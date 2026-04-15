【算数がちょっと好きになるパズル】ジグソーパズル × 四則演算（+-×÷）の『エレクトロジカル』本日2026年4月15日（水）よりSteamにて正式リリース！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、四則演算通電パズルゲーム『エレクトロジカル』の正式リリース版を、2026年4月15日（水）よりSteamにて配信開始したことをお知らせいたします。

あわせて、配信記念のローンチセールやオリジナルサウンドトラックの発売、およびお得なコラボバンドルの情報についてもお届けいたします。

●『エレクトロジカル』2026年4月15日（水）より正式リリース！ローンチセールも開催！

『エレクトロジカル』は、Steamにて本日4月15日（水）に配信を開始いたしました。

配信を記念して、20%OFFのローンチセールを期間限定で実施いたします。

期間中は通常980円のところ784円でお買い求めいただけます。この機会にぜひご検討ください。

＜ローンチセール実施期間＞

4月15日（水）17:00 ～ 4月30日（木） 01:59 [日本時間]

●Steamページはこちらから！

https://store.steampowered.com/app/2501650/Electrogical/(https://store.steampowered.com/app/2501650/Electrogical/)

●発売に合わせ、サウンドトラックも発売！

エレクトロジカルの世界を彩る全13曲を完全収録！

ちょっとした作業や、落ち着きたい時間に。

もちろん、何かをじっくり計算したい時にも"ピッタリ♪"ハマる楽曲を取り揃えました。

●サウンドトラックのページ、およびバンドルのページはこちら！

・サウンドトラック

https://store.steampowered.com/app/3347320/Electrogical_ORIGINAL_SOUNDTRACK/

・サウンドトラック+ゲーム本編バンドル

https://store.steampowered.com/bundle/70175/Electrogical_Sound_Bundle/

●二つの豪華コラボバンドルが登場！

山出 和仁氏による本作を彩る13曲を収録

すでにどちらかのゲームをお持ちの方は10％オフにて購入できるお得なバンドルとなっております。

●通電パズルの名作『ElecHead』とのコラボバンドルが実現！

「電気・通電」をテーマにした、頭脳を刺激する2つのパズルゲームがお得なセットになって登場！

どちらも解けた瞬間に「ピカッ！」と脳に電流が走るような体験を提供します。

あなたの思考回路をフル稼働させて、2つのエレクトリックな世界を解き明かしましょう！

タイトル名もちょっとだけ似ています

●『ElecHead』×『エレクトロジカル』バンドルページはこちら！

https://store.steampowered.com/bundle/72076/Electro_Puzzle_Bundle/

●同一開発者による言語解読ゲーム『トルービズの秘薬師』のコラボバンドルも！

「四則演算」と「架空言語の解読」、異なる2つの頭脳パズルがお得に楽しめるデベロッパーバンドルが登場！

数字のピースを組み合わせて回路を繋げる『エレクトロジカル』と、未知の言語を読み解いて薬を調合する『トルービズの秘薬師』。

アプローチは違えど、どちらも「法則を見つけ出してカチッとハマる」体験を味わえる作品です。

あなたの論理的思考と推理力をフル稼働させて、2つの謎に挑みましょう！

数字と架空言語、それぞれを操り謎を読み解きましょう

●『エレクトロジカル』×『トルービズの秘薬師』バンドルページはこちら！

https://store.steampowered.com/bundle/72917/KINJO_COLLECTION/

●『エレクトロジカル』とは？

本作は、バンダイナムコスタジオのインディーゲームレーベル「GYAAR Studio」が主催する「第1回GYAAR Studioインディーゲームコンテスト」入賞作品です。

電力を数値で合わせてパネルを繋ぐ「四則演算通電パズル」となっており、パズルゲームが好きな人、数学が得意な人はもちろん、ゲームをカジュアルに楽しみたい人まで、幅広いプレイヤーが自分のペースで遊べる「生活の一部になるゲーム」をコンセプトに開発されました。

ドット絵の可愛いビジュアルや心地よいBGM、そしてどこかブラックなユーモア漂うユニークな世界観に触れながら、すべての回路をつなぎ合わせましょう！

四則演算で数字を繋げて通電させよう様々なギミックを駆使し、クリアを目指せ

●『エレクトロジカル』 プロモーションビデオ公開中

「超電導生命体 neko」によるニュース形式で最新情報をお届けします！

https://www.youtube.com/watch?v=yA3QuJcmgZE

●正式リリース版の注目ポイント

今回の正式リリースでは、現在配信中のアーリーアクセス版から大幅なパワーアップを遂げています！

●新ステージ・新ギミックを追加！

総ステージ数はなんと250以上！アーリーアクセス版から倍以上のボリュームへと進化しました。

数字を操る多数の新規ギミックも登場するため、パズルの深みも増しました。

●nekoの手も借りたい！？行き詰まった時はnekoがサポート！

総ステージ数は250以上！多数のギミックが追加される

「興味はあるけど、計算に行き詰まりそう……」そんな方でも大丈夫！困った時は、頼れる相棒「超電導生命体 neko」があなたのパズル攻略を優しくサポートしてくれます。

パズル攻略をそっとサポート難しいと感じたら遠慮なく頼りましょう●エレクトロジカルの世界観とストーリー

星間航行が可能になった、遠い未来……

人類による大規模なテラフォーミングが開始されてから数十年。

長きにわたる稼働と老朽化により、動力炉は今や迷宮のような「配電ダンジョン」へと姿を変えてしまいました。

この危機を救えるのは、特殊な技術を持つエンジニアであるあなただけ。

電気を操る不思議な「超電導生命体 neko」と共に回路を再構築し、配電盤の修理にとりかかろう！

果たして無事に配電盤を修理できるかこの超電導生命体 nekoの姿は一体……？特徴

・250を超える制限時間の無いパズル

・プレイ時間は約4～6時間

・数字を操る多くのギミック

・マウスのみで遊べる簡単操作

・複雑な計算はありません

・難しいと思った時のためのヒント機能も搭載

・どこかブラックでユーモアのある不思議な世界観

・超電導生命体 neko がカワイイ！

【製品概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/319_1_e75d8dd4d9de887bbaa5a33861cca522.jpg?v=202604160551 ]

(C)2026 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。

ゲームタイトル

公式X：https://x.com/electrogical(https://x.com/electrogical) <@electrogical>

開発者X：https://x.com/Yutaka_Kinjyo(https://x.com/Yutaka_Kinjyo) <@Yutaka_Kinjyo>

GYAAR Studio インディーゲームコンテスト

公式サイト：https://indie.bandainamcostudios.com/(https://indie.bandainamcostudios.com/)

株式会社Phoenixx

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/(https://phoenixx.ne.jp/)

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc(https://x.com/Phoenixx_Inc) <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames(https://www.youtube.com/@PhoenixxGames)

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Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

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