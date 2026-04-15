【算数がちょっと好きになるパズル】ジグソーパズル × 四則演算（+-×÷）の『エレクトロジカル』本日2026年4月15日（水）よりSteamにて正式リリース！
株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、四則演算通電パズルゲーム『エレクトロジカル』の正式リリース版を、2026年4月15日（水）よりSteamにて配信開始したことをお知らせいたします。
あわせて、配信記念のローンチセールやオリジナルサウンドトラックの発売、およびお得なコラボバンドルの情報についてもお届けいたします。
●『エレクトロジカル』2026年4月15日（水）より正式リリース！ローンチセールも開催！
『エレクトロジカル』は、Steamにて本日4月15日（水）に配信を開始いたしました。
配信を記念して、20%OFFのローンチセールを期間限定で実施いたします。
期間中は通常980円のところ784円でお買い求めいただけます。この機会にぜひご検討ください。
＜ローンチセール実施期間＞
4月15日（水）17:00 ～ 4月30日（木） 01:59 [日本時間]
●Steamページはこちらから！
https://store.steampowered.com/app/2501650/Electrogical/(https://store.steampowered.com/app/2501650/Electrogical/)
●発売に合わせ、サウンドトラックも発売！
エレクトロジカルの世界を彩る全13曲を完全収録！
ちょっとした作業や、落ち着きたい時間に。
もちろん、何かをじっくり計算したい時にも"ピッタリ♪"ハマる楽曲を取り揃えました。
●サウンドトラックのページ、およびバンドルのページはこちら！
・サウンドトラック
https://store.steampowered.com/app/3347320/Electrogical_ORIGINAL_SOUNDTRACK/
・サウンドトラック+ゲーム本編バンドル
https://store.steampowered.com/bundle/70175/Electrogical_Sound_Bundle/
山出 和仁氏による本作を彩る13曲を収録
●二つの豪華コラボバンドルが登場！
すでにどちらかのゲームをお持ちの方は10％オフにて購入できるお得なバンドルとなっております。
●通電パズルの名作『ElecHead』とのコラボバンドルが実現！
「電気・通電」をテーマにした、頭脳を刺激する2つのパズルゲームがお得なセットになって登場！
どちらも解けた瞬間に「ピカッ！」と脳に電流が走るような体験を提供します。
あなたの思考回路をフル稼働させて、2つのエレクトリックな世界を解き明かしましょう！
タイトル名もちょっとだけ似ています
●『ElecHead』×『エレクトロジカル』バンドルページはこちら！
https://store.steampowered.com/bundle/72076/Electro_Puzzle_Bundle/
●同一開発者による言語解読ゲーム『トルービズの秘薬師』のコラボバンドルも！
「四則演算」と「架空言語の解読」、異なる2つの頭脳パズルがお得に楽しめるデベロッパーバンドルが登場！
数字のピースを組み合わせて回路を繋げる『エレクトロジカル』と、未知の言語を読み解いて薬を調合する『トルービズの秘薬師』。
アプローチは違えど、どちらも「法則を見つけ出してカチッとハマる」体験を味わえる作品です。
あなたの論理的思考と推理力をフル稼働させて、2つの謎に挑みましょう！
数字と架空言語、それぞれを操り謎を読み解きましょう
●『エレクトロジカル』×『トルービズの秘薬師』バンドルページはこちら！
https://store.steampowered.com/bundle/72917/KINJO_COLLECTION/
●『エレクトロジカル』とは？
本作は、バンダイナムコスタジオのインディーゲームレーベル「GYAAR Studio」が主催する「第1回GYAAR Studioインディーゲームコンテスト」入賞作品です。
電力を数値で合わせてパネルを繋ぐ「四則演算通電パズル」となっており、パズルゲームが好きな人、数学が得意な人はもちろん、ゲームをカジュアルに楽しみたい人まで、幅広いプレイヤーが自分のペースで遊べる「生活の一部になるゲーム」をコンセプトに開発されました。
ドット絵の可愛いビジュアルや心地よいBGM、そしてどこかブラックなユーモア漂うユニークな世界観に触れながら、すべての回路をつなぎ合わせましょう！
四則演算で数字を繋げて通電させよう
様々なギミックを駆使し、クリアを目指せ
●『エレクトロジカル』 プロモーションビデオ公開中
「超電導生命体 neko」によるニュース形式で最新情報をお届けします！
https://www.youtube.com/watch?v=yA3QuJcmgZE
●正式リリース版の注目ポイント
今回の正式リリースでは、現在配信中のアーリーアクセス版から大幅なパワーアップを遂げています！
●新ステージ・新ギミックを追加！
総ステージ数はなんと250以上！アーリーアクセス版から倍以上のボリュームへと進化しました。
数字を操る多数の新規ギミックも登場するため、パズルの深みも増しました。
総ステージ数は250以上！
多数のギミックが追加される
●nekoの手も借りたい！？行き詰まった時はnekoがサポート！
「興味はあるけど、計算に行き詰まりそう……」そんな方でも大丈夫！困った時は、頼れる相棒「超電導生命体 neko」があなたのパズル攻略を優しくサポートしてくれます。
パズル攻略をそっとサポート
難しいと感じたら遠慮なく頼りましょう
●エレクトロジカルの世界観とストーリー
星間航行が可能になった、遠い未来……
人類による大規模なテラフォーミングが開始されてから数十年。
長きにわたる稼働と老朽化により、動力炉は今や迷宮のような「配電ダンジョン」へと姿を変えてしまいました。
この危機を救えるのは、特殊な技術を持つエンジニアであるあなただけ。
電気を操る不思議な「超電導生命体 neko」と共に回路を再構築し、配電盤の修理にとりかかろう！
果たして無事に配電盤を修理できるか
この超電導生命体 nekoの姿は一体……？
特徴
・250を超える制限時間の無いパズル
・プレイ時間は約4～6時間
・数字を操る多くのギミック
・マウスのみで遊べる簡単操作
・複雑な計算はありません
・難しいと思った時のためのヒント機能も搭載
・どこかブラックでユーモアのある不思議な世界観
・超電導生命体 neko がカワイイ！
【製品概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/319_1_e75d8dd4d9de887bbaa5a33861cca522.jpg?v=202604160551 ]
(C)2026 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。
ゲームタイトル
公式X：https://x.com/electrogical(https://x.com/electrogical) <@electrogical>
開発者X：https://x.com/Yutaka_Kinjyo(https://x.com/Yutaka_Kinjyo) <@Yutaka_Kinjyo>
GYAAR Studio インディーゲームコンテスト
公式サイト：https://indie.bandainamcostudios.com/(https://indie.bandainamcostudios.com/)
株式会社Phoenixx
公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/(https://phoenixx.ne.jp/)
公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc(https://x.com/Phoenixx_Inc) <@Phoenixx_Inc>
公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames(https://www.youtube.com/@PhoenixxGames)
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Creators - Centric
クリエイターには無限の可能性が秘められています。
Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、
すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。
10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。
世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。
To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.
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