『ツキウタ。』より、ぬいパルが登場！
音楽と声で彩る月々--。
各月をイメージした男女のキャラクター達が、その月の魅力を歌・ミニドラマ・アニメ・ステージなど、様々な場面でお届けしてきた「ツキウタ。」シリーズ。本作より新商品が登場いたします。
ツキノ芸能プロダクション所属のアイドルユニット、Six GravityとProcellarumの12人がぬいパルに仲間入り！10周年記念イラストの衣装で登場です！
ぬいパルとは、優しく、あたたかみある、約12cmの手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ。大切なお肌や髪はふわふわボア仕上げ。浮き上がりやすい前髪は刺繍で抑えて崩れ知らずです。あなたのパル(お友達)として、ぜひお迎えください♪
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■新商品情報（発売元：ムービック）
【商品名】
ぬいパル(12種)
【価格】
各1,980円（税込）
【サイズ】
本体約12cm
※キャラクターにより異なります
【発売日】
2026年9月18日頃予定
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
■権利表記：(C)TSUKIUTA.
■『ツキウタ。』公式サイト：https://tsukino-pro.com/tsukiuta/
■ムービック：https://www.movic.jp
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。