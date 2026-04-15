大正健康ナビ、「突発性難聴」の健康情報を4月15日に新公開～発症から2週間以内の受診が“聞こえ”を守るカギ～

大正製薬株式会社

大正健康ナビ：https://www.taisho-kenko.com

大正製薬株式会社（以下、当社）が運用する健康情報サイト「大正健康ナビ」では、4月15日に

突発性難聴に関する健康情報記事を新たに公開しました。

突発性難聴は、ある日突然、片耳の聴力が低下または失われる疾患で、発症の予兆がほとんどないことが特徴です。原因は明らかになっていないものの、内耳の血流障害やウイルス感染などが関与していると考えられています。

軽い症状を除き自然治癒は期待しにくく、発症から2週間以内に適切な治療を開始することが、聴力回復の可能性を高めるために極めて重要です。

突発性難聴は性別を問わず、あらゆる年代で発症しますが、特にストレスのかかりやすい30～60代に多いとされています。

2001年の疫学調査（※）では推定受療患者数は約35,000人とされており、1993年調査時（約24,000人）から約1.5倍に増加。症状が軽度で受診しないケースも考慮すると、現在はさらに多くの患者がいると考えられています。

（※）「2001年発症の突発性難聴全国疫学調査」（Audiology Japan 47, 109～118, 2004 より引用）

今回公開した記事では、突発性難聴について以下の内容を、医療機関受診の目安や日常生活での注意点とともに、わかりやすく解説しています。

・突発性難聴の基礎知識（疾患の特徴・考えられる原因）

・主な症状と後遺症の可能性

・耳鼻咽喉科で行われる検査と治療法

（ステロイド治療、高圧酸素療法、星状神経節ブロック注射など）

・生活習慣の見直しによる予防のポイント

（睡眠、ストレスケア、血流を意識した食事・運動）

・よくある疑問に答えるQ&A

（メニエール病との違い、季節性、治療中の過ごし方 など）

また、「頑張りすぎている人ほど、心身のメンテナンスを」という視点から、突発性難聴を体からのサインとして捉え、日々のセルフケアを見直す重要性についても紹介しています。

突発性難聴は片耳のみの発症が多く、自覚や周囲の理解が遅れやすい疾患です。しかし、聴力低下はコミュニケーションや身の安全、心理面にも大きな影響を及ぼします。

大正健康ナビでは今後も、疾患の正しい理解と早期受診につながる情報提供を通じて、生活者一人ひとりが自分の健康と向き合うきっかけづくりを行ってまいります。

専門医によるヘルスケアアドバイス

「突発性難聴」

https://www.taisho-kenko.com/disease/657/?utm_source=newsletter&utm_medium=post&utm_campaign=20260413kennavi(https://www.taisho-kenko.com/disease/657/?utm_source=newsletter&utm_medium=post&utm_campaign=20260413kennavi)

＜目次＞

突発性難聴の原因

突発性難聴の症状

突発性難聴の治療・対処法

突発性難聴の予防法

馬車道耳鼻咽喉科クリニック 院長

木村 至信（きむら・しのぶ）先生

信州大学病院勤務時代は難聴遺伝子、遺伝子解析研究のスペシャリストとして厚生省の難聴遺伝子研究員になり、アメリカに留学。大学病院での高度医療、癌センターでのオペ研修など医療のトップレベルで15年以上勤務。アメリカから帰国後、横浜市立大学医学部にて医学博士取得。現在は横浜市の中心で開業。2013年よりフィリピン医療を支える会に参加し、スラムでの診療ボランティア活動にも10年以上参加している。木村至信BANDのボーカルとしてメジャーデビューも果たしたシンガーソングライターでもある。著書に『1万人の耳の悩みを解決した医師が教える 耳鳴りと難聴のリセット法』『1万人の鼻の悩みを解決した医師が教える 鼻炎のリセット法』（アスコム）がある。

大正健康ナビでは、生活習慣病などのつらい症状、人には言いづらい悩みの原因、症状、改善や予防法をご紹介。また、気になる症状をすぐにチェックできるコンテンツもご用意。いろいろな疑問にも専門医が分かりやすくお答えします。

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