『ツキウタ。』より、ぬいパルが登場！

株式会社アニメイトホールディングス

音楽と声で彩る月々--。

各月をイメージした男女のキャラクター達が、その月の魅力を歌・ミニドラマ・アニメ・ステージなど、様々な場面でお届けしてきた「ツキウタ。」シリーズ。本作より新商品が登場いたします。

ツキノ芸能プロダクション所属のアイドルユニット、Six GravityとProcellarumの12人がぬいパルに仲間入り！10周年記念イラストの衣装で登場です！

ぬいパルとは、優しく、あたたかみある、約12cmの手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ。大切なお肌や髪はふわふわボア仕上げ。浮き上がりやすい前髪は刺繍で抑えて崩れ知らずです。あなたのパル(お友達)として、ぜひお迎えください♪

全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r101801_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

ぬいパル(12種)

【価格】

各1,980円（税込）

【サイズ】

本体約12cm

※キャラクターにより異なります

【発売日】

2026年9月18日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)TSUKIUTA.

■『ツキウタ。』公式サイト：https://tsukino-pro.com/tsukiuta/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。