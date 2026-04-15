ラドー、ハイテクセラミック誕生40周年

スウォッチ グループ ジャパン株式会社（ラドー事業部）

永遠の美しさとは何か。

それは、時を超えて価値を保ち続けるもの ―― 時の流れの中でも意味を失うことなく、本質が損な

われることのない存在です。

Ref.R20258162 (左)、Ref.R20252702 (右)

ラドーはこの問いに対し、装飾としての美しさではなく、「いかに長く美しさを保てるか」という視点から向き合ってきました。やがてその哲学は、美しさを守るための素材と技術の革新へとつながって

いき、単なる耐久性の追求にとどまらず、創造性へと広がっていきました。

そこに、大胆で独創的なアイデアと優れたデザイナーたちの力が加わることで、フォルムと機能は切り離せない関係となり、時代を超えて愛される美が生まれました。

そして1986年、このビジョンは大きなかたちとなって結実しました。

ラドーは時計業界で初めてハイテクセラミックを採用。卓越した耐久性と滑らかで心地よい質感を備えたこの革新的な素材は、「美しさを持続させる」という新たな価値を提示し、やがてブランドの象徴となりました。

インテグラル40周年 ― 時間の流れに縛られないデザイン ―

同じ1986年、もうひとつの象徴的存在が誕生しました。

ラドー初のハイテクセラミック採用モデル、「インテグラル」です。

革新的な素材と、直線的で洗練されたフォルム。その融合によって誕生したインテグラルは、時計業界に新たな基準を打ち立てました。調和のとれたラインと面が織りなす純粋な造形美は、世代を超えて人々を魅了し続け、今もなお人々にインスピレーションを与えて続けています。美しさを永く保つために設計された素材との融合により、それは単なるプロダクトを超え、創造性、精度、そしてビジョンを体現する象徴へと昇華しました。

40年という歳月の中で世界は大きく変化しました。

しかしインテグラルは、その魅力も洗練もエレガンスも揺らぐことなく、今なお変わらないままです。それは、このタイムピースがラドーの理念そのものを体現する存在であるからにほかなりません。

インテグラル40周年アニバーサーリーモデル

インテグラル誕生40周年を記念して登場する2026年モデルは、オリジナルの精神を忠実に継承しな

がら、現代の技術によってさらなる進化を遂げました。

タイムレスな精神と個性をそのままに、自然な美しさと時代を超える輝きを体現しています。

40周年アニバーサリーモデル Ref.R20258162

ムーブメントには、PreciDriveテクノロジーを搭載したクォーツキャリバーR279を採用。卓越した

高精度と揺るぎない信頼性を誇ります。

ブレスレットは、ポリッシュ仕上げのステンレススチール製アウターリンクとハイテクセラミック製

ミドルリンクを組み合わせ、軽量でありながら優れた耐久性を両立。スリムなケースとエッジまで

美しく広がるカーブサファイアクリスタルが一体となり、手首のラインにしなやかに沿う快適な装着感をもたらします。

ケースバックには、40周年を記念した「Since 1986, Anniversary Edition」の刻印

さらに、サファイアクリスタルに施された精巧なメタライゼーションがインテグラルの象徴的な

スクエアフェイスにさりげないアクセントとなり、ケースバックには「Since 1986, Anniversary

Edition」の刻印が施され、記念モデルとしての特別な存在感を際立たせています。

多彩な表現で広がるインテグラルの世界

2026年のインテグラル コレクションは、オリジナルの美学を受け継ぎながら、多彩なバリエーションで展開されます。ここでは、その一部をご紹介します。

Ref.R20252702Ref.R20250712Ref.R20251902

洗練された輝きを纏う、ケース径23mmモデル。

コンパクトでバランスの取れたプロポーションが、控えめでありながら確かな存在感を放ちます。

Ref.R20256712Ref.R20255712

建築的な美しさを思わせる明快なフォルムが際立つ、ケース径31.5mmモデル。

ハイテクセラミックとステンレススチールがひとつに溶け合い、シームレスなシルエットを形成し、

時を超えて愛されるデザインを現代的に表現しています。

Ref.R20249152

さらに、Jubile（ジュビリー）モデルでは、ダイヤモンドがもたらす華やかな輝きが加わります。

ブラックアベンチュリンダイヤルを縁取る56石のダイヤモンドが、インテグラルの象徴的デザインを

一層引き立て、ラグジュアリーな魅力を高めています。

ハイテクセラミック誕生40周年、そしてインテグラル誕生40周年。

この二つの節目は、ラドーが追求し続けてきた「素材」と「デザイン」の融合、その歩みを象徴して

います。

それは単なる革新の歴史ではなく、時を超えて価値を保ち続ける「永遠の美」の物語です。

Integral 40year anniversary

インテグラル 40周年 アニバーサーリーモデル

Ref. R20258162

ムーブメント

ラドー キャリバー R279、クォーツ、8石、2針、6時位置に日付表示

PreciDrive搭載

ケース

ポリッシュ仕上げイエローゴールドカラーPVDコーティングステンレススチールケース

特別エングレービングを施したポリッシュ／サテン仕上げステンレススチールケースバック

エングレービング：SINCE 1986, ANNIVERSARY EDITION

ポリッシュ仕上げイエローゴールドカラーPVDコーティングステンレススチール製リュウズ

(レーザーエンボス加工のアンカーロゴ付き）

片面に反射防止コーティング、面取り加工が施されたカーブサファイアクリスタル

メタライゼーション接着、最大5気圧（50 m）防水

メタライゼーション

ブラック、イエローゴールド

ダイヤル

ブラック垂直サテン仕上げ

Super-LumiNova(R)を施したイエローゴールドカラーのインデックス

イエローゴールドカラー プリントのRadoおよびINTEGRALのロゴ

針

ホワイトSuper-Luminova(R)を施したイエローゴールドカラー

ブレスレット

ポリッシュ仕上げイエローゴールドカラーPVDコーティング ステンレススチール

ポリッシュ仕上げブラックハイテクセラミックのミドルリンク

ポリッシュ仕上げステンレススチール製3つ折れ式バックル

サイズ 28.0 x 39.8 x 7.3 mm （WxLxH）

価格 381,700円(税込)

Integral

インテグラル

Ref.R20252702Ref.R20250712Ref.R20251902

ムーブメント

ラドー キャリバー R209、クォーツ、8石、2針

PreciDrive搭載

ケース

片面に反射防止コーティング、面取り加工が施されたカーブサファイアクリスタル

メタライゼーション接着、最大5気圧（50 m）防水

R20252702

ポリッシュ仕上げイエローゴールドPVDコーティング ステンレススチールケース

ポリッシュ／サテン仕上げステンレススチールケースバック

ポリッシュ仕上げイエローゴールドPVDコーティング ステンレススチール製リュウズ

(レーザーエンボス加工のアンカーロゴ付き）

R20250712

ポリッシュ仕上げステンレススチールケース

ポリッシュ／サテン仕上げステンレススチールケースバック

ポリッシュ仕上げステンレススチール製リュウズ(レーザーエンボス加工のアンカーロゴ付き）

R20251902

ポリッシュ仕上げローズゴールドPVDコーティング ステンレススチールケース

ポリッシュ／サテン仕上げステンレススチールケースバック

ポリッシュ仕上げローズゴールドPVDコーティング ステンレススチール製リュウズ

(レーザーエンボス加工のアンカーロゴ付き）

メタライゼーション

R20252702、R20250712 ブラック

R20251902 ローズゴールド

ダイヤル

Jubile、4ダイヤモンド、トップウェッセルトン、VS-SI、

フルカット、0.023カラット

R20252702、R20250712

ブラック、シルバープリントのRadoおよびJubileのロゴ

R20251902

ホワイト マザーオブパール、ローズゴールドプリントのRadoおよびJubileのロゴ

針

R20252702 イエローゴールドカラー

R20250712 ロジウムカラー

R20251902 ローズゴールドカラー

ブレスレット

R20252702

ポリッシュ仕上げイエローゴールドPVDコーティング ステンレススチール

ポリッシュ仕上げブラックハイテクセラミック ミドルリンク

ポリッシュ仕上げイエローゴールドPVDコーティング ステンレススチール製3つ折れ式バックル

R20250712

ポリッシュ仕上げステンレススチール

ポリッシュ仕上げブラックハイテクセラミック ミドルリンク

ポリッシュ仕上げステンレススチール製3つ折れ式バックル

R20251902

ポリッシュ仕上げローズゴールドPVDコーティング ステンレススチール

ポリッシュ仕上げホワイトハイテクセラミック ミドルリンク

ポリッシュ仕上げローズゴールドPVDコーティング ステンレススチール製3つ折れ式バックル

サイズ

R20252702 23.0 x 33.4 x 6.35 mm （WxLxH）

R20250712 23.0 x 33.4 x 6.35 mm （WxLxH）

R20251902 23.0 x 33.4 x 6.35 mm （WxLxH）

価格

R20252702 400,400円(税込)

R20250712 381,700円(税込)

R20251902 400,400円(税込)

Ref.R20256712Ref.R20255712

ムーブメント

ラドー キャリバー R218、クォーツ、8石、3針、6時位置に日付表示

PreciDrive搭載

ケース

片面に反射防止コーティング、面取り加工が施されたカーブサファイアクリスタル

メタライゼーション接着、最大5気圧（50 m）防水

R20256712

ポリッシュ仕上げイエローゴールドPVDコーティング ステンレススチールケース

ポリッシュ／サテン仕上げステンレススチールケースバック

ポリッシュ仕上げイエローゴールドPVDコーティング ステンレススチール製リュウズ

(レーザーエンボス加工のアンカーロゴ付き）

R20255712

ポリッシュ仕上げステンレススチールケース

ポリッシュ／サテン仕上げステンレススチールケースバック

ポリッシュ仕上げステンレススチール製リュウズ(レーザーエンボス加工のアンカーロゴ付き）

メタライゼーション

ブラック

ダイヤル

Jubile、4ダイヤモンド、トップウェッセルトン、VS-SI、

フルカット、0.040カラット

R20256712

ブラック、イエローゴールドプリントのRadoおよびJubileのロゴ

R20255712

ブラック、シルバープリントのRadoおよびJubileのロゴ

針

R20256712 イエローゴールドカラー

R20255712 ロジウムカラー

ブレスレット

R20256712

ポリッシュ仕上げイエローゴールドPVDコーティング ステンレススチール

ポリッシュ仕上げブラックハイテクセラミック ミドルリンク

ポリッシュ仕上げイエローゴールドPVDコーティング ステンレススチール製3つ折れ式バックル

R20255712

ポリッシュ仕上げステンレススチール

ポリッシュ仕上げブラックハイテクセラミック ミドルリンク

ポリッシュ仕上げステンレススチール製3つ折れ式バックル

サイズ

R20256712 31.5 x 44.5 x 8.1 mm （WxLxH）

R20255712 31.5 x 44.5 x 8.1 mm （WxLxH）

価格

R20256712 400,400円(税込)

R20255712 381,700円(税込)

Integral Jubile

インテグラル ジュビリー

Ref. R20249152

ムーブメント

ラドー キャリバー R209、クォーツ、8石、2針

PreciDrive搭載

ケース

ポリッシュ仕上げステンレススチールケース

ポリッシュ／サテン仕上げステンレススチールケースバック

ポリッシュ仕上げステンレススチール製リュウズ(レーザーエンボス加工のアンカーロゴ付き）

片面に反射防止コーティング、面取り加工が施されたカーブサファイアクリスタル

メタライゼーション接着、最大5気圧（50 m）防水

メタライゼーション

ブラック

ダイヤル

ブラックアベンチュリン、Jubile、56ダイヤモンド、トップウェッセルトン、VS-SI、

フルカット、0.58カラット

シルバープリントのRadoおよびJubileのロゴ

針

ロジウムカラー

ブレスレット

ポリッシュ仕上げステンレススチール

ポリッシュ仕上げブラックハイテクセラミックのミドルリンク

ポリッシュ仕上げステンレススチール製3つ折れ式バックル

サイズ 23.0 x 32.7 x 6.1 mm （WxLxH）

価格 690,800円(税込)

スウォッチグループジャパン株式会社 ラドー事業本部

https://www.rado.com/ja_jp/

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