【人材業界特化】有人プロ営業×AIコールによる「人材会社のテレアポぜんぶ代行」を提供開始

ユニロボット株式会社

AIソリューション事業、BPO事業などを手掛けるユニロボット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：酒井 拓）は、人材/HR業界向け（人材紹介・派遣・RPO・求人広告などを行う事業会社向け）に、有人のプロフェッショナルな営業代行（BPO）と最先端のAIコールをハイブリッドで提供する新サービス「人材会社のテレアポぜんぶ代行」の提供を開始したことをお知らせいたします。

本サービスは、人材業界に特化した知見を持つプロ営業と、自社開発のAIコールシステムを掛け合わせることで、これまでリソース不足で取りこぼされていた貴重な商談・面談機会を創出します。

▶「人材会社のテレアポぜんぶ代行」サービスサイト：https://www.unirobot.com/hr-teleapo

■サービス開始の背景

業界共通の課題「架電業務のリソース不足」と「機会損失」

人材業界において、RA（リクルーティングアドバイザー）やCA（キャリアアドバイザー）の業務負担は年々増加しています。

「紹介先の開拓やRPOの案件獲得するリソースがない」「過去の登録者が数千人眠っているが掘り起こす暇がない」「媒体からの応募に即応できず他社に流れてしまう」といった機会損失が多くの企業で深刻な課題となっています。

一方で、既存のテレアポ代行業者に外注しても「業界知識が乏しく、アポの質が低い」「結局成約に繋がらない」といった声も少なくありません。

これらの課題を根本から解決するため、AIの力と人材業界特化のプロの力を融合させた新サービスの提供に至りました。

■ 新サービス「人材会社のテレアポぜんぶ代行」とは



「人材会社のテレアポぜんぶ代行」は、現場の担当者が本来の介在価値である「マッチング（面談）」に100%集中できる体制を提供するハイブリッド型セールスソリューションです。

toB（求人開拓）は有人のプロが、toC（求職者フォロー）はAIが担当することで、人間には不可能な「量」と「スピード」、そして高い「質」を両立します。

■「人材会社のテレアポぜんぶ代行」3つの導入メリット

1. 元人材業界トップセールスが監修する高解像度なアプローチ（toB）

医療・ITなどの専門領域を熟知したプロが担当します。貴社の社員同等に商材や業界のリアルを理解しているため、現場のマネジメントコストを極小化し、質の高い有効商談を獲得します。

2. AIによる「量」と「スピード」の限界突破（toC）

自社開発のAIコールシステムを活用し、休眠候補者数千名への一斉架電や、媒体応募直後の即時架電を実現。人間には不可能な「量」と「スピード」でアプローチすることで、面談設定率を劇的に向上させます。

3. リスクを抑えた「成功報酬型」など柔軟な料金プラン

お客様の事業フェーズに合わせて「コール課金型」と「成功報酬型」をご用意。特にアポイント獲得ごとに費用が発生する成功報酬型プランは、初期投資を抑え、確実なROI（投資対効果）を求める企業様に最適です。

※「成功報酬型」はtoB向けのみご提案させていただきます。

■導入の流れ

弊社ホームページのお問い合わせフォームから必要事項を記入ください。

- 無料相談・ヒアリング：現状の課題や目標、ターゲットを詳しく伺います。- プランニング・御見積：「有人×AI」の最適な比率と、最も効率的な料金体系を個別にご提示します。- 戦略設計・環境構築：ターゲットリストの精査と、独自の「ぜんぶ代行スクリプト」を作成します。- 稼働開始・改善：現場の反応を即座にフィードバックし、案件獲得（アポ獲得）効率を最大化させます。

お問い合わせフォーム：https://www.unirobot.com/hr-teleapo-contact

■ユニロボット株式会社について

会社概要

ユニロボット株式会社

■代表者：代表取締役 酒井 拓

■所在地：東京都渋谷区笹塚3-2-15 第IIベルプラザ5F

■設立年月日：2014年8月25日

■主な事業内容：

1. AIソリューション事業（生成AI開発、電話自動応答AIサービス、AIエージェント等の開発・販売）

2. ヒューマンリソース事業（BPO、有人営業代行、資料作成支援、SES等）

3. ディープテック領域の研究開発事業（AIロボット、制御テクノロジーの研究開発）

■URL：https://www.unirobot.com/

お問い合わせ

■人材会社のテレアポぜんぶ代行 担当窓口

■E-mail：corporate-sales@unirobot.com

■Tel：03-6822-9222