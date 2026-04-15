お酒のプロが選んだ全国各地の食材をフレッシュに届ける新サービス「おとりよせクランド」を開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、2026年4月15日（水）17:00より、全国各地の食材をフレッシュに届ける新サービス「おとりよせクランド」を開始します。(https://kurand.jp/pages/otoriyose）

「おとりよせクランド」について

「おとりよせクランド」とは、全国各地の生産者が手がけるお酒に合う食材を厳選し、直接お届けする産地直送サービスです。本サービスは、お酒のプロフェッショナルであるバイヤーが独自の基準で選定した、市場流通の少ない希少な食材を数量限定で販売するものです。

とれたての海鮮や搾りたての生乳を使用したチーズなど、鮮度が重要なため市場に出回りにくい食材も、数量限定の予約注文制にすることで、最短直送での全国配送を実現しました。

第1弾は、「フレッシュモッツァレラチーズと芳醇ブルーチーズ」「日本海が誇る福井のカニ食べ比べセット」「旬を活かした福井のホタルイカ3種食べ比べセット」の3種が登場します。産地直送ならではの鮮度を活かした食材と、その魅力を最大限に引き出すお酒を組み合わせることで、ご自宅での「完璧な晩酌体験」を提供します。

フレッシュと熟成、2つの至福のチーズが堪能できるセット

【フレッシュモッツァレラチーズと芳醇ブルーチーズ】

山梨県の小さな工房が作るフレッシュなままの生乳からつくったみずみずしいモッツァレラチーズと、最も美味しい熟成タイミングを見極めた大人気看板商品の芳醇ブルーチーズの二種類の異なるチーズのをセットでお届けします。すべて職人が一つひとつを手作りでつくるため、1週間で作れるのは20セットのみです。希少な2種類のチーズがお酒の味わいを引き立てるとともに、チーズという食べ物の奥深さを体感できる特別なセットです。

商品情報

【フレッシュモッツァレラチーズ】

◯容量：100g

【芳醇ブルーチーズ】

◯容量：80g

おすすめのクランドのお酒【ワイン】堰堤の葡萄酒

チーズを製造する「molq CHEESE MOLDING FAQTORY」と同じ山梨県内にある甲州市勝沼町のワイナリーがつくるミディアムボディの辛口赤ワインです。みずみずしいモッツァレラは、ワインの深みと合わさることでミルク本来のピュアな甘みがぐっと際立ちます。穏やかな塩味のブルーチーズには、ワインの重厚な果実味が絶妙に重なり、チーズの円やかな旨味を一層引き立てます。こだわりのチーズと深みのあるワインが織りなす贅沢なハーモニーを、ぜひゆっくりとご堪能ください。

＜プラン一覧＞

◯フレッシュモッツァレラチーズ＋芳醇ブルーチーズ：2,990円（税込）

◯【プロ厳選ペアリングセット】モッツァレラチーズ＋ブルーチーズ+贅を詰め込んだ赤ワイン「堰堤の葡萄酒」：6,990円（税込）

◯【プロ厳選究極のペアリングセット】モッツァレラチーズ＋ブルーチーズ+通常販売していない極上の樽熟赤ワイン：8,840円（税込）

＜概要＞

◯商品名：フレッシュモッツァレラチーズと芳醇ブルーチーズ

◯販売開始：2026年4月15日（水）

※以降毎週水曜日に20セット限定で販売

◯配送時期：販売日翌々週の月～水曜日

◯販売方法：おとりよせクランド

◯URL：https://kurand.jp/products/cheese-set

福井県で採れた新鮮なカニの食べ比べセット

【日本海が誇る福井のカニ食べ比べセット】

福井県・越前の海で育ったカニは、日本海の荒波にもまれ、身が引き締まり、甘く繊細な旨みを蓄えています。鮮度が命のカニは、「地元でしか味わえない蟹」とも言われる希少な存在です。さらに職人が手作業で一匹一匹盛り付けることから、限られた数量のみを販売します。カニの王者「ズワイガニ」、みずみずしい「紅ズワイガニ」、通好みの「セイコガニ」の3種類という贅沢な食べ比べセットを作りました。

商品情報

【ズワイガニ】

◯容量：約150g

【紅ズワイガニ】

◯容量：約150g

【セイコガニ】

◯容量：約70g

おすすめのクランドのお酒【日本酒】酒米の王様に恋した僕の物語を知ったら、君は何を想うだろうか。

蟹の食べ比べを心ゆくまで楽しむなら、キリッと冷やした「淡麗辛口」の日本酒を合わせるのが一番のおすすめです。甲羅の中で身と味噌が絶妙に絡み合った重厚な旨味を、冴えわたる冷酒のキレが上品に引き立ててくれます。

＜プラン一覧＞

◯ズワイガニ+紅ズワイガニ+セイコガニ：9,200円（税込）

◯【プロ厳選ペアリングセット】ズワイガニ+紅ズワイガニ+セイコガニ+旨みを引き出す純米大吟醸酒「酒米の王様に恋した僕の物語を知ったら、君は何を想うだろうか。」：12,700円（税込）

◯【プロ厳選ペアリングセット】ズワイガニ+紅ズワイガニ+セイコガニ+通常販売していない格別の純米大吟醸酒：13,500円（税込）

＜概要＞

◯商品名：日本海が誇る福井のカニ食べ比べセット

◯販売開始：2026年4月15日（水）

※販売上限数量に達し次第終了となる場合がございます

◯配送時期：購入から10日後

◯販売方法：おとりよせクランド

◯URL：https://kurand.jp/products/kani-set

産地でしか食べられない旬×生のホタルイカ食べ比べセット

【旬を活かした福井のホタルイカ3種食べ比べセット】

福井・越前沖の豊かな海からホタルイカが揚がるのは3～5月末です。旬の時期である今だけの「最高の一級品」を調理方法別で詰め合わせました。産地以外では滅多に出会えない「生食」用のお刺身をはじめ、半日の漬け込みで旨みを最大化した沖漬け、秒単位の茹で上げでプリッと仕上げた味噌和えの3種類のホタルイカのセットです。

商品情報

【ホタルイカのお刺身】

◯容量：21尾（約140g）

【ホタルイカ沖漬け】

◯容量：約120g

◯原材料：ホタルイカ(福井県越前産)、醤油、酒、みりん、(一部に いか・大豆・小麦を含む）

【ホタルイカ味噌和え】

◯容量：約120g

◯原材料：ホタルイカ(福井県越前産)、味噌(米(福井県産特別栽培米、福井県認証３)、大豆(福井県産)、食塩、種麹）、砂糖、酒

おすすめのクランドのお酒【日本酒】輝韻-keen-

旬の旨味が詰まったホタルイカ3種セットには、キリリと冷えた「淡麗辛口」の日本酒がこれ以上ないほどマッチします。希少な「お刺身」の繊細な甘みには、お酒の澄んだキレが寄り添い、素材の鮮度をより一層引き立てます。また、濃厚な「沖漬け」のコクや「味噌和え」のまろやかな甘みも、辛口のお酒で流せば口の中がリセットされ、次のひと口がまた新鮮に楽しめます。

＜プラン一覧＞

◯ホタルイカのお刺身＋沖漬け＋味噌和え：5,990円（税込）

◯【プロ厳選ペアリングセット】ホタルイカのお刺身＋沖漬け＋味噌和え+極上のキレを生む純米大吟醸酒「輝韻-keen-」：9,990円（税込）

◯【プロ厳選究極のペアリングセット】ホタルイカのお刺身＋沖漬け＋味噌和え+通常販売していない極上の純米大吟醸酒：11,900円（税込）

＜概要＞

◯商品名：旬を活かした福井のホタルイカ3種食べ比べセット

◯販売期間：2026年4月15日（水）～5月31日(日)23:59

※販売上限数量に達し次第終了となる場合がございます

◯配送時期：購入から10日後

◯販売方法：おとりよせクランド

◯URL：https://kurand.jp/products/hotaruika-set

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp