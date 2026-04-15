4月22日（水）17時よりオンライン開催！消えゆく日本の文化資産「古民家」を次世代型リゾートへ　インバウンド需要を活用した投資スキーム

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）はSun Sun House株式会社 代表取締役 大木 竜郎 氏、セカンドオピニオン専門税理士事務所 代表税理士 渡邊 正輝 氏による無料ウェビナーを開催いたします。

本セミナーでは、古民家を活用した「次世代型リゾート会員権スキーム」を公開。4年償却による財務メリット※1・リノベ費用を運営会社が負担する投資効率の高さ・10年後の100%買取保証※2による出口戦略まで、古民家投資の全貌を包み隠さず解説します。

*諸条件あり ※1税務上の効果を保証するものではありません ※2当社規定の維持管理・運営基準を充足することが条件です

開催概要

テーマ：国内不動産

開催日時：2026年4月22日(水)17:00～18:00

参加費：無料

会場：オンライン開催（LIVE配信）

予定内容

日本らしさを体現する「古民家」…文化的価値と世界的な評価

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69c11a1da53aef6dc2000000

世界中から旅行者が訪れ、いまなおインバウンド需要の拡大が続く日本。

そこに暮らす私たちが見過ごしていた、貴重な投資対象がありました。

それが「古民家」です。

今回ご提案するのは、「日本らしさ」を求める外国人旅行者を対象とした、古民家を活用した「次世代型リゾート会員権スキーム」です。

築百年を超える古民家は、その文化的価値を理解されないまま取り壊され、姿を消していきます。

古民家を単なる不動産として扱うのではなく、「文化資産」として再生・活用するサスティナブルで社会的意義のあるこの取り組みは、投資する企業や投資家の社会的評価を高める相乗効果も生みだします。

企業の資産防衛と日本の文化を次世代につなぐ、新しい取り組みです。

本セミナーでお伝えしたいこと

「4年償却」を軸とした財務メリット※1

築古木造建物の法定耐用年数を活用した、短期間での費用化のメカニズムを解説します。

リスクを抑える「3社間運営構造」

土地代負担がない理由、安心できる専門の運営会社による管理体制など、投資家のリスクを最小限に抑える仕組みを解説します。

投資効率が高い

リノベ費用は運営会社が負担。そのため投資家は即時節税効果を得やすく、投資効率が大きくなります。

出口戦略としての「買取保証制度」※2

10年後の資産価値が守れる「100%買取保証」の仕組みを解説します。

宿泊権の活用による付加価値

福利厚生による社員への還元のみならず、大切なVIPのおもてなし、海外投資家も見据えた「ジャパニーズ・ラグジュアリー」としての可能性をご提案します。

外国人が感じる「古民家」の魅力

日本人には「ただの古い建物」に見える古民家も、外国人が見れば「異国情緒あふれる建造物」に…。このギャップに「投資チャンス」が潜んでいます。

なぜ100%で買い取れるのか？ その裏側にある再販スキームと、あえて設定している「厳しい買取条件」についても包み隠さずお話しします。

※1 税務上の効果を保証するものではありません。個別の財務状況や税務署の判断により、償却期間や損金算入の可否が異なる場合があります。詳細は必ず税理士にご確認ください。

※2 本制度は、当社規定の維持管理・運営基準を充足することを条件として、10年後の出口を担保するものです。詳細はセミナー内にて、リスクと共にご説明いたします。

こんな方におすすめ！

・新しい不動産投資にチャレンジしたい方

・文化財保護に関心のある投資家の方

・効率的な財務戦略を模索している経営者の方

講師紹介

大木 竜郎Sun Sun House株式会社 代表取締役

日本生命出身。保険代理店を経て、保険と不動産を融合した資産形成を追求。

「浮いた税金で未来を買う」を信念に、企業の財務改善をサポート。

渡邊 正輝セカンドオピニオン専門税理士事務所 代表税理士

PwC、ベンチャーサポート税理士法人を経て独立。

税理士法人イーグルを設立。

NASDAQ上場支援、日本M&Aセンターへの出向などを経験。

現在はドバイへ進出し、国際的な税務・ファイナンスのプロフェッショナルとして活躍している。

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セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69c11a1da53aef6dc2000000

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お問い合わせ先

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル2階

E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp