律分散によって融合する社会へ。》をテーマに、DICT創設３周年記念楽曲として2025年に制作されました。この音楽を制作したmunero（ミューネロ）もDICTメンバーであり、共感、フィロソフィーの理解によって共創された作品であると言えます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WymRMW9kULU ]

[山本晋也プロフィール: https://www.virgo-all-creation.com/shinya-yamamoto ]

[『Infusion of Fractal』リリースに関するプレスリリース: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000142960.html ]

■共創イノベーションのための社会実験コミュニティ「DICT」

DICT (Design, Innovation, Co-Creation, Technology）は、2022年に社会起業家であり社会物理学者の山本晋也によって創設されたコミュニティです。Web 3.0とDAOを基盤に、デザイン、イノベーション、共創、テクノロジーを融合させた社会実験を通じて、新しい価値創造の形を模索しています。

DICTは国内外の多様な拠点で活動を展開し、創設以降18社の法人を排出してきました。起業家や研究者、プロデューサー、アーティスト、クリエイターが集い、国際的な共創を推進する共鳴場として注目を集めています。

※本プレスリリースに関するお問い合わせは下記Eメールアドレス宛にお送りください。

Email: support@fractal-dict.com